Роналду могут лишить государственных наград Португалии

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 75’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 68’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 32’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
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Роналду могут лишить государственных наград Португалии

25 января 2019, 06:12

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может лишиться государственных наград. 33-летний футболист является гранд-офицером ордена Инфанта дона Энрике, а также кавалером Большого креста ордена Заслуг Португалии за победу в составе национальной сборной на Евро-2016. Однако Роналду могут лишить этих наград из-за приговора испанского суда.

22 января футболист признал вину в совершении четырёх налоговых преступлений и согласился с 23-месячным условным тюремным сроком и штрафом в размере 18.8 млн евро.

Ситуацию прокомментировал президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Закон очень прост: министры принимают решение о том, может ли случившееся привести к лишению награды. Мы должны позволить тем, кто обладает законными полномочиями, убедиться в том, применим ли закон в данном случае, и принять соответствующее решение.

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sergey1989
sergey1989 ответил Знатог
26 января в 16:25
Почему из-за приговора испанского суда гражданина Португалии должны лишить чего-то?
Что за глупый вопрос. Он же гражданин Португалии, не важно где он был судим, он лицо своей страны, думаю это все обьясняет, тем более склонный к содомизму. Думаю ему вообще так то по фиг на это, в Португалии он все равно за последние лет 50 самый популярный , не то что спорт смен, а просто как уже бренд. Но по закону думаю государственных наград его лишить могут
yldyz
yldyz
26 января в 13:04
вся португалия в шоке от гея что он кидала.
yldyz
yldyz ответил FERIS
26 января в 13:02
Бред какой то. Я думаю что Рон и свалил с Испании из за жёсткой налоговой политики государства. Ну и плюс с перцем терки возникли. А так бы играл в Реале по сей день и не дергался.
невесты гея в отчаяние горные и мамбики в шоке.
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
   165 / 808
25 января в 19:16
Спартак,а ты же вкурсе что у Месси есть условный срок 21 месяц который он получил ещё в 2016 году?!
Так что не будь ханжой!
RIR68
RIR68
   28 / 808
25 января в 15:35
и памятники снести)))
Die Roten
Die Roten
   470 / 808
25 января в 15:05
А он сильно расстроиться?
Truly
Truly
25 января в 12:34
Сейчас еще норвежским астматикам самое время завопить об извинениях, уважении, рукопожатности и т.п. :)
3ton
3ton
   299 / 808
25 января в 10:58
Попа в мыле
Imrebellion
Imrebellion ответил Happyboy Barca
   391 / 808
25 января в 10:33
Ну че там? Уголовник кричали они на LM10
Сколько же тут неустанно писали про налоги) Оказывается, их же непорочный любимец и тут погряз похуже аргентинца.
Невский 5
Невский 5
   22 / 808
25 января в 10:31
И звания Чемпиона Европы лишить. Преступнику место на зоне.
Novograd
Novograd
   481 / 808
25 января в 10:15
ой да лад все лишь 19 лямов
Gelious
Gelious ответил Mr_Tim
   298 / 808
25 января в 09:30
Мда все из-за денег)) Миллионы зарабатывают но налоги платить не хто не хочет! во всем мире так)) С Месси на пару лучшие футболисты мира но условно судимые..
Очень сомневаюсь, что Роналду сам укрывал деньги. Тот честно сказал, что слишком глуп для этого. Он ведь следствию, как говорят, все отчеты сам предоставлял. Да и учитывая то, сколько он на благотворительность вбухал...
FERIS
FERIS
   83 / 808
25 января в 09:30
Бред какой то.
Я думаю что Рон и свалил с Испании из за жёсткой налоговой политики государства.
Ну и плюс с перцем терки возникли.
А так бы играл в Реале по сей день и не дергался.
Василий 50
Василий 50
   199 / 808
25 января в 09:14
Жесть.
Сначала зачем-то дали, а потом заберут?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
25 января в 08:22
Да его за один только задний привод нужно всего лишить...
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
25 января в 08:19
Роналду могут лишить всего, но звания ГЕЙ никогда!!!
Project Pandora
Project Pandora ответил вячеслав остапенко
   643 / 808
25 января в 08:15
А причину заслуги можно тогда забрать? Заслуга потому так и называется, что она постфактум существует. Это то, чего не отнимешь. На фоне этого преступления можно решать, стоит ли давать какие либо награды в последующем, но то что есть уже не отнимешь. Лично я считаю, что эти разговоры просто бред.
Lewa2708
Lewa2708
   177 / 808
25 января в 08:06
Тут все просто, сам виноват
Tott_Hot
Tott_Hot
   191 / 808
25 января в 07:52
Офицер =D Вот умора. Это ему в Израиль нужно, там офицерские звания у женщин в порядке вещей.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   130 / 808
25 января в 07:45
Стыдно за глоров рояльки.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   130 / 808
25 января в 07:45
Сожать этого преступника. Отнять все награды которые были получены за бабки.
Позор пеналду.
vale46
vale46
   380 / 808
25 января в 07:42
Шишанутый в шоке!
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 808
25 января в 07:42
О как .
cska plus
cska plus
   13 / 808
25 января в 07:33
Растоптать легенду проще всего.
Знатог
Знатог
   423 / 808
25 января в 07:29
Почему из-за приговора испанского суда гражданина Португалии должны лишить чего-то?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   247 / 808
25 января в 07:26
Я считаю правильно сделают если лешат заслуги
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
25 января в 07:25
А также лишить офицерского звания)))
cevin cigan
cevin cigan ответил ДСА
   116 / 808
25 января в 07:24
Вор должен ответить полностью.
"....кто же его посадит,он же РОНАЛДУ!!!"
ДСА
ДСА
   171 / 808
25 января в 07:12
Вор должен ответить полностью.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   599 / 808
25 января в 06:53
Ну че там? Уголовник кричали они на LM10
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