Панов: «Если проиграем „Зениту“, о чемпионстве можно забыть»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», поделился ожиданиями от очного матча команд в 20-м туре РПЛ .

Это действительно важный матч, ведь ЦСКА выиграл у «Урала» и уже вышел на второе место в таблице. Если мы проиграем «Зениту», то с мечтой о чемпионстве, пожалуй, можем попрощаться. Сложно будет догнать питерский клуб, если отрыв составит 11 очков. Такое преимущество «Зенит» уже не отдаст. Хотя я понимаю, что питерцам еще играть и с «Краснодаром», и с ЦСКА , и с «Локомотивом». В Москве сейчас настоящий ажиотаж, матч предстоит большой. Все соскучились по дерби, по противостоянию «Зенита» и «Спартака». На команду Сергея Семака сейчас все настраиваются особым образом, все хотят обыграть «Зенит». Это очень серьезное противостояние.

Мне нравится игра команды пи Кононове. Он работает не так долго, но важно, что состав уже стабилизировался. Да, есть проблемки, трудности, но ведь тренеру нужно время. Кстати, при Каррере не было такого четкого понимания того, какие игроки являются основными, а при Кононове это понимание есть, что радует.