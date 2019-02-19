Кобелев: «Хохлов должен остаться в „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поддержал нынешнего наставника команды Дмитрия Хохлова.
Хохлов должен сохранить пост главного тренера. До конца чемпионата – однозначно. А дальше все будет зависеть от результата и видения ситуации руководством. Его может сменить Леонид Кучук? А какой в этом смысл? Я понимаю, если бы пригласили Жозе Моуриньо, а так…
Если "Динамо" передадут ВТБ, расставшись с генералами, то Широкова и К пошлют к ... по холодку.
Если "Динамо" передадут ВТБ, расставшись с генералами, то Широкова и К пошлют к ... по холодку.
Желаю Дмитрию Хохлову - Только спортивных Успехов на футбольных полях России!!!
Желаю Дмитрию Хохлову - Только спортивных Успехов на футбольных полях России!!!
Не хватает стабильности, чёткого руководства и прозрачного финансирования...
От тренера, пусть даже и Хохлова, почти, ничего не зависит... Клубом мутят какие-то серые кардиналы, которые только заявляют о поддержке и целях, а на деле принимают решения, которые чаще - не в струю...
Не хватает стабильности, чёткого руководства и прозрачного финансирования...
От тренера, пусть даже и Хохлова, почти, ничего не зависит... Клубом мутят какие-то серые кардиналы, которые только заявляют о поддержке и целях, а на деле принимают решения, которые чаще - не в струю...