«Челси» опубликовал заявления Кепы и Сарри по инциденту матча с «Сити»

Официальный сайт «Челси» опубликовал заявления голкипера Кепы Аррисабалаги и главного тренера Маурицио Сарри относительно инцидента в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 - пен).
Кепа
Я был очень рад сыграть вчера в своём первом кубковом финале за «Челси» и очень горжусь выступлением команды. Я много думал о событиях того вечера. Хоть там имело место недоразумение, я сделал большую ошибку в том, как повёл себя в данной ситуации. Сегодня я хотел потратить время на то, чтобы лично извиниться перед тренером, Вилли [Кабальеро], моими товарищами по команде и клубом. Я сделал это, так что теперь я хочу попросить прощения у болельщиков. Я извлеку урок из этого эпизода и приму любое наказание или штраф, которые клуб сочтёт уместными.
Сарри
Мы с Кепой поговорили об этом инциденте. У нас был хороший разговор. Произошло недоразумение, но он понимает, что совершил большую ошибку, отреагировав подобным образом. Он извинился передо мной, своими одноклубниками и клубом. Решение о том, заслуживает ли он наказания в соответствии с правилами клуба, примет руководство, но для меня этот вопрос закрыт.
В целом работа, проделанная командой, оставила чрезвычайно положительное впечатление, и мне досадно видеть, как этот инцидент омрачил наши старания в очень упорном кубковом финале. Сейчас все сосредоточены на следующей игре, и мы должны оставить этот эпизод позади.
И ФА принял бы меры против Кепы, а клуб и болельщики несли бы его на руках))
И журнялюги бросились бы на Сарри...
Вот такая жизнь, вот такой ныне футбол.
И ФА принял бы меры против Кепы, а клуб и болельщики несли бы его на руках))
И журнялюги бросились бы на Сарри...
Вот такая жизнь, вот такой ныне футбол.
И вообще нынешние тренеры заложники топ игроков. Их первая задача найти общий язык именно со звездами клуба.
И вообще нынешние тренеры заложники топ игроков. Их первая задача найти общий язык именно со звездами клуба.
И тренер тут ни при чём-что бы там не говорили.
Сколько футбол смотрю не припоминаю чтобы игрок "морозился" от замены да и еще так нагло.
И тренер тут ни при чём-что бы там не говорили.
Сколько футбол смотрю не припоминаю чтобы игрок "морозился" от замены да и еще так нагло.
в любом случае, пилить опилки - мало смысла
в любом случае, пилить опилки - мало смысла
Сакки и Кепе, а он за Газпром. Обожемой сокккер вернись
Сакки и Кепе, а он за Газпром. Обожемой сокккер вернись
Уже берутся за ручки питерские фаны и спешат, спешат на стадион Газпрома, чтобы засвидетельствовать свою любовь и уважение к оному. Быдло здесь, быдло с вами.
Уже берутся за ручки питерские фаны и спешат, спешат на стадион Газпрома, чтобы засвидетельствовать свою любовь и уважение к оному. Быдло здесь, быдло с вами.