Дюгарри: «Поведение Бьелсы немного похоже на манеры аутиста»

сегодня, 21:31

Бывшие французские игроки Франк Лебеф и Кристоф Дюгарри раскритиковали главного тренера «Лидса» Марсело Бьелсу, который ранее работал во Франции.

«Бьелса мне не нравится. Меня отталкивает его жизненная философия. Мне не нравится его тренерский подход, и я считаю, что он ничего особого не добился.

Однажды утром он ехал в лифте вместе с капитаном своей команды, но даже не взглянул на него и не поздоровался. Мне кажется, это немного неправильно», — сказал Лебеф.

«Его отношение к людям, журналистам, всё это немного напоминает поведение аутиста, не правда ли?» — добавил Дюгарри.

«Лидс» под руководством Бьелсы занимает на данный момент второе место в Чемпионшипе.