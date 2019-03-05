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«Рубин»: «Клуб уже выплатил 35 млн Караденизу»

вчера, 14:34

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал про итоги сегодняшнего заседания, на котором решался вопрос задолженности казанского клуба перед бывшим футболистом команды Гекденизом Караденизом

Те 35 миллионов, которые палата по разрешению споров обязала выплатить Караденизу, уже выплачены «Рубином». 

Хорошие отношения между клубом и игроком восстановлены? Они и были хорошими, мы ведь столько лет знаем друг друга. Все споры были в телефонном разговоре, но и на кухне ругаются.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Dominators
   2 / 933
вчера в 16:37
Те 35 миллионов, которые палата по разрешению споров обязала выплатить Караденизу, уже выплачены «Рубином». Как опять обяжут Рубин ,эти жулики зашевелятся .Что мешало выплатить раньше ...
Туркмен все равно половину долга списал!
ermak6848
ermak6848
   184 / 933
вчера в 15:25
разорит этот пупсик фк "Рубин" - чёрт по бери ...
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 933
вчера в 15:24
За такие деньги можно и поругаться.
Dominators
Dominators
   148 / 933
вчера в 14:50
Те 35 миллионов, которые палата по разрешению споров обязала выплатить Караденизу, уже выплачены «Рубином».
Как опять обяжут Рубин ,эти жулики зашевелятся .Что мешало выплатить раньше ...
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