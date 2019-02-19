Понсе мог уехать в США, но решил остаться в «Анжи»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла -:- Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяНовости

Понсе мог уехать в США, но решил остаться в «Анжи»

19 февраля 2019, 14:10

Наставник «Анжи» Магомед Адиев признался, что форвард команды Андрес Понсе продолжит выступать за команду. 

Будущее Понсе? У него действительно были предложения из МЛС, ему предлагали хорошие деньги. Но сказал, что хочет остаться. Он нам благодарен, мы – ему. Он чувствует, что может ещё забивать здесь голы, ему комфортно в РПЛ. Мы на него рассчитываем.
 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев: «Цымбаларей и Титовых в „Спартаке“, увы, пока нет»
Вчера, 22:59 Комментарии9
Романцев: «Глушаков не попал в стартовый состав? Ничего сенсационного»
Вчера, 21:54 Комментарии18
Геркус: «Рассматривал ЦСКА как главного фаворита на титул»
Вчера, 21:34 Комментарии39
Адвокат: «Сегодня врачи сожгли Кокорину ногу, а завтра отрежут»
Вчера, 21:23 Комментарии59
Федун: «Если будем так играть, будем прогрессировать»
Вчера, 16:53 Комментарии28
Шикунов: «Никакого разбирательства по заявлению Тихонова не будет»
Вчера, 13:16 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   173 / 887
19 февраля в 21:16
Валейкум салам, Рус ! Понсе-красава, после его вью, вдвойне респектуха, его и Дюпина могли забрать быстрее всех. а и то и другой в составе, плюс Андрес еще и так поступил благородно . Тьфу, тьфу, вперед, Анжи !
Просто настоящий боец и футболист,а не футболёр,как многие в нашей лиге!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил сканер
   32 / 887
19 февраля в 21:14
Назар салам!Понсе остался,а Гасанов в Балтике уже!Енисей его в аренду отдал(ФНЛ))).Как тебе?
Валейкум салам, Рус ! Понсе-красава, после его вью,
вдвойне респектуха, его и Дюпина могли забрать
быстрее всех. а и то и другой в составе, плюс Андрес
еще и так поступил благородно . Тьфу, тьфу, вперед, Анжи !
сканер
сканер ответил NAZAR 007
   173 / 887
19 февраля в 21:12
Есть еще третий вариант, для многих наверно непонятный : к футболисту отнеслись по максимуму гостепреимно и радушно, и понимая, что команда в тяжелейшем положении, решил помочь, хотя бы в той степени, что от него зависит ввыправлении ситуации, мужик короче, благородный поступок, респект ему, не каждый такое сможет...
Назар салам!Понсе остался,а Гасанов в Балтике уже!Енисей его в аренду отдал(ФНЛ))).Как тебе?
сканер
сканер
   173 / 887
19 февраля в 21:08
Понсе поступает,как велит ему совесть-КАРСАВА!
Shamil79
Shamil79
   223 / 887
19 февраля в 19:27
здесь перспектива...а туда на пенсию
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Samuelsen
   32 / 887
19 февраля в 16:47
В команде не платят зарплату, команда еле держится на ногах и еле выживает, а легионер постоянно отказывается от хороших предложений других клубов и говорит что хочет остаться??? Тут два варианта: Либо он в плену, его пытают, шантажируют и не отпускают, либо он дурак...
Есть еще третий вариант, для многих наверно непонятный :

к футболисту отнеслись по максимуму гостепреимно и радушно,
и понимая, что команда в тяжелейшем положении, решил помочь,
хотя бы в той степени, что от него зависит ввыправлении ситуации,
мужик короче, благородный поступок, респект ему, не каждый такое сможет...
sir_Alex
sir_Alex
   104 / 887
19 февраля в 16:08
Перепутал США и Анжи 🤣🤣🤣
Bajan
Bajan
   521 / 887
19 февраля в 16:04
Тут что-то не чисто, не одному ли Понсе платят зарплату за всех?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   149 / 887
19 февраля в 15:55
Ой дурааааак !!!!!!!!!
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 887
19 февраля в 15:12
Красавчик!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
   419 / 887
19 февраля в 14:57
Понсе-человек!!!
ДАША Д
ДАША Д
   217 / 887
19 февраля в 14:50
Удивительный человек.
Samuelsen
Samuelsen
19 февраля в 14:20
В команде не платят зарплату, команда еле держится на ногах и еле выживает, а легионер постоянно отказывается от хороших предложений других клубов и говорит что хочет остаться??? Тут два варианта: Либо он в плену, его пытают, шантажируют и не отпускают, либо он дурак...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100