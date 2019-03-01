Надавали по Кепе

01 марта 2019, 10:20

Все-таки без санкций со стороны «Челси» в адрес Кепы Аррисабалаги не обошлось. «Соккер.ру» понимает, что ситуация продолжает вызывать противоречивые чувства.

Вопиющий инцидент с отказом вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги уходить с поля в конце дополнительного времени финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити» остается одним из самых обсуждаемых в Англии и не только. Голкипер пошел против воли тренера и не ушел на замену, чем вызвал истерику Маурицио Сарри во время матча, который был проигран в серии пенальти. Потом было сказано много слов, смягчающих позиции сторон.

Однако слова словами, а куда важнее действия. Футбольная ассоциация Англии сразу обозначила, что не будет никак реагировать, что логично – это сугубо внутренние дела «Челси», на ситуацию в матче с точки зрения правил и регламента эти сериальные страсти не повлияли. Британские СМИ также поторопились отрапортовать о том, что и «Челси» не предпримет на уровне руководства никаких мер, ограничившись публикацией милых нежных слов Сарри и Кепы в адрес друг друга.

На «Стэмфорд Бридж» решили все же дать понять, что тренер – главный, и даже чисто формально за непослушание нужно платить. Аррисабалага конкретно раскошелился на недельную зарплату – такую сумму штрафа выписал клуб. Это очень важный показательный шаг, потому что в какой-то момент показалось, что у Сарри уходит почва из-под ног, теряется авторитет и доверие. И руководство «Челси» либо могло поддержать разжигание слухов о том, что итальянца уволят, либо должно было выступить на его стороне.

Этот жест со штрафом Кепы показал всем, что боссы клуба пока, подчеркиваем, пока, на стороне главного тренера, как и должно быть в здоровой ситуации. Это важный сигнал. Не столько Кепе, сколько остальной команде и самому Сарри – для его уверенности. К тому же поведение некоторых игроков «Челси» в этой истории вызывает справедливые сомнения в лояльности тренеру. Об этом, в частности, упомянул Михаэль Баллак, комментируя историю:

Это удивительный эпизод, я такого никогда не видел. Если на табличке резервного арбитра высвечивается твой номер, ты должен уважать решение тренера. Я был немного удивлен реакцией команды. Обычно в подобных случаях игроки должны заставить своего товарища по команде следовать инструкциям тренера. Давид Луис что-то говорил Кепе, но я не понял, что именно. Он лидер и ключевой футболист «Челси», так что меня это удивляет. Обидно, ведь «Челси» провел хороший матч, но сейчас все обсуждают только этот момент.

Ситуация особенно насторожила еще и в том плане, что игроки «Челси» не так давно подозревались в «сливе» тренеров и вообще представляются некоторыми такой «бандой», которая имеет способность кооперироваться и саботировать работу. Сигнал им был отправлен. В спортивном плане Кепу тоже ждали санкции, о чем предупреждали многие эксперты и бывшие футболисты – этого просто так нельзя было оставить, несмотря на примирительные слова.

Логично, что Аррисабалага остался в запасе на следующий матч с «Тоттенхэмом». История показательна еще и тем, что игра со «шпорами» очень важной была, а «синие» в ней победили, причем всухую. Кабальеро отыграл надежно, дав повод Сарри и его сторонникам в этой истории занять сильную позицию. Уверенность итальянца сквозила и после игры, причем гораздо большая, чем это было после матча с «Сити»:

Сегодня мы провели очень хороший матч, но таким же был и предыдущий. К счастью, сегодня нам удалось добиться нужного результата. Я думаю, что это было правильное решение. Кепа допустил серьёзную ошибку. Он понёс наказание перед клубом и должен был понести наказание перед командой. На этом всё должно прекратиться. С завтрашнего дня Кепа будет с нами. Я не могу гарантировать, что он выйдет на поле в следующем матче, но тогда это непременно случится через игру. Он по-прежнему остаётся моим основным голкипером. Мы не можем преследовать его. Молодости свойственны ошибки. Главное в том, что необходимо понимать, когда ты ошибаешься. С данного момента для меня этот вопрос закрыт. Это мой выбор и это послание команде. Мы - команда, а не 25 игроков.

Последнее замечание особенно важно – как раз о том, в чем подозревали футболистов «Челси», которые пытались в этой истории встать на сторону Кепы, а не тренера. Реакции самого испанца на то, что он остался в запасе, пока нет. Хотя Кабальеро по этому поводу высказался:

Встать в ворота и провести сухой матч – я доволен. Мы говорили [с Кепой] о случившемся ранее. Хорошая новость в том, что произошедшее в тот день не имеет значения. Кепа прекрасно вёл себя сегодня, поддерживая меня. Он усвоил урок, мы усвоили урок и продолжаем совершенствоваться как команда.

Если это не дежурная дипломатия и Кепа действительно повел себя так, то урок не прошел даром, а испанец способен адекватно оценивать степень своей неправоты и тяжесть поступка, не устраивая сцен с обидами и не растягивая эффект от инцидента. Хотя некоторые предлагают не останавливаться и оставить Кепу в запасе на более длительный срок. Такой позиции, например, придерживается Джо Коул, работающий с молодежной командой «Челси»:

Думаю, что Сарри принял правильное решение, выпустив Кабальеро в матче с «Тоттенхэмом», ведь команда победила. Я думаю, что Маурицио оставит Вилли в стартовом составе. Кабальеро - очень хороший вратарь с большим опытом.

Но в такой ситуации есть риск перегнуть и загнать виток конфликта на новый уровень вместо его гашения. А как вы считаете, стоит ли Сарри продолжать «проучивать» Кепу или тот уже усвоил урок? И стоило ли вообще проводить эти воспитательные работы?