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Французов: «В матче ПСЖ - МЮ был назначен чистый пенальти»

вчера, 13:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший арбитр чемпионата России, а ныне председатель московской коллегии судей и инспектор РФС Сергей Французов прокомментировал вызвавшее споры решение арбитра Дамира Скомины в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед». Рефери на последних минутах назначил пенальти в пользу манкунианцев за игру рукой.

Чистый пенальти. Игрок выпрыгнул и выставил руку, даже если он находится спиной к мячу, он увеличивает площадь тела.

Мы рассматривали данные эпизоды на сборах судей РПЛ в Турции. Ни у кого не вызывало сомнений, что это игра рукой и чистейший пенальти. 

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Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 15:39
Вполне нормальный пенальти!!! Не фиг прятаться от мяча, к тому же размахивая руками.
djaich
djaich
   547 / 1029
вчера в 14:56
Абсолютно выдуманный пенальти. Преднамеренного движения руки для игры в мяч не было? Ну и все. Подобный случай еще на ЧМ 1998 года разбирали, когда Баджо просто пнул в руку чилийскому защитнику и заработал тем пенальти, спасший матч для итальянской сборной. Тогда много разговоров об этом было. Зачем ударять по воротам и пытаться забить гол? Просто попади с метра в верхнюю конечность защитнику и будет тебе бонус в виде пенальти.
Red_team
Red_team ответил valeron4321
   73 / 1029
вчера в 14:48
А что же там на Беде) Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решение главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» (1:3) назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора. У судьи не было необходимости бегать к экрану и смотреть эпизод. Рука была немного задета, но это не повод для того, чтобы назначать пенальти в ворота ПСЖ.
"Рука была немного задета" - как кто-то писал ранее, это из серии: "она немного беременна", "он немного умер" и т.д., какие только отмазки уже не придумали, такой бред...
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   477 / 1029
вчера в 14:33
Не поддержал Французов французов
valeron4321
valeron4321
   681 / 1029
вчера в 14:28
А что же там на Беде)
Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решение главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» (1:3) назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.
У судьи не было необходимости бегать к экрану и смотреть эпизод. Рука была немного задета, но это не повод для того, чтобы назначать пенальти в ворота ПСЖ.
valeron4321
valeron4321
   681 / 1029
вчера в 14:18
Это как пчелы против меда. Судье ФИФА должно быть также известно, что прижатые руки к телу также увеличивают площадь тела. И защитник ПСЖ когда выпрыгивал, успев опустить вниз от направления мяча левую руку и убрав правую за тело и лицо, также развернул корпус (таз) под углом к направлению удара, что уменьшает площадь корпуса, но не тела, так как руки еще там есть, их к корпусу не пришьешь)
ПРОСТО ТУРОК
ПРОСТО ТУРОК
   422 / 1029
вчера в 13:54
Такие пенальти не даются..посмотрел бы я на Французова дал бы он такой пенальти в матче Спартак-Урал..
CragHack
CragHack
   397 / 1029
вчера в 13:42
Но глупые хомячки и дальше продолжат орать, что рука в естественном положении, что он был повёрнут спиной и ещё тысячу и одну оправданий тому, что пенальти там не должен был быть
Alex12357
Alex12357
   449 / 1029
вчера в 13:29
А никто и не спорит ,просто пенальти такого рода -редкость ,обычно судьи их почему-то не замечают ,а видят с помощью посказки от представителей ФИФА или УЕФА,как было на ЧМ и в этой ЛЧ,а ПСЖ наказали поделом ,Буффон не зря говорил что без Неймара пройти МЮ практически -НЕВОЗМОЖНО!!!
pavkur
pavkur
   212 / 1029
вчера в 13:26
Если уже Французов так думает, то это да.
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