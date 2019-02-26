Бэйл: жизнь не в удовольствие

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лестер Сити -:-  Брайтон энд Хоув 1.9 3.4 4.3
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Вулверхэмптон 4.8 3.5 1.8
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Эвертон - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Бернли 2.15 3.35 3.5
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.3 3.3 3.15
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 24
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.8 3.3 2.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.15 3.4 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.25 3.25 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.95 3.35 4.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.72 3.4 5.2
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Матч прерван Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София -:- Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла -:- Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.82 3.25 4.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.2 2.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.95 3.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.82 3.05 5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 3.05 3.6 2.1
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома -:- Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб НайранНайран -:- Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
ГлавнаяБлогиФутбол - это боль

Бэйл: жизнь не в удовольствие

сегодня, 10:30

Гарет Бэйл опять дал повод испанским СМИ перемыть ему косточки. «Соккер.ру» считает, что валлиец зря нагнетает обстановку.

Показательные выступления, которые устроил Бэйл в матче с «Леванте», не могли не оказаться в центре внимания СМИ. Испанскую прессу, которая падка до мелочей, привлек инцидент, когда Бэйл, забив победный мяч с пенальти, не стал его праздновать должным образом, проигнорировав некоторых своих одноклубников. Но первым, кому пришлось отдуваться за эти действия Бэйла, стал главный тренер Сантьяго Солари. На пресс-конференции его сразу же спросили: «Что это было?»

Это все раздувают журналисты. Он на самом деле был очень рад, что забил, о чем говорил в раздевалке. Кстати, мне понравилось, как он вошел в игру. Он был настроен выложиться на том отрезке, который ему доверили. Бэйл принес нам победу и хорошо поработал, провел шикарный матч. Игроки могут праздновать свои голы, как хотят, главное, чтобы забивали.

Действительно, журналисты преувеличивают и раздувают, однако Бэйл сам встраивает себя в замкнутую цепочку. Ведь своим демонстративным поведением валлиец хочет показать свое недовольство в том числе и прессой, однако вызывает еще больший интерес тем самым с ее стороны и огонь в свой адрес. Это замкнутый круг.

Вот уже накануне ряд испанских изданий вышли с материалами о том, чем комплексно Бэйл недоволен в «Реале». И тут прошлись по всем эпизодам, за которые можно хоть как-то зацепиться. Следовательно, если Гарет хотел добиться своим холодным празднованием гола, чтобы от него отстали, то достиг прямо противоположного эффекта.

На поверхности лежит недовольство игровой практикой, которую Бэйл в «Реале» получает нерегулярно, что создает напряжение между ним и Солари, но последний подобно Маурицио Сарри вынужден делать хорошую мину. Журналисты Marca не поленились и проследили поведение Бэйла на скамейке запасных в том самом матче с «Леванте». В середине второго тайма он пошел на разминку, но, увидев, что вместо Тони Крооса выпускают не его, завершил ее самовольно и не вернулся на разминочный участок, несмотря на уговоры одного из тренеров и партнеров.

Очевидно, решил, что его используют как стандартного запасного «на всякий случай», чтобы если кто-то в конце игры травмируется, была возможность заменить его уже разогретым свежим футболистом. Обычная практика. Но Бэйл считает, что играть роль такого игрока на подхвате – это не для него. Тем не менее, Солари его выпустил и без травм кого-либо: то ли задумывал так, то ли понял, что у Гарета уже накипело и он готов бунтовать. После выхода на замену и случился тот самый гол, который обошелся без празднования. Валлийская чаша терпения постепенно переполняется, но пока нет ясности, высокие ли у нее стенки.

Другой важный аспект, отмечаемый в Испании: отношения с одноклубниками. Они, очевидно, очень неровные. Еще раньше Бэйл позволял себе не самое уважительное отношение к партнерам. Можно вспомнить его отъезд по ходу матча, когда он должен был досмотреть его с трибун, будучи травмированным. А тут еще и интервью Тибо Куртуа с Марсело подоспели некстати.

Тибо Куртуа (вратарь «Реала»):

В «Реале» мы называем его гольфистом. Гарета очень трудно описать одним словом. Могу сказать, что он очень талантлив. Очень жаль, что этому таланту не всегда удается сиять.

