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Плетикоса: «Возможно, аренда в ЦСКА поможет Чоричу перезапустить карьеру»

19 февраля 2019, 09:30

Бывший игрок московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что полузащитник «Ромы» Анте Чорич усилил бы ЦСКА. На днях итальянские СМИ сообщили об интересе москвичей к хорвату.

Чорич в юношестве считался очень талантливым футболистом, способным выйти на уровень Луки Модрича, но в «Роме» у него пока не получается. Возможно, вариант с арендой в ЦСКА поможет Анте перезапустить карьеру. Есть отличный пример с Николой Влашичем, который после перехода в армейский клуб стал одним из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов и первой части чемпионата России. Тренер армейцев Виктор Ганчаренко умеет работать с молодежью. 

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dok66
dok66
   352 / 887
19 февраля в 20:36
Так пока интерес. А так ..., хорваты в ЦСКА не теряются
LOpp
LOpp ответил Don trambon
   5 / 887
19 февраля в 16:47
В любом случае, ты сказал причиной того что ЦСКА обошёл спам в стоимости - это из-за ухода промеса, что в корне не так. И в целом игроки в стоимости растут у ЦСКА, я думаю, когда ты приводил свой список, то ты и на ЦСКА зашёл, а у них почти все игроки выросли в цене. Из твоего списка меня очень удивила стоимость Максименко!) С 0,3 до 3 с таким количеством ляпов особенно под конец.
Промес был самым дорогим в цене, поэтому его уход сказался сильно.
ну конечно не в нем только дело, вернулись из аренды Максимович и Пашалич, Таски ушел, они тоже каких-то денег стоят.

я рад что цска обогнал Спартак по стоимости игроков, надеюсь Спартак ответит тем, что обгонит цска в турнирной таблице))

Максименко откровенно не косячил, по крайней мере как Ребров.
меня больше удивляет, какой клуб в трезвом уме и светлой памяти заплатит за Акинфеева 12 млн или за Дзагоева 13 млн?))
ну не стоят они таких денег.
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   83 / 887
19 февраля в 16:38
это нормально, что молодые игроки прибавляют в стоимости. это везде так, не только в цска. Тут нечем гордиться. например в Спартаке за сезон трансферная стоимость увеличилась: Максименко 0,3 - 3,0 млн Селихов 3,5 - 5,8 Джикия 3,5 - 6,0 Кутепов 3,0 - 5,0 Рассказов 0,3 - 2,0 Зобнин 6,0 - 13,0 Игнатов 0,15 - 0,75
В любом случае, ты сказал причиной того что ЦСКА обошёл спам в стоимости - это из-за ухода промеса, что в корне не так.

И в целом игроки в стоимости растут у ЦСКА, я думаю, когда ты приводил свой список, то ты и на ЦСКА зашёл, а у них почти все игроки выросли в цене.

Из твоего списка меня очень удивила стоимость Максименко!) С 0,3 до 3 с таким количеством ляпов особенно под конец.
RIR68
RIR68
   183 / 887
19 февраля в 16:29
адаптация с помощью Влашича, Бистровича и Бийола - это плюс, но большое количество арендованных - это минус.
LOpp
LOpp ответил Don trambon
   5 / 887
19 февраля в 16:06
Лол) Не ты ли со своими сородичами спрашивали кто это?) Или ты знал Бийола, Арнора?) К слову. Бийола купили за 400к, сейчас он оценивается 1,80. Арнор Сигурдсон на момент покупки стоил 1,80, купили за 4, сейчас стоимость 5(было бы больше если сразу заиграл). Магнуссон стоил 1,50 а сейчас 5. Да и о Влашиче то слышал?) Его только после ЦСКА в сборную звать стали основную. Судя по стоимости - это малоизвестные игроки, или ты за молодёжкой Словении и Исландии следишь?) Игнаш и Берёзы ок, на всех 3х тысяч 500-миллион. Вернблум на момент ухода стоил в районе 7-8. Натхо около 5. Головин 20-25. И скажи мне кто больше потерял в стоимости?) Спартак со своим квинси. Или ЦСКА?) Так что не городи ерунду. Цифры всё же - упрямая вещь. Так что перестань говнить и признай, что ЦСКА в этом плане нет равных у нас.) Или педрошу напомню!
это нормально, что молодые игроки прибавляют в стоимости.
это везде так, не только в цска. Тут нечем гордиться.

например в Спартаке за сезон трансферная стоимость увеличилась:

Максименко 0,3 - 3,0 млн
Селихов 3,5 - 5,8
Джикия 3,5 - 6,0
Кутепов 3,0 - 5,0
Рассказов 0,3 - 2,0
Зобнин 6,0 - 13,0
Игнатов 0,15 - 0,75
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   83 / 887
19 февраля в 15:35
Игнаш, Березы, Вернблум, Миланов, Натхо, Базелюк, Головин. кто из этих пенсионеров дорогой игрок? всей этой толпе красная цена 5 млн. (не считая Головина) пришли малоизвестные игроки? два игрока сборной Исландии, которая шумит в последние годы. игрок сборной Словении игрок сборной Хорватии из АПЛ игрок сборной Уругвая так, малоизвестные игроки))
Лол)
Не ты ли со своими сородичами спрашивали кто это?) Или ты знал Бийола, Арнора?)

