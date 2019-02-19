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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Кобелев: «Хохлов должен остаться в „Динамо“»

19 февраля 2019, 10:41

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поддержал нынешнего наставника команды Дмитрия Хохлова.

Хохлов должен сохранить пост главного тренера. До конца чемпионата – однозначно. А дальше все будет зависеть от результата и видения ситуации руководством. Его может сменить Леонид Кучук? А какой в этом смысл? Я понимаю, если бы пригласили Жозе Моуриньо, а так…

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Все комментарии
Tostao
Tostao
   846 / 887
19 февраля в 23:00
Пришёл Широков - со всеми переругался, поставил своего тренера в молодёжку (Корытько), убрав прежнего, не спрашивая Хохлова. Молодёжка резко снизила результаты и качество,
Если "Динамо" передадут ВТБ, расставшись с генералами, то Широкова и К пошлют к ... по холодку.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   231 / 887
19 февраля в 20:52
Хохлов не должно быть ваще!
shur
shur
19 февраля в 18:26
...Динамо,Торпедо,какие супер популярные клубы в Москве были,сколько народа на Яшина,Численко,Стрельцова,Гершковича ходили...Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы? Куда ушел Ваш китайченок Ли? Вы кажется потом любили португальца? А может быть с малайцем Вы ушли!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   127 / 887
19 февраля в 16:49
Пусть остается, но ничего не изменится.
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
19 февраля в 16:17
может и так...
CSKA2012
CSKA2012
   424 / 887
19 февраля в 14:18
Леня Кучук матчи сливает за бабки)) на кой он нужен ДинамО?
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
19 февраля в 13:34
Уровень Хохлова как тренера полностью соответствует уровню и задачам сегодняшнего Динамо. Поменяются задачи с приходом ВТБ - тогда и можно обсуждать соответствие.
beefs
beefs
   117 / 887
19 февраля в 13:34
Динамо с богатой историей но с Хохловым они не возродятся...
stanichnik
stanichnik ответил Mangur
   122 / 887
19 февраля в 13:21
Думаю что Кобелеву надо вернутся в Динамо.
Как болельщик Динамо, никогда на людях не высказывайте такие мысли. Это моветон
спартак 1987
спартак 1987 ответил Литейный 4
   208 / 887
19 февраля в 12:55
в последний раз не напомнишь как в химках динамо с зенитом сыграли? гы-гы-гы
ermak6848
ermak6848
   200 / 887
19 февраля в 12:30
да пусть работает с командой ,а там жизнь покажет
Желаю Дмитрию Хохлову - Только спортивных Успехов на футбольных полях России!!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
19 февраля в 12:27
Что с Хохловым, что без, результат один.Гыгыгы
Бестрофейный
Бестрофейный
   151 / 887
19 февраля в 12:22
В Динамо кого ни ставь, результат один.
particular
particular
   8 / 887
19 февраля в 12:18
Динамо, клуб, обладающий традициями, инфраструктурой и поддержкой болельщиков... Но крайние десятилетия клуб штормит невзгодами, опрокидывает покупками и будоражит подковёрной вознёй...
Не хватает стабильности, чёткого руководства и прозрачного финансирования...
От тренера, пусть даже и Хохлова, почти, ничего не зависит... Клубом мутят какие-то серые кардиналы, которые только заявляют о поддержке и целях, а на деле принимают решения, которые чаще - не в струю...
Т34
Т34 ответил шацк
   21 / 887
19 февраля в 12:13
Снять Хохлова хочет Широков, а он епень-долбень... надеюсь Рома не надолго в Динамо и ВТБ его в шею скоро погонит!
Откуда он вообще в Динамо взялся, если ни с какого бока никогда клуба не касался? Нашли, блин, деятеля! Широков у вас там только воду мутит.
спартак 1987
спартак 1987
   208 / 887
19 февраля в 12:09
пора втб вернуть динамо в борьбу за первую пятёрку в рпл, наш чемпионат стал слабее, много добротных игроков уехали из рпл, потеряли интересный проект анжи ( Э'тоо, Виллиан привлекали внимание к нам из-за рубежа) рубин сыпится просто на глазах ( вообще не понятно что происходит у татар, спонсоры богатейшие же!) то же динамо под руководством Черчесова, бело-голубые в тот момент демонстрировали самый привлекательный футбол в рпл ( Воронин, Вальбуэна, Кокорин, Самедов тогда ещё играл, в защите огромный Самба) нашему чемпионату нужно больше сильных команд, удачи динамо
ОПС
ОПС
   356 / 887
19 февраля в 12:04
Зачем менять тренера? Дайте доработать до конца сезона. А вот Широкову пинка под зад. В Динамо ни одной игры не сыграл, а директор. За какие заслуги?
Остапчук 67
Остапчук 67
   601 / 887
19 февраля в 11:58
Тренером молодежки.
Mangur
Mangur
   197 / 887
19 февраля в 11:52
Думаю что Кобелеву надо вернутся в Динамо.
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 887
19 февраля в 11:46
Пусть будет так .
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 11:29
Рома чего то слишком много на себя берет, много болтает, а результатов пока нет.
шацк
шацк
   733 / 887
19 февраля в 10:50
Снять Хохлова хочет Широков, а он епень-долбень... надеюсь Рома не надолго в Динамо и ВТБ его в шею скоро погонит!
Bullкин
Bullкин
   460 / 887
19 февраля в 10:47
Ау, ребята из соккера!!! Вы перекачали сайт рекламой и он заглючил!!! У вас блоги не работают в принципе. Застряли во вчерашнем дне!
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