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Итальянец Орсато рассудит «Баварию» и «Ливерпуль»

вчера, 13:22

Ответный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ливерпулем» отработает итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут Фабиано Прети и Лоренцо Манганелли. Видеорефери - Массимилиано Иррати

«Барселону» и «Лион» рассудит поляк Шимон Марциняк. Его ассистенты - Павел Соколински и Томаш Листкевич. Видеорефери - Павел Рачковски.

Напомним, что обе пары команд в своих первых матчах голов не забивали.

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Nafnafik
Nafnafik
   136 / 1076
сегодня в 02:36
Ливерпулю удачи!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Виталик ManUtd Rus
   337 / 1076
вчера в 20:33
Вчера это продемонстрировали канониры над розовыми
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Конунг Рагнар
   55 / 1076
вчера в 19:33
То есть Баварии стоит ожидать помощи от него?
Зачем? Немчура и так рванёт очко сквозерне и её глорикам.
Ему просто достаточно сделать правильно свою работу, а не так, как Скомина.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Князю бан по барабану
   90 / 1076
вчера в 19:21
Орсато должен отомстить сквозерам за Рому и Наполи.
То есть Баварии стоит ожидать помощи от него?
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
вчера в 18:56
Ясно все. Удачи и успехов мюнхенской Баварии! Должны проходить Ливерпуль на классе.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   55 / 1076
вчера в 18:45
Орсато должен отомстить сквозерам за Рому и Наполи.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 18:30
Команды достойны друг друга! Главное, чтобы честно отсвистел!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил заDOOMчивый
   309 / 1076
вчера в 17:30
В том-то и дело что купленным судьям при ВАР уже тяжело составить отчет о своих решениях на поле Ведь при ВАР судья и его помощники видят уже более полную картину происходящего на поле Так что тут судья должен будет отсудить матч корректно иначе можно говорить о некомпетентности или подкупе УЕФА таким образом легче будет отсеивать некомпетентных судей или отстранять продажных И вопросов в футболе станет меньше
Martini_1987
Martini_1987 ответил Виталик ManUtd Rus
   245 / 1076
вчера в 17:29
Немцы посадят на баварскую сарделину портовую , ливерную даму )))
    Aidos Ayazov
    Aidos Ayazov ответил заDOOMчивый
       254 / 1076
    вчера в 17:21
    а кому то Уэбба ну очень не хватает)))) я вот удивляюсь,как это Реал не прошёл Аякс, вопреки своей импотентной игре? По поводу того момента,ухода мяча, я вот не знаю,должен ли ВАР определять такое,ведь это ни оффсайд,ни угловой, ни пенальти,а где то в центре поля на обочине. если такое учитывать,то тогда надо обклеивать периметр поля сенсорными датчиками и выводить на браслет рефери. Да и вообще два линейных мало,надо ещё двоих вводить,ведь не всегда боковой может увидеть,что происходит на противоположном фланге. с приходом ВАРа становится всё ещё более туманно, видимо поэтому в АПЛе не слишком сильно спешат с этим нововведением. Да и в Италии есть недовольные. я даже не исключаю ещё большей коррупции с его приходом,в свете последних игр. Ведь теперь если рефери "занесли" они могут использовать этого ассистента согласно руке дающего. в игре с ПСЖ могли и не назначить пенальти и никакой трагедии не было,тем более играли в Париже. Конечно по букве закона - 100% пенальти.но опять же сколько аналогичных нарушений мы видели и их игнорировали. Даже если рефери честный,то как ему судить данный эпизод(ведь сам по себе Скомина не свистнул,а только с подсказки ВАРа), назначаешь значит проплатили МЮ,а если не назначаешь - то купили Шейхи. Пенальти - это практически приговор,тем более в этом случае,последние минуты и гол практически выводит гостей в следующий раунд. Не назначь пенальти,то не факт,что бы ПСЖ проиграл в итоге... Так что лично я , сомневаюсь,что будет игра более честной,даже матч Аякс - Реал,показал,что можно отменять забитые мячи и кто их же там отменял?
    Абсолютно правильно говоришь. Если судья заинтересован, тут ВАР ом не отделаешься. Ведь тот же отчет ВАРа принимать или не принимать судья сам решает.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Bayern Best
       251 / 1076
    вчера в 16:34
