Аленичев: «Какой Кутьин мастер, если он с метра не попадает по воротам»

вчера, 08:59

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ рассказал, почему в стартовом составе команды вышел нападающий Александр Кутьин.

– Появление Кутьина в основном составе связано с его дополнительной мотивацией на «Арсенал»?

– Ну да. У нас, как вы знаете, линия атаки в прошлой игре была беззубой. Поэтому я пошел на кардинальные меры – четыре изменения в стартовом составе по сравнению с Самарой. И, конечно, учитывая тот факт, что Саша играл, провел лучшие годы в тульском составе, я решил его поставить в стартовом составе. Мог спасти этот матч. Мастерство… Хотя какое может быть мастерство, когда с метра не попадаешь в пустые ворота?