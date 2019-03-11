Итальянец Орсато рассудит «Баварию» и «Ливерпуль»

вчера, 13:22

Ответный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ливерпулем» отработает итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут Фабиано Прети и Лоренцо Манганелли. Видеорефери - Массимилиано Иррати.

«Барселону» и «Лион» рассудит поляк Шимон Марциняк. Его ассистенты - Павел Соколински и Томаш Листкевич. Видеорефери - Павел Рачковски.

Напомним, что обе пары команд в своих первых матчах голов не забивали.