Петров: «Ракицкого на Украине объявили чуть ли не врагом народа»

вчера, 15:53

Глава Футбольного союза ДНР Игорь Петров прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

- Достоин ли Ярослав Ракицкий играть в сборной Украины?

- Конечно, он же ведущий футболист команды.

- Его не взяли в сборную из-за трансфера из «Шахтера» в «Зенит»?

- Да. На Украине после перехода поднялся шум, и в прессе началось давление, чтобы убрать его из сборной. Мол, предатель.

- Понимаете решение Андрея Шевченко?

- Шевченко бы сейчас и взял его в сборную, но на Украине такая ситуация, что после переезда в Петербург его объявили чуть ли не врагом народа. Считаю, что политика не должна вмешиваться ни в спорт, ни в культуру. Напротив, они должны объединять людей, а не служить яблоком раздора.

Сейчас идет волна политизации всех вопросов. Мы ведь видим, что происходит с тем же Евровидением. Политика вмешивается во все публичные вопросы. Но мы, честно говоря, этому не удивлены.