Варди обматерил Пюэля после матча с МЮ

Нападающий «Лестера» Джейми Варди нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Клода Пюэля после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1), сообщают СМИ.
По окончании игры Пюэль подошел к полузащитнику МЮ Полю Погба и о чем-то с ним побеседовал. После этого камеры зафиксировали Варди, который, общаясь со своими партнерами по команде, употребил нецензурное выражение в чей-то адрес. Достоверно не подтверждено, что слова были сказаны в контексте главного тренера, однако болельщики команды уверены в этом.
Предполагается, что Варди возмутил тот факт, что Пюэль после финального свистка уделял больше внимания Погба, чем своим игрокам.
"...сообщают СМИ!!!" как звучит! Сообщает брехливая газетёнка, которая вечно старается сделать из мухи слона или вообще выдумать "сенсацию", где её даже не лежало. The sun мало, что её не покупают в Ливерпуле, а с такими, извините, сенсациями случится бойкот и Лестере
"...сообщают СМИ!!!" как звучит! Сообщает брехливая газетёнка, которая вечно старается сделать из мухи слона или вообще выдумать "сенсацию", где её даже не лежало. The sun мало, что её не покупают в Ливерпуле, а с такими, извините, сенсациями случится бойкот и Лестере