К слову.

Бийола купили за 400к, сейчас он оценивается 1,80.
Арнор Сигурдсон на момент покупки стоил 1,80, купили за 4, сейчас стоимость 5(было бы больше если сразу заиграл).
Магнуссон стоил 1,50 а сейчас 5.
Да и о Влашиче то слышал?) Его только после ЦСКА в сборную звать стали основную.

Судя по стоимости - это малоизвестные игроки, или ты за молодёжкой Словении и Исландии следишь?)

Игнаш и Берёзы ок, на всех 3х тысяч 500-миллион.
Вернблум на момент ухода стоил в районе 7-8.
Натхо около 5.
Головин 20-25.

И скажи мне кто больше потерял в стоимости?)
Спартак со своим квинси.
Или ЦСКА?)
Так что не городи ерунду.

Цифры всё же - упрямая вещь.

Так что перестань говнить и признай, что ЦСКА в этом плане нет равных у нас.)
Или педрошу напомню!
LOpp
LOpp ответил Don trambon
   5 / 887
19 февраля в 15:22
УХАХАХ) Ну ты сейчас рассмешил) А у ЦСКА что все остались?) Все дорогие игроки кроме Дзаги, Фернандеса и Акинфеева то же ушли) И пришли малоизвестные игроки) И то что после половины сезона у этих малоизвестных игроков подскачил ценник, в отличии от спартаковских - это и есть заслуга ЦСКА)
Игнаш, Березы, Вернблум, Миланов, Натхо, Базелюк, Головин.

кто из этих пенсионеров дорогой игрок?
всей этой толпе красная цена 5 млн. (не считая Головина)

пришли малоизвестные игроки?

два игрока сборной Исландии, которая шумит в последние годы.
игрок сборной Словении
игрок сборной Хорватии из АПЛ
игрок сборной Уругвая

так, малоизвестные игроки))
Sadjon
Sadjon
   608 / 887
19 февраля в 15:22
В ЦСКА он по новой раскроется....удачи ему
Don trambon
Don trambon ответил LOpp
   83 / 887
19 февраля в 14:55
В том сезоне спам шёл по стоимости состава на 2м месте. ЦСКА после ухода почти всего основного накупил ноунеймов и сместил хрюш со 2го места по стоимости и занимает позицию выше) И это только за пол года. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- обогнали только потому, что ушел Промес. в этом нет ни какой заслуги цска.
УХАХАХ) Ну ты сейчас рассмешил) А у ЦСКА что все остались?) Все дорогие игроки кроме Дзаги, Фернандеса и Акинфеева то же ушли)
И пришли малоизвестные игроки)

