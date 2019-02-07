Жиресс: «Разве Неймар лучше Головина на 190 миллионов? Я так не считаю»

Бывший игрок сборной Франции, ныне главный тренер национальной команды Туниса Ален Жиресс поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Александр, наконец, адаптировался. Он намного лучше, чем был в начале чемпионата. Это важный игрок для нынешнего «Монако». Это видно невооружённым глазом. Попав к таким слабым молодым партнёрам, тяжело сразу ярко проявлять себя. Но во второй половине сезона он, наконец, приспособился. Это радует.

Выведет ли он команду из кризиса? Как минимум, должен помочь. Как и любой другой качественный футболист. Таких за зиму в клубе прибавилось. У россиянина есть еврокубковый опыт, он поиграл за сборную, в том числе на чемпионате мира. Почему же нет? Он приближается к тому Головину, которого мы знаем по еврокубкам и матчам сборных. К тому, которого во Франции не увидели в начале сезона. Хотя это нормально. После чемпионата мира всегда тяжело начинать новый сезон.

Переплатил ли «Монако» за Головина? Вы же видите, как изменился трансферный рынок. Завышенные цены сейчас – не редкость. Посмотрите только на трансферы Неймара или Мбаппе. 220 и 180 миллионов. Так что за россиянина не так уж и много отдали. Думаю, монегаски могли бы найти футболиста сильнее. Но только если бы заплатили больше 30 миллионов. Давайте включим простейшую математику. За Неймара заплатили 220 миллионов. Как вы считаете, разница в уровне бразильца и россиянина 190 миллионов? Я так не считаю. 220 и 30. Одно дело – рассуждать о деньгах, а другое – о полезности футболиста. Неужели Неймар настолько лучше Головина? Не думаю. Или, например, Антони Марсьяль. «Манчестер Юнайтед» заплатил за него 90 миллионов евро. Стоит ли он этих денег?

Если сравнить с молодыми ребятами за 15 миллионов, сумма (30 млн евро) не так уж завышена. Вообще, за 30 миллионов вы найдёте кого-то лучше Александра?!