ЦСКА претендует на 20-летнего бразильского защитника

В Бразилии сообщают, что московский ЦСКА претендует на еще одного игрока местного чемпионата. Речь идет о защитнике «Сан-Паулу» Уолсе, которого клуб оценивает в 15 млн евро.
«Армейцы» уже начали переговоры по 20-летнему футболисту. Уолс представляет молодежную команду «Сан-Паулу» и сборную Бразилии (U-20).
Ожидается, что в ближайшее время ЦСКА объявит о трансфере 19-летнего полузащитника «Васку да Гама» Робиньо.
Кто то явно Федуна с Гинером перепутал, видать по пьяни.
Кто то явно Федуна с Гинером перепутал, видать по пьяни.
Я вам говорил что зулусы живут в Африке
Но для вас весь мир Зулуссия
Так что к себе вопросы дружок
А по поводу репы))
Это к паралельному
У него Барриос белее снега в Арктике
Я вам говорил что зулусы живут в Африке
Но для вас весь мир Зулуссия
Так что к себе вопросы дружок
А по поводу репы))
Это к паралельному
У него Барриос белее снега в Арктике
P.S.вспоминаю, как "гений мясной селекции ВОрелик" купил крупным оптом 60 (шестьдесят) штук Кариок за 250 млн евро и при этом приговаривал, что каждый купленный футболист--гений ! Лучше бы трёх Роналду купил в то время и на те деньги.
P.S.вспоминаю, как "гений мясной селекции ВОрелик" купил крупным оптом 60 (шестьдесят) штук Кариок за 250 млн евро и при этом приговаривал, что каждый купленный футболист--гений ! Лучше бы трёх Роналду купил в то время и на те деньги.
И над соккером летают утки......
И над соккером летают утки......
дважды нагнул Реал
теперь многие на имени ЦСКА
хотят пропиарить своих подопечных.
дважды нагнул Реал
теперь многие на имени ЦСКА
хотят пропиарить своих подопечных.
бомжи с конями остатки подбирают
бомжи с конями остатки подбирают