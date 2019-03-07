Клаттенбург: «Я бы не поставил пенальти за игру рукой Кимпембе»

Известный рефери Марк Клаттенбург прокомментировал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» (1:3) за игру рукой защитника парижан Преснеля Кимпембе.

Давайте проясним один момент. Дамир Скомина действовал согласно рекомендациям УЕФА и назначил пенальти в этом моменте. Но ПСЖ в ярости, и я их понимаю. Я бы не указал на точку, так как Кимпембе играл рукой несознательно.