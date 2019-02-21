Трансфер Сантоса в ЦСКА сорвался

21 февраля 2019, 23:28

«Васку да Гама» отказался продавать полузащитника Лукаса Сантоса (Робиньо) в ЦСКА .

Клубы были близки к трансферу, но в итоге не договорились по условиям сделки. «Армейцы» предложили 4 млн евро и хотели приобрести 90% прав на 19-летнего футболиста, бразильский клуб настаивал на более выгодных для себя условиях.

Исполнительный директор «Васку да Гама» Александр Фариа рассказал о срыве сделки.