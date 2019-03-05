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Семин признался, что рад возвращению Филатова в «Локомотив»

вчера, 16:16

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин позитивно встретил возвращение в стан железнодорожников Валерия Филатова, который недавно вошел в совет директоров.

Замечательное решение клуба для совместной дальнейшей работы, потому что возвращается профессиональный человек, которого любят болельщики, которого знают.

Он будет хорошим помощником во всех вопросах, потому что знает футбол. Я еще не успел с ним поговорить, у меня нет никаких вопросов. Думаю, в ближайшее время ему скажут, какие функции он будет выполнять, и тогда будем что-то обсуждать.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 17:52
Хорошо когда такие профессионалы приходят в клуб, тем более свои!!!
Abverin
Abverin
   97 / 933
вчера в 17:02
Будет с кем бухнуть.
Novograd
Novograd
   786 / 933
вчера в 16:39
что там такое
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   453 / 933
вчера в 16:24
А самому пора уходить.
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