Куртуа: «„Аякс“ навязал нам тяжелую борьбу в Нидерландах»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Напомним, что первая встреча закончилась в пользу мадридского клуба.

«Аякс» навязал нам тяжелую борьбу в Нидерландах. Я не думаю, что в ответной игре они изменят стиль.

Мы будем играть в свою игру. Необходимо быть сильным и пройти этот раунд.