Мамаеву и Кокорину могут продлить арест до 8 апреля

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Следователи МВД просят Тверской суд Москвы о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву до 8 апреля.

«В суд поступило ходатайство о продлении Кокорину, Мамаеву и еще двум фигурантам дела срока содержания под стражей до 8 апреля», — сообщили в суде.

Жалоба будет рассмотрена 6 февраля.

Напомним, что на данный момент футболисты пребывают в СИЗО. В декабре срок их ареста был продлен до 8 февраля.