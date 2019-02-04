Варди обматерил Пюэля после матча с МЮ

сегодня, 13:09

Нападающий «Лестера» Джейми Варди нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Клода Пюэля после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1), сообщают СМИ .

По окончании игры Пюэль подошел к полузащитнику МЮ Полю Погба и о чем-то с ним побеседовал. После этого камеры зафиксировали Варди, который, общаясь со своими партнерами по команде, употребил нецензурное выражение в чей-то адрес. Достоверно не подтверждено, что слова были сказаны в контексте главного тренера, однако болельщики команды уверены в этом.

Предполагается, что Варди возмутил тот факт, что Пюэль после финального свистка уделял больше внимания Погба, чем своим игрокам.