Бэйл: жизнь не в удовольствие

сегодня, 10:30

Гарет Бэйл опять дал повод испанским СМИ перемыть ему косточки. «Соккер.ру» считает, что валлиец зря нагнетает обстановку.

Показательные выступления, которые устроил Бэйл в матче с «Леванте», не могли не оказаться в центре внимания СМИ . Испанскую прессу, которая падка до мелочей, привлек инцидент, когда Бэйл, забив победный мяч с пенальти, не стал его праздновать должным образом, проигнорировав некоторых своих одноклубников. Но первым, кому пришлось отдуваться за эти действия Бэйла, стал главный тренер Сантьяго Солари. На пресс-конференции его сразу же спросили: «Что это было?»

Это все раздувают журналисты. Он на самом деле был очень рад, что забил, о чем говорил в раздевалке. Кстати, мне понравилось, как он вошел в игру. Он был настроен выложиться на том отрезке, который ему доверили. Бэйл принес нам победу и хорошо поработал, провел шикарный матч. Игроки могут праздновать свои голы, как хотят, главное, чтобы забивали.

Действительно, журналисты преувеличивают и раздувают, однако Бэйл сам встраивает себя в замкнутую цепочку. Ведь своим демонстративным поведением валлиец хочет показать свое недовольство в том числе и прессой, однако вызывает еще больший интерес тем самым с ее стороны и огонь в свой адрес. Это замкнутый круг.

Вот уже накануне ряд испанских изданий вышли с материалами о том, чем комплексно Бэйл недоволен в «Реале». И тут прошлись по всем эпизодам, за которые можно хоть как-то зацепиться. Следовательно, если Гарет хотел добиться своим холодным празднованием гола, чтобы от него отстали, то достиг прямо противоположного эффекта.

На поверхности лежит недовольство игровой практикой, которую Бэйл в «Реале» получает нерегулярно, что создает напряжение между ним и Солари, но последний подобно Маурицио Сарри вынужден делать хорошую мину. Журналисты Marca не поленились и проследили поведение Бэйла на скамейке запасных в том самом матче с «Леванте». В середине второго тайма он пошел на разминку, но, увидев, что вместо Тони Крооса выпускают не его, завершил ее самовольно и не вернулся на разминочный участок, несмотря на уговоры одного из тренеров и партнеров.

Очевидно, решил, что его используют как стандартного запасного «на всякий случай», чтобы если кто-то в конце игры травмируется, была возможность заменить его уже разогретым свежим футболистом. Обычная практика. Но Бэйл считает, что играть роль такого игрока на подхвате – это не для него. Тем не менее, Солари его выпустил и без травм кого-либо: то ли задумывал так, то ли понял, что у Гарета уже накипело и он готов бунтовать. После выхода на замену и случился тот самый гол, который обошелся без празднования. Валлийская чаша терпения постепенно переполняется, но пока нет ясности, высокие ли у нее стенки.

Другой важный аспект, отмечаемый в Испании: отношения с одноклубниками. Они, очевидно, очень неровные. Еще раньше Бэйл позволял себе не самое уважительное отношение к партнерам. Можно вспомнить его отъезд по ходу матча, когда он должен был досмотреть его с трибун, будучи травмированным. А тут еще и интервью Тибо Куртуа с Марсело подоспели некстати.

Тибо Куртуа (вратарь «Реала»):

В «Реале» мы называем его гольфистом. Гарета очень трудно описать одним словом. Могу сказать, что он очень талантлив. Очень жаль, что этому таланту не всегда удается сиять. Я живу как человек, который родился и вырос в Мадриде. Поздно ужинаю, поздно ложусь спать. Такой мой образ жизни. Однажды мы ужинали всей командой, но Бэйл и Кроос не пришли. Они посчитали, что ужин назначен на слишком позднее время. Встреча была назначена на 21:30, мы приступили к трапезе в 22:15, а затем еще пили кофе. Пришли домой около часа ночи. Утренние тренировки у нас в 11 утра. На мой взгляд, идеальное время. Но Бэйл сказал нам: «Я не пойду с вами, ребята. Я ложусь спать в 23:00».

Марсело, которого трудно обвинить в злости, зато можно назвать шутником, не почувствовал подвоха в вопросах журналистов о Бэйле и рассказал тем с шуточной интонацией, что у валлийца не все в порядке с испанским языком. Он его не учит и не говорит на нем, что, конечно, странновато, учитывая, сколько лет уже Гарет играет в Мадриде. Такие откровения Марсело и Куртуа не добавили Бэйлу настроения. Так что его бывшие партнеры по игре в Англии решили выступить в защиту.

Питер Крауч:

Куртуа выглядит официальным представителем «Реала». Заговорил о Бэйле. Но ведь и Крооса тоже не было на этом ужине, а он сосредоточился на Бэйле. Марсело присоединился к нему, сказав, что тот не говорит по-испански. Я не хочу участвовать в политике «Реала», но не думаю, что в этом всем есть что-то плохое. Я познакомился с Бэйлом, когда он мальчишкой играл за «Саутгемптон», вместе мы два года играли в «Тоттенхэме». Он вообще с нами почти не гулял, ему не нравилось выходить куда-то ночью. Но все в команде знали, что это отличный парень, компанейский. Не понимаю, в чем тут проблема.

Димитар Бербатов:

Бэйла винят во всем, что идет не так в «Реале», это несправедливо. Если посмотрите на статистику - 12 голов в 30 матчах в сезоне - он все еще неплох, но по какой-то причине он мальчик для битья. Если игрока не ценят, ему нужно двигаться дальше. Там он не в своей тарелке и лучше ему уйти. Что касается «Тоттенхэма», не думаю, что у «шпор» есть 100 миллионов фунтов. Но Бэйл - игрок мирового уровня, который может играть где угодно.

Проблема Бэйла и «Реала» в том, что между ними уже нет доверия и веры друг в друга, что бы там ни говорил Солари. Положиться на валлийца пробовали в начале сезона, когда ушел Криштиану Роналду. Он не потащил, случился провал. Он не может играть стабильно из-за травм, хотя, безусловно, технически выдающийся футболист. Но «Реалу» нужны те, на ком твердо может стоять система игры. Бэйл не такой.

И вот это несоответствие желаемого статуса и реального гложет футболиста, когда он видит, как юный талантливый Винисиус, трудолюбивый пахарь Лукас Васкес и даже раззабивавшийся внезапно Карим Бензема зарабатывают висты и получают похвалу, а он вынужден быть в центре шуток одноклубников, в роли джокера у тренера и в статусе козла отпущения у прессы. Может, действительно, последовать совету Бербатова?