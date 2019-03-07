Клаттенбург: «Я бы не поставил пенальти за игру рукой Кимпембе»

Известный рефери Марк Клаттенбург прокомментировал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» (1:3) за игру рукой защитника парижан Преснеля Кимпембе.
Давайте проясним один момент. Дамир Скомина действовал согласно рекомендациям УЕФА и назначил пенальти в этом моменте. Но ПСЖ в ярости, и я их понимаю. Я бы не указал на точку, так как Кимпембе играл рукой несознательно.
Такой пенальти никогда бы не назначили в АПЛ, но в Лиге чемпионов это возможно из-за недавних поправок УЕФА для судей, которые были даны после аналогичных эпизодов в матче «Шальке» - «Манчестер Сити». УЕФА требует, чтобы игра рукой наказывалась всегда, если рука находится в неестественном положении. В этом отношении Скомина был последовательным.
Е****, эт что получается, теперь игрокам можно разворачиваться спиной по отношению к бьющим и как краб махать руками во все стороны, с****, бессознательно так махать, по гандбольному)))
Клаттенбург - иди н****. это пенка 100%.
Е****, эт что получается, теперь игрокам можно разворачиваться спиной по отношению к бьющим и как краб махать руками во все стороны, с****, бессознательно так махать, по гандбольному)))
Клаттенбург - иди н****. это пенка 100%.