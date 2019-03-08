ГлавнаяНовости

УЕФА: «Рефери принял верное решение, засчитав гол „Аякса“ „Реалу“»

вчера, 14:11

УЕФА разъяснил спорные решения арбитров, принятые в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» - «Аякс»

Выход/невыход мяча за пределы поля - 62-я минута

Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля.

Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался. Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол.

«Порту» - «Рома»

Назначение пенальти - 116-я минута

После проверки положения «вне игры», подтвердившей, что атакующий футболист не находился в офсайде, VAR спросил рефери, видел ли тот задержку соперника со стороны защитника «Ромы».

Судья подтвердил, что не заметил задержки в динамике игры и попросил подготовить повтор момента для просмотра на бровке (серьезный пропущенный инцидент). В результате просмотра судья убедился, что за нарушение в виде задержки соперника должен быть назначен пенальти.

Отсутствие вмешательства VAR - 121-я минута

Судья находился близко к событиям, лично видел в динамике игры потенциальный инцидент и определил, что фола не было.

Тем не менее рефери решил остановить игру, чтобы дать VAR больше времени на просмотр момента с доступных ракурсов. Была проведена проверка VAR, в ходе которой были тщательно изучены повторы, но явных свидетельств нарушения обнаружено не было.

VAR проинформировал судью, что проверка не выявила явной и очевидной ошибки и потому нет оснований для вмешательства и VAR-просмотра у края поля.

«Пари Сен-Жермен» - «Манчестер Юнайтед»

Назначение пенальти - 90-я минута

Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.

После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти.

Все вышеупомянутые решения были приняты в полном соответствии с протоколом VAR.

Фотографии со спорными эпизодами вы можете увидеть по этой ссылке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Захаров: «Судья правильно засчитал гол Азмуна»
07 марта Комментарии10
Хусаинов: «Судья ошибся, засчитав гол Азмуна»
07 марта Комментарии12
Клаттенбург: «Я бы не поставил пенальти за игру рукой Кимпембе»
07 марта Комментарии25
Французов: «В матче ПСЖ - МЮ был назначен чистый пенальти»
07 марта Комментарии10
Де Росси: «Судьи ошиблись, но дело не в VAR. Это человеческий фактор»
07 марта Комментарии7
Манолас: «Чакиру должно быть стыдно. Нельзя так убивать команду»
07 марта Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 01:36
ну мяч же 200% вышел ) подрывают авторитет VAR и свой такими заявлениями
spartach091
spartach091
   101 / 1052
вчера в 23:29
Не отмазывайтесь, мяч ушёл, а пенальти левый
Hamman
Hamman ответил Томик
   266 / 1052
вчера в 21:47
"Помогал себе также и рукой" или была "игра рукой". В таких эпизодах формулировать уже надо конкретно, если есть претензии к моменту. А то "не призываю...", но... обратите внимание - у игрока Аякса есть рука - это преступление, по-моему." Так? Как в старом анекдоте: "Мой сосед ест!" Допустим он играл рукой, но на приведенных Вами картинках мяч на фоне руки и рука на фоне мяча. Что совершенно ничего не доказывает. Есть миллион фотографий людей, держащих солнце на ладони.
Пример с солнцем на руке не серьёзно. Потому что рука под мячом видна в нескольких ракурсах.
Я повторяю, я не навязывают никому своё мнение! Я просто высказал своё мнение! И я убежден что игрок Аякса помог себя рукой, а если УЕФА решило что арбитр прав и мяч не пересек линию, то это игра рукой!
И да - Реал проиграл заслуженно.
Томик
Томик ответил Hamman
   556 / 1052
вчера в 20:30
Посмотрел опять на фото якобы не ушедшего в аут мяча. Когда по ходу матча просматривали VAR то подумал что мне показалось, но сейчас посмотрев несколько ракурсов в увеличении ( если погуглить то найти можно много фоток этого момента) то понимаю что не показалось - игрок Аякса когда отчаянно останавливал этот мяч ногой, помогал себе также и рукой. Не к чему не призываю, но момент крайне не однозначный... На втором фото при увеличении под мячом видно руку. Повторюсь! Я не к чему не призываю. Чисто для информации!
"Помогал себе также и рукой" или была "игра рукой". В таких эпизодах формулировать уже надо конкретно, если есть претензии к моменту. А то "не призываю...", но... обратите внимание - у игрока Аякса есть рука - это преступление, по-моему." Так? Как в старом анекдоте: "Мой сосед ест!" Допустим он играл рукой, но на приведенных Вами картинках мяч на фоне руки и рука на фоне мяча. Что совершенно ничего не доказывает. Есть миллион фотографий людей, держащих солнце на ладони.
pavkur
pavkur ответил Конунг Рагнар
   135 / 1052
вчера в 20:26
Мой основной аккаунт - Рагнар Лодброк. Остальные, которые ты перечислил не относятся ко мне. Я не ты и не развожу тут несколько десятков акков
Смешно, штук триста не меньше.
Hamman
Hamman
   266 / 1052
вчера в 19:51
Посмотрел опять на фото якобы не ушедшего в аут мяча. Когда по ходу матча просматривали VAR то подумал что мне показалось, но сейчас посмотрев несколько ракурсов в увеличении ( если погуглить то найти можно много фоток этого момента) то понимаю что не показалось - игрок Аякса когда отчаянно останавливал этот мяч ногой, помогал себе также и рукой. Не к чему не призываю, но момент крайне не однозначный...


