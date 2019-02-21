ЦСКА претендует на 20-летнего бразильского защитника

21 февраля 2019, 19:29

В Бразилии сообщают, что московский ЦСКА претендует на еще одного игрока местного чемпионата. Речь идет о защитнике «Сан-Паулу» Уолсе, которого клуб оценивает в 15 млн евро.

«Армейцы» уже начали переговоры по 20-летнему футболисту. Уолс представляет молодежную команду «Сан-Паулу» и сборную Бразилии (U-20).