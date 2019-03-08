УЕФА: «Рефери принял верное решение, засчитав гол „Аякса“ „Реалу“»

вчера, 14:11

УЕФА разъяснил спорные решения арбитров, принятые в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» - «Аякс»

Выход/невыход мяча за пределы поля - 62-я минута

Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля.

Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался. Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол.

«Порту» - «Рома»

Назначение пенальти - 116-я минута

После проверки положения «вне игры», подтвердившей, что атакующий футболист не находился в офсайде, VAR спросил рефери, видел ли тот задержку соперника со стороны защитника «Ромы».

Судья подтвердил, что не заметил задержки в динамике игры и попросил подготовить повтор момента для просмотра на бровке (серьезный пропущенный инцидент). В результате просмотра судья убедился, что за нарушение в виде задержки соперника должен быть назначен пенальти.

Отсутствие вмешательства VAR - 121-я минута

Судья находился близко к событиям, лично видел в динамике игры потенциальный инцидент и определил, что фола не было.

Тем не менее рефери решил остановить игру, чтобы дать VAR больше времени на просмотр момента с доступных ракурсов. Была проведена проверка VAR , в ходе которой были тщательно изучены повторы, но явных свидетельств нарушения обнаружено не было.

VAR проинформировал судью, что проверка не выявила явной и очевидной ошибки и потому нет оснований для вмешательства и VAR -просмотра у края поля.

«Пари Сен-Жермен» - «Манчестер Юнайтед»

Назначение пенальти - 90-я минута

Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной. Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR , в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.

После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти.

Все вышеупомянутые решения были приняты в полном соответствии с протоколом VAR .

Фотографии со спорными эпизодами вы можете увидеть по этой ссылке.