Петров: «Ракицкого на Украине объявили чуть ли не врагом народа»

Глава Футбольного союза ДНР Игорь Петров прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.
- Достоин ли Ярослав Ракицкий играть в сборной Украины?
- Конечно, он же ведущий футболист команды.
- Его не взяли в сборную из-за трансфера из «Шахтера» в «Зенит»?
- Да. На Украине после перехода поднялся шум, и в прессе началось давление, чтобы убрать его из сборной. Мол, предатель.
- Понимаете решение Андрея Шевченко?
- Шевченко бы сейчас и взял его в сборную, но на Украине такая ситуация, что после переезда в Петербург его объявили чуть ли не врагом народа. Считаю, что политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в культуру. Напротив, они должны объединять людей, а не служить яблоком раздора.
Сейчас идет волна политизации всех вопросов. Мы ведь видим, что происходит с тем же Евровидением. Политика вмешивается во все публичные вопросы. Но мы, честно говоря, этому не удивлены.
Я не из ваших
Я не из ваших
– Многие бывшие украинские сборники не поняли Ракицкого. Например, Александр Алиев.
– У Сани вот такое мнение. Но я так не считаю. Это же как пенальти, понимаете? Кто-то понял Ракицкого, а кто-то – нет. Хотя Алиев, как и я, в России родился. Я с ним поговорю, конечно. Просто у нас тут разные точки зрения. У Шевченко много перспективных защитников. Но дадут ли они результат? Сыграют плохо – начнут вспоминать: а где Ракицкий? Я в голову Шеве не залезу.
– Шевченко так и не объяснил своего решения.
– А вот это плохо. Почему молчит? Тренер не должен куда-то прятаться и не давать интервью. Если ты этого боишься, не иди в эту профессию. Раз не ответил – значит, что-то не так. Как я уже сказал, Ракицкий точно не помешает сборной, даже если не будет выходить на поле. Так считают все умные люди, разбирающиеся в футболе. Кстати, их не так много. Это для понимания.
– Многие бывшие украинские сборники не поняли Ракицкого. Например, Александр Алиев.
– У Сани вот такое мнение. Но я так не считаю. Это же как пенальти, понимаете? Кто-то понял Ракицкого, а кто-то – нет. Хотя Алиев, как и я, в России родился. Я с ним поговорю, конечно. Просто у нас тут разные точки зрения. У Шевченко много перспективных защитников. Но дадут ли они результат? Сыграют плохо – начнут вспоминать: а где Ракицкий? Я в голову Шеве не залезу.
– Шевченко так и не объяснил своего решения.
– А вот это плохо. Почему молчит? Тренер не должен куда-то прятаться и не давать интервью. Если ты этого боишься, не иди в эту профессию. Раз не ответил – значит, что-то не так. Как я уже сказал, Ракицкий точно не помешает сборной, даже если не будет выходить на поле. Так считают все умные люди, разбирающиеся в футболе. Кстати, их не так много. Это для понимания.
Это игрок сборной Украины, и уж болельщики сборной Укрины имеют кудо большее участие к тому, вызывать, или не вызывать, рукоплескать, или не рукоплескать по отношению к игроку своей сборной чем кто бы то ни был. Это нормальное явление. Почему это удивляет. Представьте себе фантастическую ситуацию - Грузия аншлюзит весь Северный Кавказ, и тут Дзюба решает перейти в Тбилиское Динамо, раздает вью как ему все нравится и как он учел все риски и всеравно сознательно туда идет... а теперь вопрос - каким будет к нему отношение болельщиков сборной России? Иными словами я не оправдываю и не поддерживаю позицию украинской фан-базы либо же федерации, уж тем более, но я предлагаю трезво смотреть на вещи - такая реакция и действия как минимум логичны, и конечно же это сугобо внутреннее дело сборной Украины, игрока этой самой сборной, и болельщиков этой же самой сборной.
Но суть даже не в этом, на самом деле, может вы конечно и не поверите, но в Украине эта тема утихла и она вообще мало кому интересна сейчас вообще. Не вызвали - ну и ладно. Более того, отношение к нему фанбазы было испорчено уже очень давно, в том числе при его прямом участии, и задолго до перехода в Зенит ... так что ситуация скорее "логично вытекающая из последовательного ряда событий", чем что-то такое прям "вау".
п.с. и это, вам не стоит бояться высказываеть свое мнение, я могу быть с ним абсолютно не согласен, но это не отменяет вашего права его высказать.
Это игрок сборной Украины, и уж болельщики сборной Укрины имеют кудо большее участие к тому, вызывать, или не вызывать, рукоплескать, или не рукоплескать по отношению к игроку своей сборной чем кто бы то ни был. Это нормальное явление. Почему это удивляет. Представьте себе фантастическую ситуацию - Грузия аншлюзит весь Северный Кавказ, и тут Дзюба решает перейти в Тбилиское Динамо, раздает вью как ему все нравится и как он учел все риски и всеравно сознательно туда идет... а теперь вопрос - каким будет к нему отношение болельщиков сборной России? Иными словами я не оправдываю и не поддерживаю позицию украинской фан-базы либо же федерации, уж тем более, но я предлагаю трезво смотреть на вещи - такая реакция и действия как минимум логичны, и конечно же это сугобо внутреннее дело сборной Украины, игрока этой самой сборной, и болельщиков этой же самой сборной.
Но суть даже не в этом, на самом деле, может вы конечно и не поверите, но в Украине эта тема утихла и она вообще мало кому интересна сейчас вообще. Не вызвали - ну и ладно. Более того, отношение к нему фанбазы было испорчено уже очень давно, в том числе при его прямом участии, и задолго до перехода в Зенит ... так что ситуация скорее "логично вытекающая из последовательного ряда событий", чем что-то такое прям "вау".
п.с. и это, вам не стоит бояться высказываеть свое мнение, я могу быть с ним абсолютно не согласен, но это не отменяет вашего права его высказать.
во вторых, кого вызывают в сборную Украины, и по каким причинам, не ваше собачье дело.
в третьих, большенство украинцев если и говорят об Ракицком, то в принципе поддерживают его невызов, и это их личное дело какова у них мотивация. Но часто суждения в пользу невызова как раз через общее недовольство так называемыми ветеранами сборной и желание увидеть молодеж уж лучше, вместо всех этих зажравшихся "ветеранов"
во вторых, кого вызывают в сборную Украины, и по каким причинам, не ваше собачье дело.
в третьих, большенство украинцев если и говорят об Ракицком, то в принципе поддерживают его невызов, и это их личное дело какова у них мотивация. Но часто суждения в пользу невызова как раз через общее недовольство так называемыми ветеранами сборной и желание увидеть молодеж уж лучше, вместо всех этих зажравшихся "ветеранов"