Роналду могут лишить государственных наград Португалии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться государственных наград. 33-летний футболист является гранд-офицером ордена Инфанта дона Энрике, а также кавалером Большого креста ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной сборной на Евро-2016. Однако Роналду могут лишить этих наград из-за приговора испанского суда.
22 января футболист признал вину в совершении четырёх налоговых преступлений и согласился с 23-месячным условным тюремным сроком и штрафом в размере 18.8 млн евро.
Ситуацию прокомментировал президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
Закон очень прост: министры принимают решение о том, может ли случившееся привести к лишению награды. Мы должны позволить тем, кто обладает законными полномочиями, убедиться в том, применим ли закон в данном случае, и принять соответствующее решение.
Так что не будь ханжой!
Так что не будь ханжой!
Я думаю что Рон и свалил с Испании из за жёсткой налоговой политики государства.
Ну и плюс с перцем терки возникли.
А так бы играл в Реале по сей день и не дергался.
Я думаю что Рон и свалил с Испании из за жёсткой налоговой политики государства.
Ну и плюс с перцем терки возникли.
А так бы играл в Реале по сей день и не дергался.
Сначала зачем-то дали, а потом заберут?
Сначала зачем-то дали, а потом заберут?
Позор пеналду.
Позор пеналду.