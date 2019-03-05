Заместитель ОНК: «Кокорину помазали ногу зеленкой»

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева поделилась мнением о ситуации с ожогами ноги нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Мы сделали официальный запрос в медицинское управление ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – прим.) и там ответили, что никакого страшного ожога нет, что никакой ампутации не потребуется. Все разговоры о том, что произошло нагноение, не соответствуют действительности. Нам в качестве примера сказали, что ампутировать ногу в данной ситуации – то же самое, как при перхоти отрезать голову. Поэтому просили не нагнетать. Сказали, что все с ногой будет в порядке. То, что у Кокорина возникло покраснение и онемение от электрофореза, это нормальное явление, оно пройдет через какое-то время. Ему помазали ногу зеленкой. В ближайшее время я навещу Кокорина, посмотрю на его ногу и тогда смогу что-то конкретнее сказать. Пока же обладаю этим ответом из медицинского управления ФСИН.