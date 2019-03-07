Французов: «В матче ПСЖ - МЮ был назначен чистый пенальти»

Бывший арбитр чемпионата России, а ныне председатель московской коллегии судей и инспектор РФС Сергей Французов прокомментировал вызвавшее споры решение арбитра Дамира Скомины в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед». Рефери на последних минутах назначил пенальти в пользу манкунианцев за игру рукой.

Чистый пенальти. Игрок выпрыгнул и выставил руку, даже если он находится спиной к мячу, он увеличивает площадь тела.