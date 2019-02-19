Плетикоса: «Возможно, аренда в ЦСКА поможет Чоричу перезапустить карьеру»

Бывший игрок московского «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что полузащитник «Ромы» Анте Чорич усилил бы ЦСКА. На днях итальянские СМИ сообщили об интересе москвичей к хорвату.
Чорич в юношестве считался очень талантливым футболистом, способным выйти на уровень Луки Модрича, но в «Роме» у него пока не получается. Возможно, вариант с арендой в ЦСКА поможет Анте перезапустить карьеру. Есть отличный пример с Николой Влашичем, который после перехода в армейский клуб стал одним из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов и первой части чемпионата России. Тренер армейцев Виктор Ганчаренко умеет работать с молодежью.
ну конечно не в нем только дело, вернулись из аренды Максимович и Пашалич, Таски ушел, они тоже каких-то денег стоят.
я рад что цска обогнал Спартак по стоимости игроков, надеюсь Спартак ответит тем, что обгонит цска в турнирной таблице))
Максименко откровенно не косячил, по крайней мере как Ребров.
меня больше удивляет, какой клуб в трезвом уме и светлой памяти заплатит за Акинфеева 12 млн или за Дзагоева 13 млн?))
ну не стоят они таких денег.
ну конечно не в нем только дело, вернулись из аренды Максимович и Пашалич, Таски ушел, они тоже каких-то денег стоят.
я рад что цска обогнал Спартак по стоимости игроков, надеюсь Спартак ответит тем, что обгонит цска в турнирной таблице))
Максименко откровенно не косячил, по крайней мере как Ребров.
меня больше удивляет, какой клуб в трезвом уме и светлой памяти заплатит за Акинфеева 12 млн или за Дзагоева 13 млн?))
ну не стоят они таких денег.
И в целом игроки в стоимости растут у ЦСКА, я думаю, когда ты приводил свой список, то ты и на ЦСКА зашёл, а у них почти все игроки выросли в цене.
Из твоего списка меня очень удивила стоимость Максименко!) С 0,3 до 3 с таким количеством ляпов особенно под конец.
И в целом игроки в стоимости растут у ЦСКА, я думаю, когда ты приводил свой список, то ты и на ЦСКА зашёл, а у них почти все игроки выросли в цене.
Из твоего списка меня очень удивила стоимость Максименко!) С 0,3 до 3 с таким количеством ляпов особенно под конец.
это везде так, не только в цска. Тут нечем гордиться.
например в Спартаке за сезон трансферная стоимость увеличилась:
Максименко 0,3 - 3,0 млн
Селихов 3,5 - 5,8
Джикия 3,5 - 6,0
Кутепов 3,0 - 5,0
Рассказов 0,3 - 2,0
Зобнин 6,0 - 13,0
Игнатов 0,15 - 0,75
это везде так, не только в цска. Тут нечем гордиться.
например в Спартаке за сезон трансферная стоимость увеличилась:
Максименко 0,3 - 3,0 млн
Селихов 3,5 - 5,8
Джикия 3,5 - 6,0
Кутепов 3,0 - 5,0
Рассказов 0,3 - 2,0
Зобнин 6,0 - 13,0
Игнатов 0,15 - 0,75
Не ты ли со своими сородичами спрашивали кто это?) Или ты знал Бийола, Арнора?)
К слову.
Бийола купили за 400к, сейчас он оценивается 1,80.
Арнор Сигурдсон на момент покупки стоил 1,80, купили за 4, сейчас стоимость 5(было бы больше если сразу заиграл).
Магнуссон стоил 1,50 а сейчас 5.
Да и о Влашиче то слышал?) Его только после ЦСКА в сборную звать стали основную.
Судя по стоимости - это малоизвестные игроки, или ты за молодёжкой Словении и Исландии следишь?)
Игнаш и Берёзы ок, на всех 3х тысяч 500-миллион.
Вернблум на момент ухода стоил в районе 7-8.
Натхо около 5.
Головин 20-25.
И скажи мне кто больше потерял в стоимости?)
Спартак со своим квинси.
Или ЦСКА?)
Так что не городи ерунду.
Цифры всё же - упрямая вещь.
Так что перестань говнить и признай, что ЦСКА в этом плане нет равных у нас.)
Или педрошу напомню!
Не ты ли со своими сородичами спрашивали кто это?) Или ты знал Бийола, Арнора?)
К слову.
Бийола купили за 400к, сейчас он оценивается 1,80.
Арнор Сигурдсон на момент покупки стоил 1,80, купили за 4, сейчас стоимость 5(было бы больше если сразу заиграл).
Магнуссон стоил 1,50 а сейчас 5.
Да и о Влашиче то слышал?) Его только после ЦСКА в сборную звать стали основную.
Судя по стоимости - это малоизвестные игроки, или ты за молодёжкой Словении и Исландии следишь?)
Игнаш и Берёзы ок, на всех 3х тысяч 500-миллион.
Вернблум на момент ухода стоил в районе 7-8.
Натхо около 5.
Головин 20-25.
И скажи мне кто больше потерял в стоимости?)
Спартак со своим квинси.
Или ЦСКА?)
Так что не городи ерунду.
Цифры всё же - упрямая вещь.
Так что перестань говнить и признай, что ЦСКА в этом плане нет равных у нас.)
Или педрошу напомню!
кто из этих пенсионеров дорогой игрок?
всей этой толпе красная цена 5 млн. (не считая Головина)
пришли малоизвестные игроки?
два игрока сборной Исландии, которая шумит в последние годы.
игрок сборной Словении
игрок сборной Хорватии из АПЛ
игрок сборной Уругвая
так, малоизвестные игроки))
кто из этих пенсионеров дорогой игрок?
всей этой толпе красная цена 5 млн. (не считая Головина)
пришли малоизвестные игроки?
два игрока сборной Исландии, которая шумит в последние годы.
игрок сборной Словении
игрок сборной Хорватии из АПЛ
игрок сборной Уругвая
так, малоизвестные игроки))
И пришли малоизвестные игроки)
И то что после половины сезона у этих малоизвестных игроков подскачил ценник, в отличии от спартаковских - это и есть заслуга ЦСКА)
И пришли малоизвестные игроки)
И то что после половины сезона у этих малоизвестных игроков подскачил ценник, в отличии от спартаковских - это и есть заслуга ЦСКА)
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обогнали только потому, что ушел Промес.
в этом нет ни какой заслуги цска.
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обогнали только потому, что ушел Промес.
в этом нет ни какой заслуги цска.
Вроде есть толковые игроки в составе, а все чужие.
Ну нмчего, зато на судеек и кабинеты останется...
Вроде есть толковые игроки в составе, а все чужие.
Ну нмчего, зато на судеек и кабинеты останется...
А хрюнделя неадекватного тут хорошо приложили, спасибо, понравилось.
А хрюнделя неадекватного тут хорошо приложили, спасибо, понравилось.
Так нет, гинер лучше на карман денежку положит...
Так нет, гинер лучше на карман денежку положит...
перезапустил свою карьеру в ЦСКА
с большим знаком +, то и Чорич тоже
будет иметь шанс перезапустить свою карьеру,
здесь Плетикоса прав.
перезапустил свою карьеру в ЦСКА
с большим знаком +, то и Чорич тоже
будет иметь шанс перезапустить свою карьеру,
здесь Плетикоса прав.