25 февраля 2019, 17:17

Нападающий Гарет Бэйл недоволен своим положением в «Реале». Футболиста не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в мадридском клубе.

Напомним, что в недавнем матче чемпионата Испании против «Леванте» Бэйл забил гол, но отказался принимать поздравления от партнеров по команде.