ГлавнаяНовости

Герасимец: «Ракицкий может окончательно попрощаться со сборной Украины»

вчера, 14:44

Ветеран «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал невызов в сборную Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Я сам украинец и могу сказать, что никаких спортивных причин в этом решении нет. Понятно, что Ракицкого не вызвали, потому что он играет в российском клубе. Так же как и других украинцев, которые здесь играют.

Впечатления от его игры положительные. Глядя на его взаимодействия с Ивановичем, иногда даже кажется, что он уже много лет выступает в питерском клубе. Но у Андрея Шевченко может быть другое мнение. Хотя я вижу мало матчей с участием киевского «Динамо» и «Шахтёра», поэтому сложно сказать, как Ракицкий выглядит в сравнении с центральными защитниками из этих клубов. Но я не думаю, что они сильнее.

Не думаю, что это решение Шевченко. Просто он был вынужден это сделать по сложившейся политической ситуации между двумя ранее братскими странами.

Ракицкий может уже окончательно попрощаться со сборной. У него возраст такой и позиция такая, что эксперименты здесь сводятся к минимуму. Если Шевченко будет наигрывать другую пару, и будет результат, вряд ли понадобится Ракицкий. Думаю, что это окончательное решение, и Ярослав больше не будет вызываться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Димитров: «Мы сделаем всё, чтобы пройти „Спартак“»
Сегодня, 07:39 Комментарии5
Меркулов: «Со „Спартаком“ контратаковать будет проще, чем с „Зенитом“»
Сегодня, 07:07 Комментарии7
Гулиев: «„Спартак“ везде играет только на победу»
Сегодня, 06:51 Комментарии5
Булыкин: «„Локомотив“ хочет пополнить коллекцию трофеев»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Годзюр: «Кубок России — это самый короткий путь в Лигу Европы»
Сегодня, 00:28 Комментарии4
Семак: «Гвардиола - пример для меня»
Вчера, 23:32 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Absinthe3
Absinthe3
   100 / 933
вчера в 21:53
Веселая страна - Украина. Скоро еще и президентом будет клоун. Будет еще смешнее)
ЮЗИК
ЮЗИК
   272 / 933
вчера в 21:31
Ясно сразу
Miaf
Miaf ответил Гавроша
   27 / 933
вчера в 19:41
Ты чего мне + поставил? Неужели не понимаешь? Если бы я владел клубом, я бы платил премии тем, кто не играет в сборных. А что такое сборные: жирик съездил, поиграл, а потом мы 8 месяцев его лечили, платили зарплату. Пускай бы и все пупсики поиграли в сборных, а то у вас почти никого.
Если бы в сборной играли только Спартачи, мы давно бы чемпионаты Европы и Мира выиграли.
Гавроша
Гавроша ответил Miaf
   26 / 933
вчера в 19:28
как может быть игроком сборной человек, который вызывается в сборную? Спихнули вам очередной балласт
Ты чего мне + поставил? Неужели не понимаешь? Если бы я владел клубом, я бы платил премии тем, кто не играет в сборных.

А что такое сборные: жирик съездил, поиграл, а потом мы 8 месяцев его лечили, платили зарплату. Пускай бы и все пупсики поиграли в сборных, а то у вас почти никого.
Гавроша
Гавроша ответил Miaf
   26 / 933
вчера в 19:21
как может быть игроком сборной человек, который вызывается в сборную? Спихнули вам очередной балласт
Прочитай еще разок свою фразу.