На втором фото при увеличении под мячом видно руку.
Повторюсь! Я не к чему не призываю. Чисто для информации!
Bullкин
Bullкин
   417 / 1052
вчера в 19:45
Ну насчет руки - абсолютный бред. Просто уефа душит ПСЖ, который делает из них дураков раз за разом нарушая финансовый фэйр плей.
нечитайло
нечитайло
   706 / 1052
вчера в 19:44
Ну чего тогда спорите
bublikyo
bublikyo
   158 / 1052
вчера в 19:32
Интересные разъяснения, всегда бы так. По всем моментам, кроме матча Порту-Рома(который не смотрел), согласен
kotmyshka
kotmyshka
   213 / 1052
вчера в 19:20
Приняил и припринял...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил pavkur
   159 / 1052
вчера в 18:36
Даже не знаю, как тебя правильно прочитать то ли Ragnar_Lubrock, то ли Конунг Рагнар, то ли Алсипедрас Гиджиев, то ли Казанский, развелось вас много, запутался.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил pavkur
       159 / 1052
    вчера в 18:35
    Даже не знаю, как тебя правильно прочитать то ли Ragnar_Lubrock, то ли Конунг Рагнар, то ли Алсипедрас Гиджиев, то ли Казанский, развелось вас много, запутался.
    Мой основной аккаунт - Рагнар Лодброк. Остальные, которые ты перечислил не относятся ко мне. Я не ты и не развожу тут несколько десятков акков
    pavkur
    pavkur ответил Конунг Рагнар
       135 / 1052
    вчера в 17:46
    Славнов, твой питерский проект без истории опозорил всю Россию. Тебе не стыдно на Соккер выходить?
    Даже не знаю, как тебя правильно прочитать то ли Ragnar_Lubrock, то ли Конунг Рагнар, то ли Алсипедрас Гиджиев, то ли Казанский, развелось вас много, запутался.
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил Брулин
       292 / 1052
    вчера в 17:43
    Было два ракурса.
    pavkur
    pavkur ответил Литейный 4
       135 / 1052
    вчера в 17:43
    Свиньи и так с треском вылетят в ФНЛ.Гыгыгы
    Только свиней всё волнует правильно забили гол или нет, сами честно никогда не забивали.
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил Ангел неБесГрешен
       292 / 1052
    вчера в 17:42
    А матч с Атлетико? Сам себе противоречишь.
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил -Inquisitоr-
       292 / 1052
    вчера в 17:33
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил pavkur
         1 / 1052
      вчера в 16:45
      Когда УЕФА опубликует все судейские ошибки в пользу спартака? Оснований для его расформирования будет предостаточно.
      Свиньи и так с треском вылетят в ФНЛ.Гыгыгы
      3ton
      3ton
         50 / 1052
      вчера в 16:34
      1-4 , когда свисток и флажок не затащили )
      kust07
      kust07
         246 / 1052
      вчера в 16:33
      Вопросы есть? Вопросов нет!
      авито
      авито
         816 / 1052
      вчера в 16:14
      Что уже сейчас мусолить эту тему. Надо смотреть следующие матчи.
      -Inquisitоr-
      -Inquisitоr-
         198 / 1052
      вчера в 15:44
        Брулин
        Брулин
           75 / 1052
        вчера в 15:39
        В телетрансляции один раз показали повтор четко по линии ( незнаю почему нет фото с этого ракурса ) и там было видно , что мяч вышел не полностью )
        Конунг Рагнар
        Конунг Рагнар ответил pavkur
           159 / 1052
        вчера в 15:38
        Славнов, твой питерский проект без истории опозорил всю Россию. Тебе не стыдно на Соккер выходить?
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил 1-й парень
           3 / 1052
        вчера в 14:48
        и не забывай что Урал два раза руками в штрафной играл
        Glodor
        Glodor ответил Ангел неБесГрешен
           153 / 1052
        вчера в 14:45
        Вар ввели- Реал в пролете ;)
        У нас введут, скотный двор в пролете будет.
        Санкт-Ватутинки
        Санкт-Ватутинки ответил BARCDJIN
           30 / 1052
        вчера в 14:44
        ВарДрид Аха-ах)
        А как понимать твой ответ? Матчи ВарСелоны - настолько лютое беспределище, что лучше поберечь глаза и не смотреть?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           39 / 1052
        вчера в 14:42
        Вар ввели- Реал в пролете ;)
        Mangur
        Mangur
           263 / 1052
        вчера в 14:39
        Смотрел повторы.в принципе- Да.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил 1-й парень
           3 / 1052
        вчера в 14:38
        Урал сильнее Зенита
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100