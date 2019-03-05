Нигматуллин: «Думаю, что у Сафонова большое будущее»

Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что голкипер Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром».

Только что узнал, что Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром». Как еще должен поступать вратарь, который играет в основном составе и является воспитанником клуба? По-моему, все логично. Сафонов уже достаточно часто играет. Думаю, что у него будет отличное вратарское будущее.

Правильно ли поступает «Краснодар», когда дает воспитанникам условия контракта хуже, чем у тех же легионеров? Клуб делает все очень продуманно и правильно. Развращать молодых людей большими деньгами не стоит. Уверен, что в будущем эти ребята будут успешными футболистами как в спортивном, так и в финансовом плане тоже. Высыпать все деньги мира 19-20-летнему футболисту в первый год — это неправильно. Все должно быть постепенно. Когда другие клубы начнут применять такую же практику, у нас будет гораздо больше успешных, талантливых и востребованных футболистов.