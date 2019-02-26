«Челси» опубликовал заявления Кепы и Сарри по инциденту матча с «Сити»

Официальный сайт «Челси» опубликовал заявления голкипера Кепы Аррисабалаги и главного тренера Маурицио Сарри относительно инцидента в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 - пен).

Я был очень рад сыграть вчера в своём первом кубковом финале за «Челси» и очень горжусь выступлением команды. Я много думал о событиях того вечера. Хоть там имело место недоразумение, я сделал большую ошибку в том, как повёл себя в данной ситуации. Сегодня я хотел потратить время на то, чтобы лично извиниться перед тренером, Вилли [Кабальеро], моими товарищами по команде и клубом. Я сделал это, так что теперь я хочу попросить прощения у болельщиков. Я извлеку урок из этого эпизода и приму любое наказание или штраф, которые клуб сочтёт уместными.

Сарри

Мы с Кепой поговорили об этом инциденте. У нас был хороший разговор. Произошло недоразумение, но он понимает, что совершил большую ошибку, отреагировав подобным образом. Он извинился передо мной, своими одноклубниками и клубом. Решение о том, заслуживает ли он наказания в соответствии с правилами клуба, примет руководство, но для меня этот вопрос закрыт.

В целом работа, проделанная командой, оставила чрезвычайно положительное впечатление, и мне досадно видеть, как этот инцидент омрачил наши старания в очень упорном кубковом финале. Сейчас все сосредоточены на следующей игре, и мы должны оставить этот эпизод позади.