Понсе мог уехать в США, но решил остаться в «Анжи»

Наставник «Анжи» Магомед Адиев признался, что форвард команды Андрес Понсе продолжит выступать за команду.

Будущее Понсе? У него действительно были предложения из МЛС , ему предлагали хорошие деньги. Но сказал, что хочет остаться. Он нам благодарен, мы – ему. Он чувствует, что может ещё забивать здесь голы, ему комфортно в РПЛ . Мы на него рассчитываем.

