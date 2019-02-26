«Челси» не будет наказывать Кепу

26 февраля 2019, 00:18

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не понесет наказания за то, что отказался покинуть поле в финале Кубка Лиги против «Манчестер Сити».

Сообщается, что руководство лондонской команды не планирует вводить штрафные санкции в отношении голкипера.