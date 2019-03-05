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Орлов: «Рад, что Ракицкого не вызвали в сборную. Он не получит травму»

вчера, 13:32

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал невызов защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

Сразу после появления на поле Жиркова это (наличие Ракицкого) подняло культуру игры «Зенита». Процент точных передач явно повысился, также это добавило атакующей мощи команде. Ракицкий сделал 8 точных длинных передач за матч. «Зенит» уже атакует и бьет больше.

Невызов Ракицкого в сборную Украины? Ну, что нам беспокоиться за суверенное государство Украина? У нас суеверное государство Россия. Поэтому это их личное дело. Главное, что «Зенит» не отказывается от Ракицкого, и я счастлив, что его никуда не вызывают — так он травму не получит.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   900 / 933
сегодня в 00:17
Сборная хунты не перспективная.
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 19:36
Раз не играет в сборной - значит игрок стал только дороже!
Юрниекс
Юрниекс
   96 / 933
вчера в 19:29
Сами себя хохлы наказали. Ну и пусть идут памятники сносят,или еще одно мре выкапывают,
VV V
VV V
   253 / 933
вчера в 18:03
После зарплаты в Зените, Ракицкий разочарован и говорит сам себе: "где же я был раньше ?"
P.S. Ракицкий теперь будет помогать Центральному Банку Украинi, так как у него теперь денег больше в разы !
Alladins
Alladins
   77 / 933
вчера в 17:31
Сборная украины опять пропустит ЧЕ.
161регион
161регион ответил Palex
   11 / 933
вчера в 16:15
Палец дрогнул и, ты ники перепутал???свободен
Palex
Palex ответил 161регион
   135 / 933
вчера в 15:46
Это похоже о таких как ты, топ менеджер Роскосмоса говорил.
Palex
Palex ответил Colchoneros
   135 / 933
вчера в 15:45
Да нет, травму он и в Бутырке получил.
161регион
161регион
   11 / 933
вчера в 15:19
А я рад что ты кроме болота своего больше ничего не комментируешь....уха ха ха ха
Miaf
Miaf
   27 / 933
вчера в 14:57
Не вышел на поле? сидишь на лавке?Гена Орлов будет за тебя рад, ты ведь не получишь травму.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   47 / 933
вчера в 14:20
Рад, что Орлова практически не вызывают больше комментировать на федеральные каналы. Так он не получит травму языка, пытаясь облизать Зенит со всех сторон.
Denkuz
Denkuz
   80 / 933
вчера в 14:16
Глушакова тоже не брали в сборную и он обокрал детей и жену.
vilmontil
vilmontil
вчера в 14:13
"суеверное государство Россия"
Соккер, не такое уж у нас и суеверное государство))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
вчера в 14:10
Только свиньи могут выгонять лучших игроков из своих рядов.
Colchoneros
Colchoneros
   46 / 933
вчера в 13:49
Орлов: Рад что Кокорин сидит в Бутырки он не получит травму!
beefs
beefs
   127 / 933
вчера в 13:40
у каждого свои интересы...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
вчера в 13:38
Поддерживаю Геннадия Сергеевича. Нефиг ехать в сборную 404. Целее будет. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 13:36
Ахахах! Снова Гена жжот.
мяч квадратный
мяч квадратный
   215 / 933
вчера в 13:33
А где хохлосрач?
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