А так я пожелаю спартаку, чтобы все их игроки поголовно были бы в сборных. Буду очень рад.
Miaf
Miaf ответил Морозовский
   27 / 933
вчера в 18:38
Ошибаешься: в первую очередь он уводил себя и своих близких из Украины (деньгами он не обижен). А тут ещё и деньги к деньгам, и жить на них, спокойно, не оглядываясь ему можно.
может и так
Морозовский
Морозовский ответил Miaf
   5 / 933
вчера в 18:19
Конечно, шел то за деньгами
Ошибаешься: в первую очередь он уводил себя и своих близких из Украины (деньгами он не обижен). А тут ещё и деньги к деньгам, и жить на них, спокойно, не оглядываясь ему можно.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   892 / 933
вчера в 18:14
Согласен с комментарием Сергея
За адекватность
За адекватность
   87 / 933
вчера в 17:53
"У него возраст такой и позиция такая, что эксперименты здесь сводятся к минимуму." Как нет то, у нас то Игнашевич юнцом на ЧМ играл. А насчет "окончательно попрощаться со сборной" это его выбор, он прекрасно понимал, как в Украине отнесутся к его переходу в "Зенит", но не испугался негативной реакции. Да и по-большому счету, что он теряет от того, что не будет выступать за сборную? На мой взгляд ничего.
Miaf
Miaf ответил Гавроша
   27 / 933
вчера в 17:51
Чем меньше игроков сборной - тем лучше.
как может быть игроком сборной человек, который вызывается в сборную? Спихнули вам очередной балласт
VV V
VV V
   253 / 933
вчера в 17:38
Зачем теперь Ракицкому нищая Украина, ему прекрасно в России, как и 10-ти миллионам хлопцам и дивчин из це Европы ?
Гавроша
Гавроша
   26 / 933
вчера в 17:33
Чем меньше игроков сборной - тем лучше.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Морозовский
   207 / 933
вчера в 17:32
Ракитский сам принял решение проститься с Украиной и сборной! Он понимал, что дороги назад не будет - сделал это осознанное решение. Тут больше не о чем говорить.
Парень на закате карьеры, а тут приперло такое счастье - Бомжевик. Правильно сделал, что ушел.
Miaf
Miaf ответил За Ливерпуль
   27 / 933
вчера в 17:31
Что ещё можно ждать от человека со свиными мозгами.Что не пост, то словесный понос не меньше.Про Зенит не надо ля ля.Чмотри лучше в свой свинарник и не захлебнись от зависти
Я так скажу, единственный выход в ситуации с Зенитом - расформировать клуб.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   207 / 933
вчера в 17:27
Корежит просто, когда слышу про " братские страны и народы" . С этими " братьями "иметь врагов - слишком большая роскошь.
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил Miaf
   773 / 933
вчера в 17:21
уверен, если бы он был в форме и нормально играл, никто бы его не выбросил, а лентяев никто держать не будет, ну разве что в зените даже на лигу европы заявляют. Но у тех безлимит, могут тратить сколько хотят деньги народные.
Что ещё можно ждать от человека со свиными мозгами.Что не пост, то словесный понос не меньше.Про Зенит не надо ля ля.Чмотри лучше в свой свинарник и не захлебнись от зависти
Санчо Панса
Санчо Панса
   139 / 933
вчера в 16:36
Отличная новость! Центр обороны сборной Украины явно стал слабее, а Зенит заполучил в свои ряды добротного защитника) Дела жовто-блакитной сборной мало кого интересуют в России.
pomor45
pomor45
   150 / 933
вчера в 16:31
Ракицкий понял, что недалёк тот день, когда всех игроков сборной будут спрашивать: "Чей Крым" и предпочёл уйти от греха (СБУ) подальше.
pomor45
pomor45 ответил Miaf
   150 / 933
вчера в 16:29
В футболе гол, забитый рукой, не засчитывается. Но у футболистов Зенита- это руки, растущие из опы, поэтому судьи всегда за них.
У свиней вообще рук нет - только ноги, поэтому и у судей никаких сомнений не возникает.
hohoл
hohoл ответил Завтра
   648 / 933
вчера в 16:06
Вообще, я думаю, что Ракицкий и семья, сделали долгосрочный выбор в пользу проживания в России. Или - в Украине, при "такой власти" и ситуации - делать нечего, и вряд ли что-то можно будет дальше. По крайней мере, проблесков в "движении в Европу" у протоукров нет никаких и быть не может - не нужны они там никому. Поэтому, думаю он решил переехать в Россию на пмж, а поэтому перешел в "Зенит". И поэтому, он всё прекрасно понимал - и по поводу того какое отношение будет к нему от особо скачущих хохлов, и по поводу участия игр сборной.
Давай в эксперты иди, с твоими домыслами, у тебя отличное будущее.
Ты думаешь, что его тут ущемляли и детей сожрать хотели?
Это дерево прекрасно понимал, что никому в Европе он не нужен, а в Шахтере платить больше за его ошибки глупые и не менее глупые оправдания, никто не хотел. Вот он и поехал в Зенит, за баблом.
Но тебе лучше знать конечно...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Miaf
   2 / 933
вчера в 15:55
уверен, если бы он был в форме и нормально играл, никто бы его не выбросил, а лентяев никто держать не будет, ну разве что в зените даже на лигу европы заявляют. Но у тех безлимит, могут тратить сколько хотят деньги народные.
Да я к тому, что он пошел за баблом, это его интересовало в первую очередь, а выбросили, или не выбросили, это не столь важно!
Miaf
Miaf ответил ЦCКА навсегда
   27 / 933
вчера в 15:53
Бабло давно испортило футбол, сейчас большинство только и думает, как и у кого вытрясти побольше! Даже Ерема в пищевик за баблом пошел, но Федун его выбросил через полгода!
уверен, если бы он был в форме и нормально играл, никто бы его не выбросил, а лентяев никто держать не будет, ну разве что в зените даже на лигу европы заявляют. Но у тех безлимит, могут тратить сколько хотят деньги народные.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Miaf
   2 / 933
вчера в 15:51
Конечно, шел то за деньгами
Бабло давно испортило футбол, сейчас большинство только и думает, как и у кого вытрясти побольше! Даже Ерема в пищевик за баблом пошел, но Федун его выбросил через полгода!
Miaf
Miaf ответил ЦCКА навсегда
   27 / 933
вчера в 15:49
Ракицкий и сам это понимал когда переходил в Зенит!
Конечно, шел то за деньгами
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 15:29
Ракицкий и сам это понимал когда переходил в Зенит!
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 15:22
Пусть хохлами будет хуже от этого
Завтра
Завтра
   210 / 933
вчера в 15:13
Вообще, я думаю, что Ракицкий и семья, сделали долгосрочный выбор в пользу проживания в России. Или - в Украине, при "такой власти" и ситуации - делать нечего, и вряд ли что-то можно будет дальше. По крайней мере, проблесков в "движении в Европу" у протоукров нет никаких и быть не может - не нужны они там никому.
Поэтому, думаю он решил переехать в Россию на пмж, а поэтому перешел в "Зенит". И поэтому, он всё прекрасно понимал - и по поводу того какое отношение будет к нему от особо скачущих хохлов, и по поводу участия игр сборной.
Miaf
Miaf ответил Игорь Солнцев
   27 / 933
вчера в 15:13
Это только свиней отправляют из ЛЧ и ЛЕ каждый год с позором и рекордами. Сегодня выперли из еврокубков, завтра отправят в пердив.
В футболе гол, забитый рукой, не засчитывается. Но у футболистов Зенита- это руки, растущие из опы, поэтому судьи всегда за них.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Arragon
   1 / 933
вчера в 15:11
За сб Украины скоро одни бендеровцы будут играть
В чемпионате Киева. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 933
вчера в 15:10
Ну и буй с этой сборной 404. Гыгыгы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100