Скопинцев: «От всего сердца хочу сказать спасибо „Ростову“»

Полузащитник Дмитрий Скопинцев, который сегодня перешел из «Ростова» в «Краснодар», попрощался с болельщиками ростовской команды, а также поблагодарил руководство клуба.

От всего сердца хочу сказать спасибо «Ростову» за время, которое я провел в команде. Это не просто слова, а мои искренние эмоции. Здесь я всегда чувствовал поддержку партнеров по команде, нашел друзей и всегда был рад выходить на поле при поддержке замечательных болельщиков.



Отдельно я хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба. Арташес Владимирович, Валерий Георгиевич, вы внесли неоценимый вклад в мою футбольную карьеру. Спасибо вам за то, что доверяли мне, находили нужные слова для поддержки.



Это футбол. Футболисты приходят, уходят, но главное, что есть у команды – остается. А главное – это вы – болельщики «Ростова». До встречи на футболе!