Трансфер Сантоса в ЦСКА сорвался

«Васку да Гама» отказался продавать полузащитника Лукаса Сантоса (Робиньо) в ЦСКА.
Клубы были близки к трансферу, но в итоге не договорились по условиям сделки. «Армейцы» предложили 4 млн евро и хотели приобрести 90% прав на 19-летнего футболиста, бразильский клуб настаивал на более выгодных для себя условиях.
Исполнительный директор «Васку да Гама» Александр Фариа рассказал о срыве сделки.
Мы получили от ЦСКА новое, более крупное предложение. Переговоры начались. Однако сумма не достигла той, за которую нам имело бы смысл продавать футболиста.
Будем ждать когда дзагоев вернётся через пол года.
Будем ждать когда дзагоев вернётся через пол года.
Не хотят, пусть сидят голодные!!!
Не хотят, пусть сидят голодные!!!
Евгения Ленноровича на мякине не проведешь🤗
Евгения Ленноровича на мякине не проведешь🤗
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