Заместитель ОНК: «Кокорину помазали ногу зеленкой»

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева поделилась мнением о ситуации с ожогами ноги нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Мы сделали официальный запрос в медицинское управление ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – прим.) и там ответили, что никакого страшного ожога нет, что никакой ампутации не потребуется. Все разговоры о том, что произошло нагноение, не соответствуют действительности. Нам в качестве примера сказали, что ампутировать ногу в данной ситуации – то же самое, как при перхоти отрезать голову. Поэтому просили не нагнетать. Сказали, что все с ногой будет в порядке. То, что у Кокорина возникло покраснение и онемение от электрофореза, это нормальное явление, оно пройдет через какое-то время. Ему помазали ногу зеленкой. В ближайшее время я навещу Кокорина, посмотрю на его ногу и тогда смогу что-то конкретнее сказать. Пока же обладаю этим ответом из медицинского управления ФСИН.
Максименко связал проблемы с ногой форварда сине-бело-голубых с его нежеланием уделить время занятиям спортом.
«Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — заявил замглавы ФСИН.
Он сравнил игрока петербургского клуба с также находящимся в заключении полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
«Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет», — заключил Максименко.
Также заместитель директора подтвердил информацию о том, что Кокорину делали процедуры в следственном изоляторе, в результате которых на ноге спортсмена образовалось покраснение, «которое помазали зеленкой и оно уже заживает».
Зенит ждет своего "героя" Кокорина, а он лежит, смотрит телевизор, жрет и набирает вес. Чего ему беспокоиться, бабло капает не малое, да и на зенит он, похоже забил, раз не поддерживает спортивную форму.
Максименко связал проблемы с ногой форварда сине-бело-голубых с его нежеланием уделить время занятиям спортом.
«Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес», — заявил замглавы ФСИН.
Он сравнил игрока петербургского клуба с также находящимся в заключении полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.
«Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет», — заключил Максименко.
Также заместитель директора подтвердил информацию о том, что Кокорину делали процедуры в следственном изоляторе, в результате которых на ноге спортсмена образовалось покраснение, «которое помазали зеленкой и оно уже заживает».
Зенит ждет своего "героя" Кокорина, а он лежит, смотрит телевизор, жрет и набирает вес. Чего ему беспокоиться, бабло капает не малое, да и на зенит он, похоже забил, раз не поддерживает спортивную форму.
— Что у тебя болит?
— Живот и голова.
Фельдшер вынул таблетку, разломил её на две части и строго произнёс:
— Это — от головы. А это — от живота. Да смотри, не перепутай..."
Сергей Довлатов, "Ремесло"
Смотрите, как далеко ушла медицина в исправительных учреждениях со времен Довлатова! Электрофорез есть, зеленка есть! Шик, блеск, красота.
— Что у тебя болит?
— Живот и голова.
Фельдшер вынул таблетку, разломил её на две части и строго произнёс:
— Это — от головы. А это — от живота. Да смотри, не перепутай..."
Сергей Довлатов, "Ремесло"
Смотрите, как далеко ушла медицина в исправительных учреждениях со времен Довлатова! Электрофорез есть, зеленка есть! Шик, блеск, красота.
А то я переживаю!
А то я переживаю!