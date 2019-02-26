Промес выложил совместное фото с Месси

Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», опубликовал фотографию с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Игроки обменялись футболками после матча 25-го тура чемпионата Испании, в котором хет-трик Месси принёс каталонской команде победу (4:2).
«ПроМесси», — подписал фото голландский футболист.
Как пафосно то, особенно после унижения!
Я вот предлагаю тоже название придумать, только больше похоже на правду.
"Месси смеётся над Промесом"
Месси:- "Что Свинси сбежал из Спартака думал позоров больше не будет? Ха-ха".
Как пафосно то, особенно после унижения!
Я вот предлагаю тоже название придумать, только больше похоже на правду.
"Месси смеётся над Промесом"
Месси:- "Что Свинси сбежал из Спартака думал позоров больше не будет? Ха-ха".
Приведи пример хочу поржать над этим! Думаю, что ты просто так это написал, чтоб подколоть армейцев.
Я ещё понял бы, если кто то считает его хорошим игроком но, что бы поклонником....
Я думаю у тебя хватит ума не приводить примеры с лже армейцами у которых на аве и ник армейский, а сами их оскорбляют.
С нетерпением жду доказательств!
Приведи пример хочу поржать над этим! Думаю, что ты просто так это написал, чтоб подколоть армейцев.
Я ещё понял бы, если кто то считает его хорошим игроком но, что бы поклонником....
Я думаю у тебя хватит ума не приводить примеры с лже армейцами у которых на аве и ник армейский, а сами их оскорбляют.
С нетерпением жду доказательств!
аха-ах)
аха-ах)
Квинси заслуживает такого внимания, играя в РПЛ он покорил большое количество болельщиков своей игрой, поэтому не удивительно, что даже уехав в другой чемпионат, он не потерял популярность. И даже среди фанатов цска у него есть свои поклонники, что мы и наблюдаем на страницах соккера. Они всегда с восторгом вспоминают, как Квинси вколачивал голы в их ворота.
Квинси заслуживает такого внимания, играя в РПЛ он покорил большое количество болельщиков своей игрой, поэтому не удивительно, что даже уехав в другой чемпионат, он не потерял популярность. И даже среди фанатов цска у него есть свои поклонники, что мы и наблюдаем на страницах соккера. Они всегда с восторгом вспоминают, как Квинси вколачивал голы в их ворота.