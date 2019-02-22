Семак не ждет новых трансферов зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после выхода команды в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что новых игроков, скорее всего, зимой уже не будет.
Думаю, что больше никого не будет. Хотя возможно всё.
|Испания. Примера 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|35’
|Леганес
|1:0
|Леванте
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур
|1
|X
|2
|22:45
|Закончился первый тайм
|Шеффилд Уэнсдей
|0:0
|Шеффилд Юн
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Расинг Клуб
|1:0
|Эстудиантес
|03:30
|Матч завершен
|Химнасия
|1:0
|Индепендьенте
|23:10
|25’
|Банфилд
|0:0
|Атлетико Тукуман
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|32’
|Депортиво Риестра
|0:1
|Акассусо
|-
|-
|-
|23:00
|25’
|Депортиво Эсп
|0:0
|Фландриа
|23:00
|Матч перенесен
|Атлетико Атланта
|-:-
|Уркиса
|-
|-
|-
|23:05
|33’
|Тристан Суарес
|0:0
|Эстудиантес Касерос
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Ферро Каррил Оэсте
|2:0
|Атлетико Митра
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Платенсе
|0:0
|Вилла Далмине
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|23:00
|37’
|ЛН Алем
|0:0
|Берасатеги
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Спортиво Итальяно
|-:-
|Централ Кордоба
|-
|-
|-
|Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Локомотив ГО
|0:1
|Царско Село
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Черноморец
|1:0
|Лудогорец-2
|-
|-
|-
|18:30
|Матч завершен
|Монтана
|2:2
|ЦСКА 1948 София
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Монагас
|0:1
|Арагуа
|00:00
|Матч завершен
|Эстудиантес М
|1:1
|Академия Пуэрто-Кабельо
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|22:30
|Закончился первый тайм
|Гамбург
|0:0
|Гройтер Фюрт
|Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|21:00
|Матч завершен
|Вюрцбургер Кикерс
|0:1
|Унтерхахинг
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Марафон
|2:1
|Реал де Минас
|-
|-
|-
|00:30
|Матч завершен
|Вида
|0:1
|Мотагуа
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Платенсе
|4:0
|Реал Эспанья
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Олимпия
|1:2
|УПНФМ
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Аполлон См
|0:2
|Олимпиакос
|Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|21:00
|Матч завершен
|Мидтьюлланд
|3:3
|Нордшелланд
|Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Аль-Ахли
|4:0
|Петроджет
|-
|-
|-
|Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Хапоэль Бней Лод
|0:0
|Хапоэль Аш
|20:00
|Матч завершен
|Маккаби АН
|0:1
|Хапоэль Кат
|20:00
|Матч завершен
|Хапоэль А
|2:4
|Хапоэль НИ
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|22:00
|78’
|Хапоэль БШ
|1:0
|Хапоэль Хф
|Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|11:30
|Матч завершен
|Айзавл
|4:1
|Шиллонг Лайонг
|-
|-
|-
|Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур
|1
|X
|2
|23:00
|35’
|Шемрок Роверс
|1:0
|Финн Харпс
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур
|1
|X
|2
|23:00
|36’
|Депортиво
|0:1
|Алькоркон
|Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|23:00
|35’
|Ливорно
|2:0
|Беневенто
|Колумбия. Примера А 2019, 8 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Унион Магдалена
|1:0
|Депортиво Пасто
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Депортиво К
|1:1
|Мильонариос
|-
|-
|-
|02:30
|Матч завершен
|Энвигадо
|4:1
|Америка
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|00:55
|Матч завершен
|Перес Селедон
|0:0
|Картагинес
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|УКР
|2:2
|Алаюэленсе
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Гресия
|1:2
|Эредиано
|-
|-
|-
|Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Видад Касабланка
|2:1
|Атлетик Тет
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Лобос БУАП
|2:1
|УНАМ Пумас
|-
|-
|-
|Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|22:00
|81’
|АЗ-2
|1:1
|Волендам
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур
|1
|X
|2
|00:45
|Матч завершен
|Депортиво Кап
|1:0
|Насьональ
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Либертад
|2:1
|Спортиво Сан-Лоренцо
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Заглембе
|2:1
|Лехия
|Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|23:15
|19’
|Витория Гимараеш
|0:0
|Маритиму
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|21:00
|Матч завершен
|Университатя Кр
|1:2
|Астра
|Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|18:30
|Матч завершен
|Университатя Кл
|1:0
|АСУ Поли
|-
|-
|-
|Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|18:25
|Матч завершен
|Аль-Джеел
|1:0
|Абха
|-
|-
|-
|США. МЛС 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Вашингтон Ди Си Ю
|2:0
|Атланта Юн
|-
|-
|-
|04:30
|Матч завершен
|Лос-Анджелес
|2:1
|Спортинг Канзас
|-
|-
|-
|Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|19:00
|Матч завершен
|Алтай
|1:0
|Баликесирспор
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Акхисар Бел
|3:1
|Аланьяспор
|20:00
|Матч завершен
|Касымпаша
|2:2
|Трабзонспор
|Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур
|1
|X
|2
|22:45
|Закончился первый тайм
|Гавр
|1:0
|Метц
|Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:30
|Матч завершен
|Курико Унидо
|3:4
|Коло К.
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Унион ЛК
|2:1
|Кобресаль
|-
|-
|-
|Чили. Примера B 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Кобрелоа
|2:2
|Рейнджерс
|-
|-
|-
|Зенит3 : 1Фенербахче
|Матч завершен
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после выхода команды в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что новых игроков, скорее всего, зимой уже не будет.
Думаю, что больше никого не будет. Хотя возможно всё.