Валенсия, скорее всего, уйдет из «Манчестер Юнайтед» после 10 лет в клубе

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что 33-летний полузащитник Луис-Антонио Валенсия, скорее всего, покинет клуб летом. Эквадорец выступал в составе «красных дьяволов» с 2009 года.

Антонио всё еще не готов на 100%, по-прежнему работает над тем, чтобы набрать форму. Он провел фантастическую карьеру в «Манчестер Юнайтед» и Англии.

Валенсия - один из игроков, выигрывавших Премьер-Лигу, но я не уверен, что «Манчестер Юнайтед» и Антонио согласуют продление контракта еще на год.

Так что всё зависит от того, вернется ли он на поле в ближайшие несколько месяцев. Он капитан и сыграл добрую службу клубу, так что надеюсь, что он сможет выйти на поле и показать, на что способен.