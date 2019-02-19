Силкин: «„Динамо“ необходимо усиление»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможный переход защитника «Рубина» Владимира Граната в московский клуб.

Конечно, это не самый простой момент, и сложно предсказать, как на возможное возвращение Граната отреагируют болельщики «бело-голубых». Но, во-первых, насколько я знаю, в 2015 году он уходил из «Динамо» не по собственной воле. А во-вторых, для него это возвращение домой. Появление Владимира может стать хорошим усилением для команды, которое даст большую вариативность. Вообще «бело-голубым» нужны качественные приобретения. Нынешний состав не способен бороться за те задачи, которые объявило новое руководство.