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Нигматуллин: «Думаю, что у Сафонова большое будущее»

вчера, 15:12

Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что голкипер Матвей Сафонов продлил контракт  с «Краснодаром».

Только что узнал, что Матвей Сафонов продлил контракт с «Краснодаром». Как еще должен поступать вратарь, который играет в основном составе и является воспитанником клуба? По-моему, все логично. Сафонов уже достаточно часто играет. Думаю, что у него будет отличное вратарское будущее.

Правильно ли поступает «Краснодар», когда дает воспитанникам условия контракта хуже, чем у тех же легионеров? Клуб делает все очень продуманно и правильно. Развращать молодых людей большими деньгами не стоит. Уверен, что в будущем эти ребята будут успешными футболистами как в спортивном, так и в финансовом плане тоже. Высыпать все деньги мира 19-20-летнему футболисту в первый год — это неправильно. Все должно быть постепенно. Когда другие клубы начнут применять такую же практику, у нас будет гораздо больше успешных, талантливых и востребованных футболистов.

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Все комментарии
Slepowron
Slepowron
   885 / 933
вчера в 20:07
Золотые слова
Denkuz
Denkuz
   80 / 933
вчера в 18:26
Главное, чтобы не стал таким, как Максименко.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   297 / 933
вчера в 16:58
Сложный это вопрос. Не все в жизни мальчишек решает Академия. И в самой Академии не самые простые отношения. Много отсевов, много нервов. Для клуба - вырастить мастеров - очень не дешевая задача. Поступок Сафонова - поступок зрелого мужчины. С таким можно не бояться за ворота команды. Удачи, Матвей.
Bayern Best
Bayern Best
   108 / 933
вчера в 16:28
Будем посмотреть.
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