И то что после половины сезона у этих малоизвестных игроков подскачил ценник, в отличии от спартаковских - это и есть заслуга ЦСКА)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   107 / 887
19 февраля в 14:43
Анте Чорич считался очень талантливым игроком
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   18 / 887
19 февраля в 13:55
я к тому, что после ухода Промеса трансферная стоимость игроков Спартака упала, поэтому цска и обогнало
А после ухода 7 человек из ЦСКА трансферная клуба выросла? Уход одного Головина с лихвой перекрыл уход Промеса. ЦСКА выше потому, что лучше
Mangur
Mangur
   197 / 887
19 февраля в 13:54
Почему бы и нет?
LOpp
LOpp ответил Jum13
   5 / 887
19 февраля в 13:51
У ЦСКА 2/3 команды ушло. Ты к чему про Свинси?
я к тому, что после ухода Промеса трансферная стоимость игроков Спартака упала, поэтому цска и обогнало
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   18 / 887
19 февраля в 13:28
В том сезоне спам шёл по стоимости состава на 2м месте. ЦСКА после ухода почти всего основного накупил ноунеймов и сместил хрюш со 2го места по стоимости и занимает позицию выше) И это только за пол года. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- обогнали только потому, что ушел Промес. в этом нет ни какой заслуги цска.
У ЦСКА 2/3 команды ушло. Ты к чему про Свинси?
Denkuz
Denkuz
   66 / 887
19 февраля в 13:26
Возможно, но интересно обратное мнение свиней.
VIPded
VIPded
   102 / 887
19 февраля в 13:25
Будем посмотреть. Может, и станет Чорич Оличем... Удачи ЦСКА!!!
spartach n1
spartach n1 ответил Великолепный
   22 / 887
19 февраля в 13:13
Если посмотреть как Влашич перезапустил свою карьеру в ЦСКА с большим знаком +, то и Чорич тоже будет иметь шанс перезапустить свою карьеру, здесь Плетикоса прав.
    spartach n1
    spartach n1
       22 / 887
    19 февраля в 13:11
    Харьковский барыга и уголовник любит шлак собирать,лишь бы шекели не тратить ))
    LOpp
    LOpp ответил Don trambon
       5 / 887
    19 февраля в 13:08
    Вынул тебя из игнора на один ответ. Просто мне омерзительно общаться с такими вроде тебя. Про аренду насмешил(хотя спартачи и рождены что бы смешить других)). Помнишь такого пашалича из челси который в пищевик перешёл? Где он кста? В Аталанте, не напрягайся. Судя по трансфермаркету он пришёл из Милана в спам для получения практики и стоил на тот момент 8 млн, а ушёл со стоимостью 7(отличный карьерный рост, хотя после спама и Мура будет повышение и спс что только на лям в цене упал). Как там ещё в пару к нему защитника бразильского взяли?) Так он после спама вообще пропал с радаров европейского футбола) А теперь берём наших арендованных Влашича и Бекао. Влашич поднялся за пол сезона за ЦСКА с 8 до 18 млн (и теперь понятно что никто его нам не продаст, у нас нет денег народных да и за него после аренды будут биться не Аталанты а более серьёзные клубы), что касается Бекао: с 200 тысяч поднялся до 6,5 млн и есть опция выкупа за 1,80) Так что вот тебе сравнение 2х арендованных пищевиком и ЦСКА. Судя по твоим словам киевский все народные то же распилил, раз таких средних игроков в аренду только взять смог, которые ещё и в цене упали, а некоторые из Европы уехали?) И на последок) В том сезоне спам шёл по стоимости состава на 2м месте. ЦСКА после ухода почти всего основного накупил ноунеймов и сместил хрюш со 2го места по стоимости и занимает позицию выше) И это только за пол года. Так что не смеши меня) Иди там якшайся с 25 процентным клоуном и королём андорр и чего то там и желательно в закрытой группе;) ПыСы Сорре что столько много букв, ясно что до конца не осилишь, но ладно.
    В том сезоне спам шёл по стоимости состава на 2м месте. ЦСКА после ухода почти всего основного накупил ноунеймов и сместил хрюш со 2го места по стоимости и занимает позицию выше) И это только за пол года.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    обогнали только потому, что ушел Промес.
    в этом нет ни какой заслуги цска.
    Jum13
    Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
       18 / 887
    19 февраля в 12:32
    Ага, он и разбирается. Влашич скоро уйдёт, натаскивайте новых. Вроде есть толковые игроки в составе, а все чужие. Ну нмчего, зато на судеек и кабинеты останется...
    Ага, оно и видно ))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Jum13
       41 / 887
    19 февраля в 12:30
    Ты Милеру советуй как аргентинцев скупать, а Гинер тут сам разберётся
    Ага, он и разбирается. Влашич скоро уйдёт, натаскивайте новых.
    Вроде есть толковые игроки в составе, а все чужие.
    Ну нмчего, зато на судеек и кабинеты останется...
    Jum13
    Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
       18 / 887
    19 февраля в 12:24
    Чем перезапускать карьеру игроку для другого клуба -не проще ли было выкупить игрока ? Так нет, гинер лучше на карман денежку положит...
    Ты Милеру советуй как аргентинцев скупать, а Гинер тут сам разберётся
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       529 / 887
    19 февраля в 12:23
    Ну если и этого перезапустите, тогда проблем с комплектованием вообще не будет. Вся европа, как в элитный садик будет в очередь со своими дарованиями стоять. Дай бог.
    А хрюнделя неадекватного тут хорошо приложили, спасибо, понравилось.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 887
    19 февраля в 12:20
    Чем перезапускать карьеру игроку для другого клуба -не проще ли было выкупить игрока ?
    Так нет, гинер лучше на карман денежку положит...
    iBragim2102
    iBragim2102
    19 февраля в 12:14
    Он же вроде, теннисистом был.
    mangoх12
    mangoх12
       17 / 887
    19 февраля в 12:13
    И для клуба и для игрока хороший вариант , у хорватов очень сильная школа
    la-respect0
    la-respect0
    19 февраля в 12:05
    Определенно усилит армейцев.
    Великолепный
    Великолепный
       164 / 887
    19 февраля в 11:57
    Если посмотреть как Влашич
    перезапустил свою карьеру в ЦСКА
    с большим знаком +, то и Чорич тоже
    будет иметь шанс перезапустить свою карьеру,
    здесь Плетикоса прав.
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    19 февраля в 11:38
    В ЦСКА все развиваются.
    Jum13
    Jum13 ответил time out
       18 / 887
    19 февраля в 11:37
    Цска, это как раз тот клуб, аренда-клуб для обкатки других игроков. Стыдно за нищебродов, не могущих купить игрока даже среднего уровня.
    Стыдно за клуб, для которого квалификация в еврокубки является непреодолимым препятствием
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