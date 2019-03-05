ГлавнаяНовости

Петров: «Ракицкого на Украине объявили чуть ли не врагом народа»

вчера, 15:53

Глава Футбольного союза ДНР Игорь Петров прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

- Достоин ли Ярослав Ракицкий играть в сборной Украины?
- Конечно, он же ведущий футболист команды.

- Его не взяли в сборную из-за трансфера из «Шахтера» в «Зенит»?
- Да. На Украине после перехода поднялся шум, и в прессе началось давление, чтобы убрать его из сборной. Мол, предатель.

- Понимаете решение Андрея Шевченко?
- Шевченко бы сейчас и взял его в сборную, но на Украине такая ситуация, что после переезда в Петербург его объявили чуть ли не врагом народа. Считаю, что политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в культуру. Напротив, они должны объединять людей, а не служить яблоком раздора.

Сейчас идет волна политизации всех вопросов. Мы ведь видим, что происходит с тем же Евровидением. Политика вмешивается во все публичные вопросы. Но мы, честно говоря, этому не удивлены.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Димитров: «Мы сделаем всё, чтобы пройти „Спартак“»
Сегодня, 07:39 Комментарии5
Меркулов: «Со „Спартаком“ контратаковать будет проще, чем с „Зенитом“»
Сегодня, 07:07 Комментарии7
Гулиев: «„Спартак“ везде играет только на победу»
Сегодня, 06:51 Комментарии5
Булыкин: «„Локомотив“ хочет пополнить коллекцию трофеев»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Годзюр: «Кубок России — это самый короткий путь в Лигу Европы»
Сегодня, 00:28 Комментарии4
Семак: «Гвардиола - пример для меня»
Вчера, 23:32 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил За адекватность
   65 / 933
сегодня в 00:17
А почему и кого я должен бояться? Я не нарушаю правил пользования сайтом, всегда высказываю свое личное мнение, прислушиваюсь и уважаю мнение других.
отлично
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   350 / 933
вчера в 23:21
Мнение всяких врагов народа, вроде петрова, никого у нас в Украине не интересует.
Fleischjager
Fleischjager
   322 / 933
вчера в 22:32
глаыные предатели это каклы
Abverin
Abverin
   97 / 933
вчера в 20:55
Свиньи поддерживают решение хунты.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
вчера в 20:54
Далеко в ближнее зарубежье ходить не надо, свиные у себя вечно врагов свинарни ищут.
ekliziast
ekliziast
   353 / 933
вчера в 19:58
Не берут , не надо , нам на это глубоко плевать. У них сейчас дурак на дураке сидит и дураком погоняет.
МКС
МКС ответил Игорь Солнцев
   48 / 933
вчера в 19:45
Подгони своих клонов, всех 200, а то твоего одного мнения мало.
Ты чувак меня сосвоим славновым попутал

Я не из ваших
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 19:27
Виктор Леоненко: "Шевченко чего-то боится, набрал "пассажиров". А Ракицкий нужен сборной"
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 19:26
Фрагмент интервью с Виктором Леоненко:

– Многие бывшие украинские сборники не поняли Ракицкого. Например, Александр Алиев.
– У Сани вот такое мнение. Но я так не считаю. Это же как пенальти, понимаете? Кто-то понял Ракицкого, а кто-то – нет. Хотя Алиев, как и я, в России родился. Я с ним поговорю, конечно. Просто у нас тут разные точки зрения. У Шевченко много перспективных защитников. Но дадут ли они результат? Сыграют плохо – начнут вспоминать: а где Ракицкий? Я в голову Шеве не залезу.
– Шевченко так и не объяснил своего решения.
– А вот это плохо. Почему молчит? Тренер не должен куда-то прятаться и не давать интервью. Если ты этого боишься, не иди в эту профессию. Раз не ответил – значит, что-то не так. Как я уже сказал, Ракицкий точно не помешает сборной, даже если не будет выходить на поле. Так считают все умные люди, разбирающиеся в футболе. Кстати, их не так много. Это для понимания.
За адекватность
За адекватность ответил dzvinka
   87 / 933
вчера в 19:17
так это ж закономерно, если я вам дам по лицу - вы будете расстроены, а если подарю конфетку - вы улыбнетесь или же будете просто рады, и именно в таком ведь соотношении. Причинно следственная связь - есть она и в трансфере Ракицкого. Так почему же многие делают клуглые глаза и ждут иного в ситуации с Ракицким? Это игрок сборной Украины, и уж болельщики сборной Укрины имеют кудо большее участие к тому, вызывать, или не вызывать, рукоплескать, или не рукоплескать по отношению к игроку своей сборной чем кто бы то ни был. Это нормальное явление. Почему это удивляет. Представьте себе фантастическую ситуацию - Грузия аншлюзит весь Северный Кавказ, и тут Дзюба решает перейти в Тбилиское Динамо, раздает вью как ему все нравится и как он учел все риски и всеравно сознательно туда идет... а теперь вопрос - каким будет к нему отношение болельщиков сборной России? Иными словами я не оправдываю и не поддерживаю позицию украинской фан-базы либо же федерации, уж тем более, но я предлагаю трезво смотреть на вещи - такая реакция и действия как минимум логичны, и конечно же это сугобо внутреннее дело сборной Украины, игрока этой самой сборной, и болельщиков этой же самой сборной. Но суть даже не в этом, на самом деле, может вы конечно и не поверите, но в Украине эта тема утихла и она вообще мало кому интересна сейчас вообще. Не вызвали - ну и ладно. Более того, отношение к нему фанбазы было испорчено уже очень давно, в том числе при его прямом участии, и задолго до перехода в Зенит ... так что ситуация скорее "логично вытекающая из последовательного ряда событий", чем что-то такое прям "вау". п.с. и это, вам не стоит бояться высказываеть свое мнение, я могу быть с ним абсолютно не согласен, но это не отменяет вашего права его высказать.
А почему и кого я должен бояться? Я не нарушаю правил пользования сайтом, всегда высказываю свое личное мнение, прислушиваюсь и уважаю мнение других.
За адекватность
За адекватность ответил dzvinka
   87 / 933
вчера в 19:09
так это ж закономерно, если я вам дам по лицу - вы будете расстроены, а если подарю конфетку - вы улыбнетесь или же будете просто рады, и именно в таком ведь соотношении. Причинно следственная связь - есть она и в трансфере Ракицкого. Так почему же многие делают клуглые глаза и ждут иного в ситуации с Ракицким? Это игрок сборной Украины, и уж болельщики сборной Укрины имеют кудо большее участие к тому, вызывать, или не вызывать, рукоплескать, или не рукоплескать по отношению к игроку своей сборной чем кто бы то ни был. Это нормальное явление. Почему это удивляет. Представьте себе фантастическую ситуацию - Грузия аншлюзит весь Северный Кавказ, и тут Дзюба решает перейти в Тбилиское Динамо, раздает вью как ему все нравится и как он учел все риски и всеравно сознательно туда идет... а теперь вопрос - каким будет к нему отношение болельщиков сборной России? Иными словами я не оправдываю и не поддерживаю позицию украинской фан-базы либо же федерации, уж тем более, но я предлагаю трезво смотреть на вещи - такая реакция и действия как минимум логичны, и конечно же это сугобо внутреннее дело сборной Украины, игрока этой самой сборной, и болельщиков этой же самой сборной. Но суть даже не в этом, на самом деле, может вы конечно и не поверите, но в Украине эта тема утихла и она вообще мало кому интересна сейчас вообще. Не вызвали - ну и ладно. Более того, отношение к нему фанбазы было испорчено уже очень давно, в том числе при его прямом участии, и задолго до перехода в Зенит ... так что ситуация скорее "логично вытекающая из последовательного ряда событий", чем что-то такое прям "вау". п.с. и это, вам не стоит бояться высказываеть свое мнение, я могу быть с ним абсолютно не согласен, но это не отменяет вашего права его высказать.
Ради интереса зашел на футбол.уа.,это наверное ведущий украинский футбольный сайт?,ну или один из них, так там есть сегодня новость на эту тему, так что насчет мало кому интересна, Вы слегка говорите неправду. А насчет остального касательно его не вызова в сборную, то повторюсь, он прекрасно понимал это, и уверен что особо не расстроился. Я бы не сказал, что на соккере (читая комменты) особо кто-то удивился его не вызову в СбУ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   174 / 933
вчера в 19:01
Да пёс ними ! Как говорится - много шума из ничего !
dzvinka
dzvinka ответил За адекватность
   65 / 933
вчера в 18:50
Не хочу вступать с Вами в полемику, но если бы Ракицкий перешел не в "Зенит", а условно в "Эвертон", то 99,9% был бы вызван в сборную, и болельщики, которым как Вы говорите плевать, рукоплескали бы, а не смешивали его с грязью. Но в одном Вы правы, это личное дело Шевченко кого вызывать, а кого нет, независимо от причин, за результат отвечает главный тренер.
