Селюк: «Каборе не договорился с „Краснодаром“ и летом покинет клуб»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает этим летом. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

Переговорный процесс с «Краснодаром» закончился. Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня. Несмотря на это, Шарль честно выполняет и будет выполнять перед клубом свои обязательства, о чём говорит и коэффициент 328 в InStat, который он набрал в матче с «Байером», что является лучшим показателем среди всех игроков «Краснодара».

«Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал 1 миллион евро за то, чтобы Шарль перешёл к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали.

Мы открыты к переговорному процессу. Есть достаточно клубов, которые заинтересованы в Каборе, и это не рекламная кампания, которой занимаются некоторые личности. Я не говорю, что в Каборе заинтересован «Реал», но Шарль не помешает очень многим клубам, включая команды из России, где он уже адаптирован. Единственное, российским командам он может не подойти в связи с тем, что является свободным агентом. Вы же знаете, что в России привыкли покупать, тратя миллионы.

Каборе очень хорошо проявил себя в матче с Леверкузеном. Не удивлюсь, если он окажется в одном из достойных клубов Германии. В любом случае, Каборе до конца сезона будет отдаваться на 200 процентов в матчах за «Краснодар». Шарль порядочный человек и не будет шантажировать клуб, который, надо отдать должное, выполнял и, надеюсь, до конца будет выполнять свои обязательства перед ним.