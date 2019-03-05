Герасимец: «Ракицкий может окончательно попрощаться со сборной Украины»

Ветеран «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал невызов в сборную Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Я сам украинец и могу сказать, что никаких спортивных причин в этом решении нет. Понятно, что Ракицкого не вызвали, потому что он играет в российском клубе. Так же как и других украинцев, которые здесь играют.

Впечатления от его игры положительные. Глядя на его взаимодействия с Ивановичем, иногда даже кажется, что он уже много лет выступает в питерском клубе. Но у Андрея Шевченко может быть другое мнение. Хотя я вижу мало матчей с участием киевского «Динамо» и «Шахтёра», поэтому сложно сказать, как Ракицкий выглядит в сравнении с центральными защитниками из этих клубов. Но я не думаю, что они сильнее.



Не думаю, что это решение Шевченко. Просто он был вынужден это сделать по сложившейся политической ситуации между двумя ранее братскими странами.

Ракицкий может уже окончательно попрощаться со сборной. У него возраст такой и позиция такая, что эксперименты здесь сводятся к минимуму. Если Шевченко будет наигрывать другую пару, и будет результат, вряд ли понадобится Ракицкий. Думаю, что это окончательное решение, и Ярослав больше не будет вызываться.