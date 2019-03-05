«Рубин»: «Клуб уже выплатил 35 млн Караденизу»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал про итоги сегодняшнего заседания, на котором решался вопрос задолженности казанского клуба перед бывшим футболистом команды Гекденизом Караденизом.

Те 35 миллионов, которые палата по разрешению споров обязала выплатить Караденизу, уже выплачены «Рубином».



Хорошие отношения между клубом и игроком восстановлены? Они и были хорошими, мы ведь столько лет знаем друг друга. Все споры были в телефонном разговоре, но и на кухне ругаются.