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Захаров: «Судья правильно засчитал гол Азмуна»

вчера, 23:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший арбитр Игорь Захаров считает, что гол форварда «Зенита» Сердара Азмуна в ворота «Вильярреала» был забит по правилам.

Не можно засчитывать, а нужно. Это очень простой момент. В эпизоде два игрока – «Зенита» и «Вильярреала». Они боролись за выбор позиции, нарушения правил не было ни с одной, ни с другой стороны. Игра продолжалась, был удар по воротам в исполнении Дзюбы. Игрок испанской команды как мог, пытался вернуться на поле. Футболист, покинувший поле, не значит, что находится вне его. Это простые правила игры. Они настолько очевидны, что каждый студент вам ответит на этот вопрос.

Другое дело, что Азмун провоцировал судью, подняв руки. Хорошо, что он быстро сориентировался и забил гол, а так бы мог этого не сделать. Это еще раз говорит о том, что не стоит лишний раз апеллировать к судьям. А так гол совершенно чистый. Если бы там было нарушение со стороны игрока «Зенита» - блокировка, препятствие вернуться на поле или еще что-то – ситуации разные бывают. Но здесь простая игровая ситуация. И вообще на данный момент мне импонирует, как судья управляет игрой. Пока в его решениях все понятно, по крайней мере, мне. 

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   218 / 1029
сегодня в 01:54
БОМЖОВСКИЙ ЛЕПЕТ.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   44 / 1029
сегодня в 00:19
Какая теперь разница.
AfrikSimon
AfrikSimon ответил tims
   442 / 1029
сегодня в 00:12
Порадовали сегодня "Зенит" и "Спартак". Порадовали без кавычек. Чувствую глухое непатриотическое удовлетворение... Что касается великого "Зенита", то с такой игрой питерцам место даже не ФНЛ, а ниже. Отмечу также, что гол "Зенита"был засчитан неправильно... Второй день праздник: вчера "МЮ" вышиб "ПСЖ"... К сожалению, в бочке с медом присутствует ложка дегтя. "Краснодар" проигрывает "Валенсии", и пока лично я не вижу, за счет чего "быки" могли бы исправить ситуацию.
Таки не радуйся, лучше посмотри хоккей.
tims
tims
   375 / 1029
вчера в 23:37
Порадовали сегодня "Зенит" и "Спартак". Порадовали без кавычек. Чувствую глухое непатриотическое удовлетворение... Что касается великого "Зенита", то с такой игрой питерцам место даже не ФНЛ, а ниже. Отмечу также, что гол "Зенита"был засчитан неправильно... Второй день праздник: вчера "МЮ" вышиб "ПСЖ"... К сожалению, в бочке с медом присутствует ложка дегтя. "Краснодар" проигрывает "Валенсии", и пока лично я не вижу, за счет чего "быки" могли бы исправить ситуацию.
Сантус
Сантус
   70 / 1029
вчера в 23:34
Это для бывших арбитров момент может и простой...вчера тоже был простой у ПСЖ-МЮ с пеналем,но трактовали его по последним,не многим известным критериям.Так что бывшим арбитрам лучше не коментить...)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 23:25
уааааах,заскринил,это годнота для мемов ,ну жжот ,плюсую
drug01
drug01
   137 / 1029
вчера в 23:20
Такого позора давно не было! Подарок к празднику!
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