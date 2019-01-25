Роналду могут лишить государственных наград Португалии

25 января 2019, 06:12

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться государственных наград. 33-летний футболист является гранд-офицером ордена Инфанта дона Энрике, а также кавалером Большого креста ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной сборной на Евро-2016. Однако Роналду могут лишить этих наград из-за приговора испанского суда.

22 января футболист признал вину в совершении четырёх налоговых преступлений и согласился с 23-месячным условным тюремным сроком и штрафом в размере 18.8 млн евро.

Ситуацию прокомментировал президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.