Миятович: «За 5 лет я так и не понял, где лучшая позиция для Бэйла»

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович после вчерашнего Эль Класико раскритиковал вингера «сливочных» Гарета Бэйла.

Валлиец вышел в стартовом составе, но на 61-й минуте был заменен и освистан своими болельщиками.

Бэйл играет в «Реале» уже пять лет. Кто-нибудь может мне объяснить, какая позиция ему идеально подходит? Он не показывает ничего ни слева, ни справа, ни как второй нападающий. Прошло пять лет, но я по-прежнему не могу понять, куда нужно поставить Бэйла, чтобы он выполнил свои функции.