Жиресс: «Разве Неймар лучше Головина на 190 миллионов? Я так не считаю»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.33 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 45’ Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 2:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 2.55 2.95 2.9
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 59’ Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Жиресс: «Разве Неймар лучше Головина на 190 миллионов? Я так не считаю»

сегодня, 01:44

Бывший игрок сборной Франции, ныне главный тренер национальной команды Туниса Ален Жиресс поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Александр, наконец, адаптировался. Он намного лучше, чем был в начале чемпионата. Это важный игрок для нынешнего «Монако». Это видно невооружённым глазом. Попав к таким слабым молодым партнёрам, тяжело сразу ярко проявлять себя. Но во второй половине сезона он, наконец, приспособился. Это радует.

Выведет ли он команду из кризиса? Как минимум, должен помочь. Как и любой другой качественный футболист. Таких за зиму в клубе прибавилось. У россиянина есть еврокубковый опыт, он поиграл за сборную, в том числе на чемпионате мира. Почему же нет? Он приближается к тому Головину, которого мы знаем по еврокубкам и матчам сборных. К тому, которого во Франции не увидели в начале сезона. Хотя это нормально. После чемпионата мира всегда тяжело начинать новый сезон. 

Переплатил ли «Монако» за Головина? Вы же видите, как изменился трансферный рынок. Завышенные цены сейчас – не редкость. Посмотрите только на трансферы Неймара или Мбаппе. 220 и 180 миллионов. Так что за россиянина не так уж и много отдали. Думаю, монегаски могли бы найти футболиста сильнее. Но только если бы заплатили больше 30 миллионов. Давайте включим простейшую математику. За Неймара заплатили 220 миллионов. Как вы считаете, разница в уровне бразильца и россиянина 190 миллионов? Я так не считаю. 220 и 30. Одно дело – рассуждать о деньгах, а другое – о полезности футболиста. Неужели Неймар настолько лучше Головина? Не думаю. Или, например, Антони Марсьяль. «Манчестер Юнайтед» заплатил за него 90 миллионов евро. Стоит ли он этих денег?

Если сравнить с молодыми ребятами за 15 миллионов, сумма (30 млн евро) не так уж завышена. Вообще, за 30 миллионов вы найдёте кого-то лучше Александра?!

Напомним, российский хавбек забил по голу в последних двух матчах за «Монако».

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Все комментарии
1 команда
1 команда ответил Гавроша
   92 / 771
сегодня в 02:21
А вот севилья за промеса переплатила.
Скоро обратно в тарасовку отправят.
Sergey Z
Sergey Z
   40 / 771
сегодня в 02:18
Время поставит всё на свои места!!!
Гавроша
Гавроша
   37 / 771
сегодня в 02:10
А вот севилья за промеса переплатила.
Гавроша
Гавроша
   37 / 771
сегодня в 02:07
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 771
    сегодня в 02:05
    А Мостовому пора бы ротик прикрыть!!!
    ВСе верно разложил Ален!!!
    Саньку успехов в Монако!!!
    Монако должен устоять!!!
    piercman
    piercman
       435 / 771
    сегодня в 02:05
    хряки, конечно, не согласятся)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       4 / 771
    сегодня в 01:54
    Заслуженный человек говорит, не то что прикормленные боты с Соккера!
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