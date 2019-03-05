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Заместитель ОНК: «Кокорину помазали ногу зеленкой»

вчера, 14:22

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева поделилась мнением о ситуации с ожогами ноги нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Мы сделали официальный запрос в медицинское управление ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – прим.) и там ответили, что никакого страшного ожога нет, что никакой ампутации не потребуется. Все разговоры о том, что произошло нагноение, не соответствуют действительности. Нам в качестве примера сказали, что ампутировать ногу в данной ситуации – то же самое, как при перхоти отрезать голову. Поэтому просили не нагнетать. Сказали, что все с ногой будет в порядке. То, что у Кокорина возникло покраснение и онемение от электрофореза, это нормальное явление, оно пройдет через какое-то время. Ему помазали ногу зеленкой. В ближайшее время я навещу Кокорина, посмотрю на его ногу и тогда смогу что-то конкретнее сказать. Пока же обладаю этим ответом из медицинского управления ФСИН.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответил Colchoneros
   368 / 933
вчера в 23:17
Да, уже и в туалет сходил, теперь отдыхает, сладко спит )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Byvaliy
   174 / 933
вчера в 21:46
Неужели больше писать не о чем?
Тебя опасаются - ты сразу на Спартак гнать начинаешь по поводу и без ! Вот и читай про зелёнку ! )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   174 / 933
вчера в 21:43
Зелёнку на коленку ,как йодом по лысине ! ))))))))))
Юрниекс
Юрниекс
   96 / 933
вчера в 20:27
А в пищевике,зулусам зубы стачивают,что бы они не ели друг друга..
Заполярный
Заполярный ответил Footbolista
   192 / 933
вчера в 20:12
Заживет как на собаке...
ЗАЖИВЕТ, ЕСЛИ ГВОЗДИКОМ РЖАВЫМ КОВЫРЯТЬ НЕ БУДЕТ.
ekliziast
ekliziast
   353 / 933
вчера в 20:04
У меня тёща всё мочой лечит, надо предложить Кокошке.
ЮЗИК
ЮЗИК
   272 / 933
вчера в 19:41
Шум из ничего
alexando1974
alexando1974
   467 / 933
вчера в 18:05
ему не ногу а голову надо было помазать зеленкой,и 63 морганцовкой прижечь)))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Т34
   207 / 933
вчера в 17:36
Похоже, что не того зеленкой помазали. Зеленку надо было вылить на адвоката Кокорина, который всё время гонит пургу, придумывая всё новые страсти. Причем вылить всю зеленку на его тупую голову, чтобы все видели, что надо ампутировать.
Не согласен с тобой насчет " тупой головы". Полгода доить этого барана ( Кокошу) может только весьма изворотливый и неглупый человек ! А ведь еще и не вечер!
stanichnik
stanichnik
   107 / 933
вчера в 17:12
Колено ладно, лишь бы не лоб.)))
time out
time out
   24 / 933
вчера в 17:07
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал физическое состояние нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который находится в СИЗО «Бутырка», передает «Интерфакс».

Максименко связал проблемы с ногой форварда сине-бело-голубых с его нежеланием уделить время занятиям спортом.

«Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — заявил замглавы ФСИН.

Он сравнил игрока петербургского клуба с также находящимся в заключении полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет», — заключил Максименко.

Также заместитель директора подтвердил информацию о том, что Кокорину делали процедуры в следственном изоляторе, в результате которых на ноге спортсмена образовалось покраснение, «которое помазали зеленкой и оно уже заживает».

Зенит ждет своего "героя" Кокорина, а он лежит, смотрит телевизор, жрет и набирает вес. Чего ему беспокоиться, бабло капает не малое, да и на зенит он, похоже забил, раз не поддерживает спортивную форму.
Санчо Панса
Санчо Панса
   139 / 933
вчера в 16:37
Вот и замечательно! Теперь все заживет до выхода на свободу)
leopit
leopit
   66 / 933
вчера в 15:46
Ха-ха
Т34
Т34
   20 / 933
вчера в 15:34
Похоже, что не того зеленкой помазали. Зеленку надо было вылить на адвоката Кокорина, который всё время гонит пургу, придумывая всё новые страсти. Причем вылить всю зеленку на его тупую голову, чтобы все видели, что надо ампутировать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 933
вчера в 15:32
А навыдумывали то небылиц
Василий 50
Василий 50
   286 / 933
вчера в 15:30
Давно пора разогнать этот ОНК.
161регион
161регион
   11 / 933
вчера в 15:16
Бу га га га га....а еще аскорбинку дали под язык....
311
311
   75 / 933
вчера в 15:00
Тут нужен компресс из урины!)
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 14:59
Удивляют кони, которые устали читать про Кокорина и не устали писАть про "купленные" чемпионства Спартака))...
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 14:54
Приходит Кокорин к врачу— я порезал пальчик! — Ну так смажь его зеленкой! — Да, но я не могу его найти!
BagioR
BagioR
   501 / 933
вчера в 14:53
Подорожник приложите
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   47 / 933
вчера в 14:40
"Мне вспоминается такая сцена. Заболел мой сокамерник, обвинявшийся в краже цистерны бензина. Вызвали фельдшера, который спросил:
— Что у тебя болит?
— Живот и голова.
Фельдшер вынул таблетку, разломил её на две части и строго произнёс:
— Это — от головы. А это — от живота. Да смотри, не перепутай..."

Сергей Довлатов, "Ремесло"
Смотрите, как далеко ушла медицина в исправительных учреждениях со времен Довлатова! Электрофорез есть, зеленка есть! Шик, блеск, красота.
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 14:35
Заживет как на собаке...
Аксинья
Аксинья
   72 / 933
вчера в 14:31
Отрежьте левую ногу Кокорину - Я же сказал левую! - Я же сказал ногу!! - Я же сказал Кокорину!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 14:26
Каждый пук Кокорина выкладывают, сколько можно!
Colchoneros
Colchoneros
   46 / 933
вчера в 14:25
Саша по обедал?
А то я переживаю!
Byvaliy
Byvaliy
   83 / 933
вчера в 14:22
Неужели больше писать не о чем?
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