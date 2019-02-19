Плетикоса: «Возможно, аренда в ЦСКА поможет Чоричу перезапустить карьеру»

Бывший игрок московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что полузащитник «Ромы» Анте Чорич усилил бы ЦСКА . На днях итальянские СМИ сообщили об интересе москвичей к хорвату.

Чорич в юношестве считался очень талантливым футболистом, способным выйти на уровень Луки Модрича, но в «Роме» у него пока не получается. Возможно, вариант с арендой в ЦСКА поможет Анте перезапустить карьеру. Есть отличный пример с Николой Влашичем, который после перехода в армейский клуб стал одним из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов и первой части чемпионата России. Тренер армейцев Виктор Ганчаренко умеет работать с молодежью.