так это ж закономерно, если я вам дам по лицу - вы будете расстроены, а если подарю конфетку - вы улыбнетесь или же будете просто рады, и именно в таком ведь соотношении. Причинно следственная связь - есть она и в трансфере Ракицкого. Так почему же многие делают клуглые глаза и ждут иного в ситуации с Ракицким?
Это игрок сборной Украины, и уж болельщики сборной Укрины имеют кудо большее участие к тому, вызывать, или не вызывать, рукоплескать, или не рукоплескать по отношению к игроку своей сборной чем кто бы то ни был. Это нормальное явление. Почему это удивляет. Представьте себе фантастическую ситуацию - Грузия аншлюзит весь Северный Кавказ, и тут Дзюба решает перейти в Тбилиское Динамо, раздает вью как ему все нравится и как он учел все риски и всеравно сознательно туда идет... а теперь вопрос - каким будет к нему отношение болельщиков сборной России? Иными словами я не оправдываю и не поддерживаю позицию украинской фан-базы либо же федерации, уж тем более, но я предлагаю трезво смотреть на вещи - такая реакция и действия как минимум логичны, и конечно же это сугобо внутреннее дело сборной Украины, игрока этой самой сборной, и болельщиков этой же самой сборной.
Но суть даже не в этом, на самом деле, может вы конечно и не поверите, но в Украине эта тема утихла и она вообще мало кому интересна сейчас вообще. Не вызвали - ну и ладно. Более того, отношение к нему фанбазы было испорчено уже очень давно, в том числе при его прямом участии, и задолго до перехода в Зенит ... так что ситуация скорее "логично вытекающая из последовательного ряда событий", чем что-то такое прям "вау".
п.с. и это, вам не стоит бояться высказываеть свое мнение, я могу быть с ним абсолютно не согласен, но это не отменяет вашего права его высказать.
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 18:41
Ракитский решил все свои, волнующие его проблемы. Он сделал то, что хотел и наверняка доволен. Толик ему, наверняка, помог.
За адекватность
За адекватность ответил dzvinka
   87 / 933
вчера в 18:26
во первых, в Украине всем на94 на Ракицкого, уже через неделю после его трансфена никто о нем и не говорил, всем плевать, так что не надо тут сказки рассказывать. во вторых, кого вызывают в сборную Украины, и по каким причинам, не ваше собачье дело. в третьих, большенство украинцев если и говорят об Ракицком, то в принципе поддерживают его невызов, и это их личное дело какова у них мотивация. Но часто суждения в пользу невызова как раз через общее недовольство так называемыми ветеранами сборной и желание увидеть молодеж уж лучше, вместо всех этих зажравшихся "ветеранов"
Не хочу вступать с Вами в полемику, но если бы Ракицкий перешел не в "Зенит", а условно в "Эвертон", то 99,9% был бы вызван в сборную, и болельщики, которым как Вы говорите плевать, рукоплескали бы, а не смешивали его с грязью. Но в одном Вы правы, это личное дело Шевченко кого вызывать, а кого нет, независимо от причин, за результат отвечает главный тренер.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 933
вчера в 18:24
"Глава Футбольного союза ДНР" - поржал!
порт
порт
   387 / 933
вчера в 18:17
Шевченко может быть и взял бы его в сборную, но он понимает что после этого его и самого могут убрать с тренерского мостика.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил МКС
   62 / 933
вчера в 18:14
Действительно, хорошо, что вы ничего не решаете.
Подгони своих клонов, всех 200, а то твоего одного мнения мало.
4RT
4RT
   384 / 933
вчера в 17:48
Нам по фигу на это.У нас и своего 62а хватает.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   267 / 933
вчера в 17:38
МКС
МКС ответил Denkuz
   48 / 933
вчера в 17:32
Хорошо, что не свиньи решают кого кем им объявить, сами в позоре погрязли по самые пятаки.
Действительно, хорошо, что вы ничего не решаете.
VV V
VV V
   253 / 933
вчера в 17:28
Укропы обозлились на Ракицкого, что тот теперь получает хорошие бабки в России, а они (укропы) даже кусок просроченного сала не могут приобрести.....всё очень просто....зависть, ксенофобия и деревенщина хохлов выделяется по-особому.
dzvinka
dzvinka
   65 / 933
вчера в 17:26
во первых, в Украине всем на94 на Ракицкого, уже через неделю после его трансфена никто о нем и не говорил, всем плевать, так что не надо тут сказки рассказывать.
во вторых, кого вызывают в сборную Украины, и по каким причинам, не ваше собачье дело.
в третьих, большенство украинцев если и говорят об Ракицком, то в принципе поддерживают его невызов, и это их личное дело какова у них мотивация. Но часто суждения в пользу невызова как раз через общее недовольство так называемыми ветеранами сборной и желание увидеть молодеж уж лучше, вместо всех этих зажравшихся "ветеранов"
Denkuz
Denkuz ответил Miaf
   80 / 933
вчера в 17:22
Объявляю Ракицкого бомжом болота
Хорошо, что не свиньи решают кого кем им объявить, сами в позоре погрязли по самые пятаки.
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 16:05
Объявляю Ракицкого бомжом болота
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   129 / 933
вчера в 16:05
И где "Спорт вне политики"???
Москва за Зенит
Москва за Зенит
   313 / 933
вчера в 16:04
хохлы,что с них взять
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 16:01
Пике вызывают в сб. Испании, несмотря на все его высказывания по вопросу Каталонии...учитесь украинцы европейской толерантности...она с кружевными трусами не передается автоматически)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100