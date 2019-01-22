Кристенсен во время матча ушел в туалет и не вернулся на скамейку запасных

22 января 2019, 18:32

В Англии рассказали об инциденте, случившемся во время матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» - «Челси».

Защитник гостей Андреас Кристенсен, оказавшийся в запасе, после третьей использованной замены «синих» отошел в туалет. И хотя у него не было больше шанса выйти на поле, тренерский штаб ждал его возвращения на скамейку запасных. Игрок же предпочел уйти в раздевалку.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри был разгневан поведением футболиста.