Стротман рассказал о причинах, почему он покинул «Рому»

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман рассказал о причинах, почему он решил покинуть «Рому».
Клуб может заставить вас уйти, даже если вы не хотите уходить, но со мной произошло иначе.
Позвонил Руди Гарсия (главный тренер команды - прим.), он хотел видеть меня в «Марселе». Эта команда действительно меня хотела заполучить.
«Рома» приобрела других игроков во время трансферного окна, это был подходящий момент, чтобы попробовать себя в другом чемпионате.
Издание Corriere dello Sport приводит слова Стротмана, которые он сказал своим друзьям: «Они продали меня. Я вынужден уйти»
Лукавит парень.
Издание Corriere dello Sport приводит слова Стротмана, которые он сказал своим друзьям: «Они продали меня. Я вынужден уйти»
Лукавит парень.