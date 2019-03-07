Французов: «В матче ПСЖ - МЮ был назначен чистый пенальти»

Бывший арбитр чемпионата России, а ныне председатель московской коллегии судей и инспектор РФС Сергей Французов прокомментировал вызвавшее споры решение арбитра Дамира Скомины в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед». Рефери на последних минутах назначил пенальти в пользу манкунианцев за игру рукой.
Чистый пенальти. Игрок выпрыгнул и выставил руку, даже если он находится спиной к мячу, он увеличивает площадь тела.
Мы рассматривали данные эпизоды на сборах судей РПЛ в Турции. Ни у кого не вызывало сомнений, что это игра рукой и чистейший пенальти.
Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решение главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» (1:3) назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.
У судьи не было необходимости бегать к экрану и смотреть эпизод. Рука была немного задета, но это не повод для того, чтобы назначать пенальти в ворота ПСЖ.
Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал решение главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» (1:3) назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.
У судьи не было необходимости бегать к экрану и смотреть эпизод. Рука была немного задета, но это не повод для того, чтобы назначать пенальти в ворота ПСЖ.