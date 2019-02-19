Понсе мог уехать в США, но решил остаться в «Анжи»

Наставник «Анжи» Магомед Адиев признался, что форвард команды Андрес Понсе продолжит выступать за команду.
Будущее Понсе? У него действительно были предложения из МЛС, ему предлагали хорошие деньги. Но сказал, что хочет остаться. Он нам благодарен, мы – ему. Он чувствует, что может ещё забивать здесь голы, ему комфортно в РПЛ. Мы на него рассчитываем.
вдвойне респектуха, его и Дюпина могли забрать
быстрее всех. а и то и другой в составе, плюс Андрес
еще и так поступил благородно . Тьфу, тьфу, вперед, Анжи !
вдвойне респектуха, его и Дюпина могли забрать
быстрее всех. а и то и другой в составе, плюс Андрес
еще и так поступил благородно . Тьфу, тьфу, вперед, Анжи !
к футболисту отнеслись по максимуму гостепреимно и радушно,
и понимая, что команда в тяжелейшем положении, решил помочь,
хотя бы в той степени, что от него зависит ввыправлении ситуации,
мужик короче, благородный поступок, респект ему, не каждый такое сможет...
к футболисту отнеслись по максимуму гостепреимно и радушно,
и понимая, что команда в тяжелейшем положении, решил помочь,
хотя бы в той степени, что от него зависит ввыправлении ситуации,
мужик короче, благородный поступок, респект ему, не каждый такое сможет...