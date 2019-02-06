Торрейра: «„Арсенал“ заслуживает играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра считает, что его команде еще по силам попасть в топ-4 по итогам сезона. На данный момент «канониры» занимают шестое место в таблице, отставая от зоны ЛЧ на 3 очка.

В последних 7 турах лондонцы набрали только 10 очков.

Всего несколько туров назад МЮ был ощутимо позади нас, и вот они уже вырвались вперед. Нужно это принять.

Очевидно, мы не хотим, чтобы наша неудачная серия затянулась. Мы всегда должны бороться за победу, ведь от этого зависит наше попадание в Лигу чемпионов.

Мы знаем, что это будет нелегко, потому что «Арсенал» ведет борьбу с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако игроки полностью сосредоточены на своей цели. Такой великий клуб заслужил участие в Лиге чемпионов.