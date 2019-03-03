Миятович: «За 5 лет я так и не понял, где лучшая позиция для Бэйла»

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович после вчерашнего Эль Класико раскритиковал вингера «сливочных» Гарета Бэйла.
Валлиец вышел в стартовом составе, но на 61-й минуте был заменен и освистан своими болельщиками.
Бэйл играет в «Реале» уже пять лет. Кто-нибудь может мне объяснить, какая позиция ему идеально подходит? Он не показывает ничего ни слева, ни справа, ни как второй нападающий. Прошло пять лет, но я по-прежнему не могу понять, куда нужно поставить Бэйла, чтобы он выполнил свои функции.
твердили, что Гарету раскрыться мешает Рон, но Португалец давно ушел, Реал в полной клоаке демонстрируя антирекорды, а Бейла и Бензема не видно даже в 5 бомбардиров Ла Лиги!
Как так то?
твердили, что Гарету раскрыться мешает Рон, но Португалец давно ушел, Реал в полной клоаке демонстрируя антирекорды, а Бейла и Бензема не видно даже в 5 бомбардиров Ла Лиги!
Как так то?
А сейчас отказываются от своих слов ))
А сейчас отказываются от своих слов ))
Он сам себе на уме кентавр.
Безтолковый бегунок.
Он сам себе на уме кентавр.
Безтолковый бегунок.
....на трансфер.....
....на трансфер.....