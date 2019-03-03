Павар: «Я не мог отказать „Баварии“, это один из лучших клубов мира»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар прокомментировал свой переход в «Баварию».

Француз присоединится к мюнхенскому клубу летом.

Некоторые фанаты «Штутгарта» не поняли моего решения, ведь «Бавария» это вражеский клуб для них. Они злятся на меня, но в глубине души понимают, что это лучшая возможность.

Я не мог отказать «Баварии». Это лучший клуб в Бундеслиге, один из лучших в мире, если не лучший.

Я всегда верил в себя, уверен в своих силах. Некоторые люди сомневаются во мне, но сам я уверен в себе. И хочу это показать.