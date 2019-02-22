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Селюк: «Каборе не договорился с „Краснодаром“ и летом покинет клуб»

22 февраля 2019, 07:30

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе не смог договориться с клубом о продлении контракта, который истекает этим летом. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

Переговорный процесс с «Краснодаром» закончился. Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня. Несмотря на это, Шарль честно выполняет и будет выполнять перед клубом свои обязательства, о чём говорит и коэффициент 328 в InStat, который он набрал в матче с «Байером», что является лучшим показателем среди всех игроков «Краснодара». 

«Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал 1 миллион евро за то, чтобы Шарль перешёл к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали. 

Мы открыты к переговорному процессу. Есть достаточно клубов, которые заинтересованы в Каборе, и это не рекламная кампания, которой занимаются некоторые личности. Я не говорю, что в Каборе заинтересован «Реал», но Шарль не помешает очень многим клубам, включая команды из России, где он уже адаптирован. Единственное, российским командам он может не подойти в связи с тем, что является свободным агентом. Вы же знаете, что в России привыкли покупать, тратя миллионы. 

Каборе очень хорошо проявил себя в матче с Леверкузеном. Не удивлюсь, если он окажется в одном из достойных клубов Германии. В любом случае, Каборе до конца сезона будет отдаваться на 200 процентов в матчах за «Краснодар». Шарль порядочный человек и не будет шантажировать клуб, который, надо отдать должное, выполнял и, надеюсь, до конца будет выполнять свои обязательства перед ним.

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Все комментарии
bacek15
bacek15
22 февраля в 17:17
Каборе качественный и главное надёжный игрок. Но, селяви, время уже играет против него.
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
22 февраля в 17:01
Селюк еще одного футболиста без клуба оставит.
Antjnin
Antjnin
   390 / 887
22 февраля в 14:24
Халявные деньги в РПЛ закончились. Больше чем даёт Краснодар, Каборе никто и нигде не даст.
112910415
112910415
   74 / 887
22 февраля в 11:57
интересная тема...
Zeychba
Zeychba
   502 / 887
22 февраля в 11:17
ОЧень жаль на самом деле. Каборе очень много работы выполняет на поле.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   669 / 887
22 февраля в 11:13
бакланам продаст они уже черненьких покупать начали
beefs
beefs
   117 / 887
22 февраля в 09:29
Жаль хороший игрок, но бизнес есть бизнес...
cska plus
cska plus
   12 / 887
22 февраля в 09:17
Найдут замену а вот Перейры точно хватать не будет.
Деникин_А
Деникин_А
22 февраля в 09:13
Назад в будущее, в Кубань, то бишь в Урожай!
КЭТиК
КЭТиК
   239 / 887
22 февраля в 08:33
Это Селюк не договорился с Краснодаром.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
22 февраля в 07:55
Есть ощущение, что это сам Селюк не договорился с Краснодаром по поводу отступных своих ?!? Каборе уже 31!!!
Доиграется Селюк , если не умерит свои аппетиты. И будет у него невостребованная тройка загорелых : Яя, Трауре, Каборе!!!
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 887
22 февраля в 07:51
Вот так
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
22 февраля в 07:43
Наверное Селюк посодействовал , чтобы не договорились о продлении.
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