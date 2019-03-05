Орлов: «Рад, что Ракицкого не вызвали в сборную. Он не получит травму»

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Сразу после появления на поле Жиркова это (наличие Ракицкого) подняло культуру игры «Зенита». Процент точных передач явно повысился, также это добавило атакующей мощи команде. Ракицкий сделал 8 точных длинных передач за матч. «Зенит» уже атакует и бьет больше.

Невызов Ракицкого в сборную Украины? Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суеверное государство Россия. Поэтому это их личное дело. Главное, что «Зенит» не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают — так он травму не получит.