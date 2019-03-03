Катальди: «Забить гол в римском дерби - высшая мечта»

Полузащитник «Лацио» Данило Катальди прокомментировал победу своей команды в римском дерби, которое состоялось в рамках 26-го тура Серии А. Отметим, что хавбек отличился голом в этой встрече.

Когда я ударил по мячу, то думал, что он не попадет в цель, но потом увидел, как затрепыхалась сетка.

После я просто бежал, чтобы отпраздновать гол, почувствовать всю страсть момента. Это были особенные чувства. Думаю, что это мой лучший момент в карьере.

Для того, кто прошел через всю академию «Лацио», забить в дерби - это просто высшая мечта.

Если бы меня кто-то ударил ножом в этот момент, я бы ничего не почувствовал.