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Клаттенбург: «Я бы не поставил пенальти за игру рукой Кимпембе»

вчера, 17:17
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Известный рефери Марк Клаттенбург прокомментировал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» (1:3) за игру рукой защитника парижан Преснеля Кимпембе.

Давайте проясним один момент. Дамир Скомина действовал согласно рекомендациям УЕФА и назначил пенальти в этом моменте. Но ПСЖ в ярости, и я их понимаю. Я бы не указал на точку, так как Кимпембе играл рукой несознательно. 

Такой пенальти никогда бы не назначили в АПЛ, но в Лиге чемпионов это возможно из-за недавних поправок УЕФА для судей, которые были даны после аналогичных эпизодов в матче «Шальке» - «Манчестер Сити». УЕФА требует, чтобы игра рукой наказывалась всегда, если рука находится в неестественном положении. В этом отношении Скомина был последовательным.

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kust07
kust07 ответил Artuom
   239 / 1029
вчера в 19:19
Вы глупость написали...) Если бы ХОТЕЛИ вытащить ПСЖ, то судья не ставил бы пенальти.
да не об этом судье речь идет)
barcamilan
barcamilan
   543 / 1029
вчера в 19:17
марк, ты бы совершил ошибку
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
   700 / 1029
вчера в 19:01
А так по сути удали его судья в 1-м матче, его и на поле бы не было бы. Только там судья Погба удалил тоже не без претензий.
Artuom
Artuom ответил ★oIITiMicT★
   206 / 1029
вчера в 18:57
он стоял на газоне а поймал в полёте его. Или ты за 0.1 сек подпрыгиваешь так, как он?
Ну на самом деле да, он прыгнул вверх и мяч в это время попал в руку. Думаешь это занимает целую секунду или несколько??))) Мы же не рассматриваем прыжок вверх, потом зависание и возвращение вниз. В данном случае только сам прыжок вверх, а он быстрый ;)
Artuom
Artuom ответил ★oIITiMicT★
   206 / 1029
вчера в 18:52
Посмотрите внимательнее повтор момента и на взгляд Кимпембе в момент удара Далота. Просто думал самый хитрый он
Видел ещё в матче - да, он видел момент удара и поэтому развернулся и подпрыгнул - чтобы в лицо мяч не попал, и чтобы спиной отбить если что. Но спрогнозировать по какой траектории мяч пойдёт зачастую невозможно (только бьющий это может сделать, хоть и далеко не каждый).
hoper
hoper ответил dzvinka
   396 / 1029
вчера в 18:52
поэтому ты донный арбитр. Е****, эт что получается, теперь игрокам можно разворачиваться спиной по отношению к бьющим и как краб махать руками во все стороны, с****, бессознательно так махать, по гандбольному))) Клаттенбург - иди н****. это пенка 100%.
Вдвойне приятно читать такое от болельщика Ливерпуля.Спасибо за адекватность дружище и удачи вам в Германии
hoper
hoper
   396 / 1029
вчера в 18:50
Этот Клатенбург сам немало косячил в АПЛ.Так что пусть свой рот прикроет.Его даже отстраняли на время от судейства в Англии
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Artuom
   700 / 1029
вчера в 18:48
2 метра между ними - думаешь мяч дольше летел после удара?)
он стоял на газоне а поймал в полёте его. Или ты за 0.1 сек подпрыгиваешь так, как он?
Artuom
Artuom ответил ★oIITiMicT★
   206 / 1029
вчера в 18:47
И о каких долях секундах речь? Он не выстрел ловил
2 метра между ними - думаешь мяч дольше летел после удара?)
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Artuom
   700 / 1029
вчера в 18:45
Ну да в доли секунды успел спрогнозировать траекторию мяча и поняв что мяч прям возле руки будет проходить, специально рукой махнул)))
И о каких долях секундах речь? Он не выстрел ловил
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Artuom
   700 / 1029
вчера в 18:44
Ну да в доли секунды успел спрогнозировать траекторию мяча и поняв что мяч прям возле руки будет проходить, специально рукой махнул)))
Посмотрите внимательнее повтор момента и на взгляд Кимпембе в момент удара Далота. Просто думал самый хитрый он
Artuom
Artuom ответил ★oIITiMicT★
   206 / 1029
вчера в 18:42
Только он посмотрел куда летит мяч и выставил туда свою руку. А так он ещё в 1-м матче локтем в лицо Решфорду ударил имея жёлтую карточку (удаление 100%). Судьба вернула ему долг.
Ну да в доли секунды успел спрогнозировать траекторию мяча и поняв что мяч прям возле руки будет проходить, специально рукой махнул)))
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★ ответил Artuom
   700 / 1029
вчера в 18:25
Ну махания там не было, там рука шла вниз и в сторону корпуса. Прыгните с разворотом и увидите что рука у любого человека пойдёт в сторону и вверх вначале, а потом пойдёт вниз и к корпусу. У всех так без исключения. Всё естественно было.
Только он посмотрел куда летит мяч и выставил туда свою руку. А так он ещё в 1-м матче локтем в лицо Решфорду ударил имея жёлтую карточку (удаление 100%). Судьба вернула ему долг.
Romeo 777
Romeo 777
   435 / 1029
вчера в 18:22
Клаттенбург и не такое вытворял...пусть лучше помолчит.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   287 / 1029
вчера в 18:16
Вообще-то сам Клаттенбург как раз был известен тем, что ставил спорные пенальти. Но насчет пенальти в ворота ПСЖ, то он правильно сказал, что сейчас тенденция ставить пенальти, за то что ранее не ставили, в данном случаи на усмотрение арбитра, но другой мог и не поставить, тем более на 90 минуте.
Artuom
Artuom ответил dzvinka
   206 / 1029
вчера в 18:07
поэтому ты донный арбитр. Е****, эт что получается, теперь игрокам можно разворачиваться спиной по отношению к бьющим и как краб махать руками во все стороны, с****, бессознательно так махать, по гандбольному))) Клаттенбург - иди н****. это пенка 100%.
Ну махания там не было, там рука шла вниз и в сторону корпуса. Прыгните с разворотом и увидите что рука у любого человека пойдёт в сторону и вверх вначале, а потом пойдёт вниз и к корпусу. У всех так без исключения. Всё естественно было.
Artuom
Artuom ответил kust07
   206 / 1029
вчера в 18:03
Видимо изначально хотели вытащить ПСЖ ,но видимо что-то пошло не по плану от того и множество критики теперь в адрес судьи). И слава богу ,не всегда деньги решают все
Вы глупость написали...) Если бы ХОТЕЛИ вытащить ПСЖ, то судья не ставил бы пенальти.
AfrikSimon
AfrikSimon
   442 / 1029
вчера в 17:57
Тебя никто и не просил.
dzvinka
dzvinka
   60 / 1029
вчера в 17:46
поэтому ты донный арбитр.
Е****, эт что получается, теперь игрокам можно разворачиваться спиной по отношению к бьющим и как краб махать руками во все стороны, с****, бессознательно так махать, по гандбольному)))
Клаттенбург - иди н****. это пенка 100%.
kasyak7
kasyak7
   872 / 1029
вчера в 17:40
если бы да ка бы..дело сделано уже
волгoдoн
волгoдoн
   171 / 1029
вчера в 17:30
Много кто-бы не поставил.
wingback
wingback
   179 / 1029
вчера в 17:28
Потому что тебе занесли бы шейхи...
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 17:24
Видимо изначально хотели вытащить ПСЖ ,но видимо что-то пошло не по плану от того и множество критики теперь в адрес судьи). И слава богу ,не всегда деньги решают все
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