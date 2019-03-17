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Аленичев: «Какой Кутьин мастер, если он с метра не попадает по воротам»

вчера, 08:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ рассказал, почему в стартовом составе команды вышел нападающий Александр Кутьин.

– Появление Кутьина в основном составе связано с его дополнительной мотивацией на «Арсенал»?

– Ну да. У нас, как вы знаете, линия атаки в прошлой игре была беззубой. Поэтому я пошел на кардинальные меры – четыре изменения в стартовом составе по сравнению с Самарой. И, конечно, учитывая тот факт, что Саша играл, провел лучшие годы в тульском составе, я решил его поставить в стартовом составе. Мог спасти этот матч. Мастерство… Хотя какое может быть мастерство, когда с метра не попадаешь в пустые ворота?

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Все комментарии
Дикий_Запах
Дикий_Запах ответил EAGuar As
   708 / 1120
вчера в 12:15
Кутьин феерил за Арсенал в ФНЛ , но это давно было .
я помню Кутьин и за Арсенал когда играл с метра промахивался )
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1120
вчера в 11:55
Кутьин феерил за Арсенал в ФНЛ , но это давно было .
handreb
handreb
   48 / 1120
вчера в 10:31
Плохому спартачу даже Мура мешает.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 10:08
Опять кто-то виноват, но не ты? Хотя Кутьин конечно знатный момент запорол!
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 10:01
Хрюща проявляет своё свинское воспитание, ждём ответ Кутьина.
Т34
Т34
   72 / 1120
вчера в 09:52
Аленичев тактичностью никогда не отличался в отношении игроков. Всегда искал крайних среди них, забывая о том, что он прежде всего тренер, который готовит этих игроков и выпускает их на поле. А игроки команды, их мастерство и готовность, это и есть отражение лица тренера. Какой тренер, такие и игроки, такая и игра команды.
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 09:49
не удержаться тренеру
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   41 / 1120
вчера в 09:32
Кутьина теперь можно спартаку впарить лямов за 20
spartach091
spartach091
   228 / 1120
вчера в 09:19
Жестко
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1120
вчера в 09:12
В стиле Бензема пальнул по воробьям!
Ангарск-81
Ангарск-81
   149 / 1120
вчера в 09:09
Енисей будут топить, чтобы образ Аленичева ухудшить, и такие кутьины пятая колонна, будут помогать оставлять в премьере Уфа (про-миллер), Крылья (про-гинер)
Ангарск-81
Ангарск-81
   149 / 1120
вчера в 09:01
Аленичев единственное светлое пятно, а Кутьин должен благодарить Аленя, что такая звезда о нём вообще говорит, это не дырофей и гинер
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