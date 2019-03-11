Итальянец Орсато рассудит «Баварию» и «Ливерпуль»

Ответный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ливерпулем» отработает итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут Фабиано Прети и Лоренцо Манганелли. Видеорефери - Массимилиано Иррати.
«Барселону» и «Лион» рассудит поляк Шимон Марциняк. Его ассистенты - Павел Соколински и Томаш Листкевич. Видеорефери - Павел Рачковски.
Напомним, что обе пары команд в своих первых матчах голов не забивали.
Ему просто достаточно сделать правильно свою работу, а не так, как Скомина.
Ему просто достаточно сделать правильно свою работу, а не так, как Скомина.
я вот удивляюсь,как это Реал не прошёл Аякс, вопреки своей импотентной игре? По поводу того момента,ухода мяча, я вот не знаю,должен ли ВАР определять такое,ведь это ни оффсайд,ни угловой, ни пенальти,а где то в центре поля на обочине. если такое учитывать,то тогда надо обклеивать периметр поля сенсорными датчиками и выводить на браслет рефери. Да и вообще два линейных мало,надо ещё двоих вводить,ведь не всегда боковой может увидеть,что происходит на противоположном фланге.
с приходом ВАРа становится всё ещё более туманно, видимо поэтому в АПЛе не слишком сильно спешат с этим нововведением. Да и в Италии есть недовольные.
я даже не исключаю ещё большей коррупции с его приходом,в свете последних игр.
Ведь теперь если рефери "занесли" они могут использовать этого ассистента согласно руке дающего.
в игре с ПСЖ могли и не назначить пенальти и никакой трагедии не было,тем более играли в Париже. Конечно по букве закона - 100% пенальти.но опять же сколько аналогичных нарушений мы видели и их игнорировали. Даже если рефери честный,то как ему судить данный эпизод(ведь сам по себе Скомина не свистнул,а только с подсказки ВАРа), назначаешь значит проплатили МЮ,а если не назначаешь - то купили Шейхи. Пенальти - это практически приговор,тем более в этом случае,последние минуты и гол практически выводит гостей в следующий раунд. Не назначь пенальти,то не факт,что бы ПСЖ проиграл в итоге...
Так что лично я , сомневаюсь,что будет игра более честной,даже матч Аякс - Реал,показал,что можно отменять забитые мячи и кто их же там отменял?
я вот удивляюсь,как это Реал не прошёл Аякс, вопреки своей импотентной игре? По поводу того момента,ухода мяча, я вот не знаю,должен ли ВАР определять такое,ведь это ни оффсайд,ни угловой, ни пенальти,а где то в центре поля на обочине. если такое учитывать,то тогда надо обклеивать периметр поля сенсорными датчиками и выводить на браслет рефери. Да и вообще два линейных мало,надо ещё двоих вводить,ведь не всегда боковой может увидеть,что происходит на противоположном фланге.
с приходом ВАРа становится всё ещё более туманно, видимо поэтому в АПЛе не слишком сильно спешат с этим нововведением. Да и в Италии есть недовольные.
я даже не исключаю ещё большей коррупции с его приходом,в свете последних игр.
Ведь теперь если рефери "занесли" они могут использовать этого ассистента согласно руке дающего.
в игре с ПСЖ могли и не назначить пенальти и никакой трагедии не было,тем более играли в Париже. Конечно по букве закона - 100% пенальти.но опять же сколько аналогичных нарушений мы видели и их игнорировали. Даже если рефери честный,то как ему судить данный эпизод(ведь сам по себе Скомина не свистнул,а только с подсказки ВАРа), назначаешь значит проплатили МЮ,а если не назначаешь - то купили Шейхи. Пенальти - это практически приговор,тем более в этом случае,последние минуты и гол практически выводит гостей в следующий раунд. Не назначь пенальти,то не факт,что бы ПСЖ проиграл в итоге...
Так что лично я , сомневаюсь,что будет игра более честной,даже матч Аякс - Реал,показал,что можно отменять забитые мячи и кто их же там отменял?
Таких как Михел или Нильсон сейчас не хватает.
Таких как Михел или Нильсон сейчас не хватает.