    Главная победа. А судьи в ЛЧ это просто дикий УЖАС! Таких как Михел или Нильсон сейчас не хватает.
    а кому то Уэбба ну очень не хватает))))
    я вот удивляюсь,как это Реал не прошёл Аякс, вопреки своей импотентной игре? По поводу того момента,ухода мяча, я вот не знаю,должен ли ВАР определять такое,ведь это ни оффсайд,ни угловой, ни пенальти,а где то в центре поля на обочине. если такое учитывать,то тогда надо обклеивать периметр поля сенсорными датчиками и выводить на браслет рефери. Да и вообще два линейных мало,надо ещё двоих вводить,ведь не всегда боковой может увидеть,что происходит на противоположном фланге.
    с приходом ВАРа становится всё ещё более туманно, видимо поэтому в АПЛе не слишком сильно спешат с этим нововведением. Да и в Италии есть недовольные.
    я даже не исключаю ещё большей коррупции с его приходом,в свете последних игр.
    Ведь теперь если рефери "занесли" они могут использовать этого ассистента согласно руке дающего.
    в игре с ПСЖ могли и не назначить пенальти и никакой трагедии не было,тем более играли в Париже. Конечно по букве закона - 100% пенальти.но опять же сколько аналогичных нарушений мы видели и их игнорировали. Даже если рефери честный,то как ему судить данный эпизод(ведь сам по себе Скомина не свистнул,а только с подсказки ВАРа), назначаешь значит проплатили МЮ,а если не назначаешь - то купили Шейхи. Пенальти - это практически приговор,тем более в этом случае,последние минуты и гол практически выводит гостей в следующий раунд. Не назначь пенальти,то не факт,что бы ПСЖ проиграл в итоге...
    Так что лично я , сомневаюсь,что будет игра более честной,даже матч Аякс - Реал,показал,что можно отменять забитые мячи и кто их же там отменял?
    Palex
    Palex ответил Aidos Ayazov
       101 / 1076
    вчера в 15:55
    Ждем победы Баварии.
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       115 / 1076
    вчера в 15:39
    Немцы посадят на баварскую сарделину портовую , ливерную даму )))
    Bayern Best
    Bayern Best
       114 / 1076
    вчера в 15:00
    Главная победа. А судьи в ЛЧ это просто дикий УЖАС!
    Таких как Михел или Нильсон сейчас не хватает.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил cska plus
       27 / 1076
    вчера в 14:18
    Тут колбасня проходит кто бы то не судил.
    Мимо кассы проходит.....
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил 1-й парень
       251 / 1076
    вчера в 14:15
    Ливерпулю удачи, всё-таки пупсиков прославил!
    теперь главных Пупсиков вообще в ЛЧ не видно,только делегировали 25% своего.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Aidos Ayazov
       251 / 1076
    вчера в 14:13
    Ждем честного судейства
    судить с ВАРами стало ещё сложней и запутанней. с одной стороны вроде бы и хорошо,что он есть,а с другой стороны в матче могут быть 5 пеналей,строго по букве закона. и кстати даже без всякий ныряний, игроки Ливерпуля под массой "немецких" защитников, могут при среднем касании - упасть. И ВАР покажет на Точку))) останется только рефери принять окончательное решение. Так что не всё так однозначно с ВАРом и нет никаких гарантий,что ВСЁ будет Честно, трактовать можно по разному.
    1-й парень
    1-й парень
       39 / 1076
    вчера в 14:06
    Ливерпулю удачи, всё-таки пупсиков прославил!
    cska plus
    cska plus
       16 / 1076
    вчера в 13:55
    Тут колбасня проходит кто бы то не судил.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил заDOOMчивый
       90 / 1076
    вчера в 13:49
    шимон отработает матч на высшем уровне, Барса может спать спокойно. А вот итальянские судьи для меня пока что загадка. Был бы Скомина,тут бы без вариантов,но его депортировали,что бы МЮ за розовые ушки вытащил. Как говорится надо своим помогать.
    Скомина был бы опасен для Баварии
    Aidos Ayazov
    Aidos Ayazov
       254 / 1076
    вчера в 13:36
    Ждем честного судейства
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       251 / 1076
    вчера в 13:35
    шимон отработает матч на высшем уровне, Барса может спать спокойно. А вот итальянские судьи для меня пока что загадка. Был бы Скомина,тут бы без вариантов,но его депортировали,что бы МЮ за розовые ушки вытащил. Как говорится надо своим помогать.
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