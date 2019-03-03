Стротман рассказал о причинах, почему он покинул «Рому»

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман рассказал о причинах, почему он решил покинуть «Рому».

Клуб может заставить вас уйти, даже если вы не хотите уходить, но со мной произошло иначе.

Позвонил Руди Гарсия (главный тренер команды - прим.), он хотел видеть меня в «Марселе». Эта команда действительно меня хотела заполучить.

«Рома» приобрела других игроков во время трансферного окна, это был подходящий момент, чтобы попробовать себя в другом чемпионате.