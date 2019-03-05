Семин признался, что рад возвращению Филатова в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин позитивно встретил возвращение в стан железнодорожников Валерия Филатова, который недавно вошел в совет директоров.

Замечательное решение клуба для совместной дальнейшей работы, потому что возвращается профессиональный человек, которого любят болельщики, которого знают.

Он будет хорошим помощником во всех вопросах, потому что знает футбол. Я еще не успел с ним поговорить, у меня нет никаких вопросов. Думаю, в ближайшее время ему скажут, какие функции он будет выполнять, и тогда будем что-то обсуждать.