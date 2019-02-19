Кобелев: «Хохлов должен остаться в „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поддержал нынешнего наставника команды Дмитрия Хохлова.

Хохлов должен сохранить пост главного тренера. До конца чемпионата – однозначно. А дальше все будет зависеть от результата и видения ситуации руководством. Его может сменить Леонид Кучук? А какой в этом смысл? Я понимаю, если бы пригласили Жозе Моуриньо, а так…