Я живу как человек, который родился и вырос в Мадриде. Поздно ужинаю, поздно ложусь спать. Такой мой образ жизни.

Однажды мы ужинали всей командой, но Бэйл и Кроос не пришли. Они посчитали, что ужин назначен на слишком позднее время. Встреча была назначена на 21:30, мы приступили к трапезе в 22:15, а затем еще пили кофе. Пришли домой около часа ночи. Утренние тренировки у нас в 11 утра. На мой взгляд, идеальное время.

Но Бэйл сказал нам: «Я не пойду с вами, ребята. Я ложусь спать в 23:00».

Марсело, которого трудно обвинить в злости, зато можно назвать шутником, не почувствовал подвоха в вопросах журналистов о Бэйле и рассказал тем с шуточной интонацией, что у валлийца не все в порядке с испанским языком. Он его не учит и не говорит на нем, что, конечно, странновато, учитывая, сколько лет уже Гарет играет в Мадриде. Такие откровения Марсело и Куртуа не добавили Бэйлу настроения. Так что его бывшие партнеры по игре в Англии решили выступить в защиту.

Питер Крауч:

Куртуа выглядит официальным представителем «Реала». Заговорил о Бэйле. Но ведь и Крооса тоже не было на этом ужине, а он сосредоточился на Бэйле. Марсело присоединился к нему, сказав, что тот не говорит по-испански. Я не хочу участвовать в политике «Реала», но не думаю, что в этом всем есть что-то плохое.

Я познакомился с Бэйлом, когда он мальчишкой играл за «Саутгемптон», вместе мы два года играли в «Тоттенхэме». Он вообще с нами почти не гулял, ему не нравилось выходить куда-то ночью. Но все в команде знали, что это отличный парень, компанейский. Не понимаю, в чем тут проблема.

Димитар Бербатов:

Бэйла винят во всем, что идет не так в «Реале», это несправедливо. Если посмотрите на статистику - 12 голов в 30 матчах в сезоне - он все еще неплох, но по какой-то причине он мальчик для битья. Если игрока не ценят, ему нужно двигаться дальше. Там он не в своей тарелке и лучше ему уйти.

Что касается «Тоттенхэма», не думаю, что у «шпор» есть 100 миллионов фунтов. Но Бэйл - игрок мирового уровня, который может играть где угодно.

Проблема Бэйла и «Реала» в том, что между ними уже нет доверия и веры друг в друга, что бы там ни говорил Солари. Положиться на валлийца пробовали в начале сезона, когда ушел Криштиану Роналду. Он не потащил, случился провал. Он не может играть стабильно из-за травм, хотя, безусловно, технически выдающийся футболист. Но «Реалу» нужны те, на ком твердо может стоять система игры. Бэйл не такой.

И вот это несоответствие желаемого статуса и реального гложет футболиста, когда он видит, как юный талантливый Винисиус, трудолюбивый пахарь Лукас Васкес и даже раззабивавшийся внезапно Карим Бензема зарабатывают висты и получают похвалу, а он вынужден быть в центре шуток одноклубников, в роли джокера у тренера и в статусе козла отпущения у прессы. Может, действительно, последовать совету Бербатова?

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112910415
112910415
   122 / 911
сегодня в 12:52
беги,Гарет, беги!
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   413 / 911
сегодня в 12:33
"Положиться на валлийца пробовали в начале сезона, когда ушел Криштиану Роналду. Он не потащил" - вот тут явно выражается симпатия кое к кому, все понятно хейтер гелевого
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил dilshod79
   413 / 911
сегодня в 12:21
Например дельфину, пишущий здесь коментарий.
так я только и ждал когда уже выйдет эта статья) вот только не понял что аффтор хотел донести так ч то присоединяюсь к тебе автор браво ))))
dilshod79
dilshod79 ответил дельфин непешеход из морокко
сегодня в 12:15
Например дельфину, пишущий здесь коментарий.
dilshod79
dilshod79
сегодня в 12:11
Как говориться" прям по полочкам разложил".Точнейшый диагноз))
Браво автор!!!
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   413 / 911
сегодня в 12:10
и кому интересна эта статейка про стеклотару
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