Нападающий Гарет Бэйл недоволен своим положением в «Реале». Футболиста не устраивает отсутствие постоянной игровой практики в мадридском клубе.
Напомним, что в недавнем матче чемпионата Испании против «Леванте» Бэйл забил гол, но отказался принимать поздравления от партнеров по команде.
Пусть уже валит из Реала!!! Он не то что стартовый состав, он вообще не заслуживает играть в 1 команде!!! Лучше Браима Диаса наигрывать, выпуская на замену Васкеса!!!
Глупый Перес допустил одну из главных ошибок в своё президентство!!!
Когда Зидан хотел избавиться от этого бегунка и сохранить Роналду, говорят Перес отказался! В итоге, потерял и Зидана, и Роналду, и Иско. Глупо было надеяться на Бэйла, который в итоге и доказал это!
Пусть уже валит из Реала!!! Он не то что стартовый состав, он вообще не заслуживает играть в 1 команде!!! Лучше Браима Диаса наигрывать, выпуская на замену Васкеса!!!
Глупый Перес допустил одну из главных ошибок в своё президентство!!!
Когда Зидан хотел избавиться от этого бегунка и сохранить Роналду, говорят Перес отказался! В итоге, потерял и Зидана, и Роналду, и Иско. Глупо было надеяться на Бэйла, который в итоге и доказал это!
Их в принципе нельзя сравнивать... Понятно, что Бэйл круче.
Тут о другом разговор. Что Васкес делает на поле и что он делает в Реале?
Их в принципе нельзя сравнивать... Понятно, что Бэйл круче.
Тут о другом разговор. Что Васкес делает на поле и что он делает в Реале?
он сам себе на уме индюк.
он сам себе на уме индюк.
И сам не радуется успехам команды,и от других не принимает поздравления.
Этому ищякю давно пора валить,мерзость.....
ведёт себя прямо как $$***кливая секта барсяглоров покрытая пеной от навоза гиен.
И сам не радуется успехам команды,и от других не принимает поздравления.
Этому ищякю давно пора валить,мерзость.....
ведёт себя прямо как $$***кливая секта барсяглоров покрытая пеной от навоза гиен.
аха-ах)
аха-ах)