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Панов: «Если проиграем „Зениту“, о чемпионстве можно забыть»

вчера, 09:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ныне болеющий за «Спартак», поделился ожиданиями от очного матча команд в 20-м туре РПЛ.

Это действительно важный матч, ведь ЦСКА выиграл у «Урала» и уже вышел на второе место в таблице. Если мы проиграем «Зениту», то с мечтой о чемпионстве, пожалуй, можем попрощаться. Сложно будет догнать питерский клуб, если отрыв составит 11 очков. Такое преимущество «Зенит» уже не отдаст. Хотя я понимаю, что питерцам еще играть и с «Краснодаром», и с ЦСКА, и с «Локомотивом». В Москве сейчас настоящий ажиотаж, матч предстоит большой. Все соскучились по дерби, по противостоянию «Зенита» и «Спартака». На команду Сергея Семака сейчас все настраиваются особым образом, все хотят обыграть «Зенит». Это очень серьезное противостояние.

Мне нравится игра команды пи Кононове. Он работает не так долго, но важно, что состав уже стабилизировался. Да, есть проблемки, трудности, но ведь тренеру нужно время. Кстати, при Каррере не было такого четкого понимания того, какие игроки являются основными, а при Кононове это понимание есть, что радует.

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Все комментарии
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   547 / 1120
вчера в 17:03
Александр Панос
Морозовский
Морозовский ответил NoKerzhNoParty
   6 / 1120
вчера в 14:57
Стыдно за спартак
    Морозовский
    Морозовский ответил NoKerzhNoParty
       6 / 1120
    вчера в 14:55
    А ты как всегда, только чушь пишешь)
    "Анжи" вАС знает как драть и в меньшестве, и без денег, и в любом состоянии! "Анжи" - уважение, "зеньке" - стыдно за "зеньку"!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       439 / 1120
    вчера в 13:18
    Ждем победу!
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 1120
    вчера в 13:04
    и этот перевёртыш высказался, ну-ну, после матча опять в щель забьётся
    Гавроша
    Гавроша
       55 / 1120
    вчера в 12:42
    Интересно, сколько ему федун платит?
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
       758 / 1120
    вчера в 12:22
    ...В Ленинграде на Кирова Спартачей из местных приходило больше , чем Зенитовцев...всегда так было...но кое - что изменилось , когда к власти пришли известные всем люди...вернее - один !...но КАКОЙ !
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил МапС
       30 / 1120
    вчера в 11:53
    Наш бывший, который лысый, у вас на тренерской скамейке сидит. Какой единственный случай? Можно и дальше продолжить по списку...
    А разве Онопко публично топит против Спартака? Речь то именно об этом, а не о переходах. Если бы Онопко дали работу в Спартаке, или Динамо, или Локо он бы и там работал добросовестно.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       244 / 1120
    вчера в 11:52
    Хрен с ним ,с Пановым ! На данный момент никто из лидеров не показывает чемпионской игры ,ни Спартак ,ни ЦСКА ,ни Краснодар ,ни Локомотив ,ни тем более, Зенит ! Лотерея ,одним словом ! Что уж будет ! Болеем за своих !
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Т34
       30 / 1120
    вчера в 11:52
    Погребняк, два сезона в молодежке и три в основе Спартака, не безызвестный всем Дзюба, разве они не переметнулись в стан соперника и не топят против клуба, который им дал дорогу в футбол? Так что это не единственный случай в футболе, как ты утверждаешь. А если копнуть глубже,то можно найти и другие примеры.
    Сравнение некорректное, т.к. в твоих примерах оба они игроки и не имеют морального права топить против бывшего клуба. Возможно это оговорено в контракте. Дзюба играет с особым настроем против Спартака, но он с таким же настроем играл и против Зенита за Тулу. Поэтому речь идет о завершившем карьеру футболисте. Возьми , например Корнеева. Он играл за Спартак, потом за ЦСКА. Но он никогда слова плохого про Спартак не сказал, завершив играть. Это пример порядочности. Или другой пример Быстров. Он гулял по разным клубам и всегда сначала целовал эмблему, потом , уйдя из команды поливал ее. В этой связи речь идет исключительно о порядочности, а не о переходах из команды в команду. Жизнь складывается по разному, но порядочным нужно оставаться всегда, тем более в отношении тех, кто тебя на ноги поставил.
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ
       388 / 1120
    вчера в 11:47
    Сегодня Панов опять скроется от стыда на месяц.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       374 / 1120
    вчера в 11:28
    Согласен с Поновым
    МапС
    МапС ответил Ваня лучший
       160 / 1120
    вчера в 11:14
    Наверно это единственный случай когда человек, игравший за один клуб переметнулся в стан соперника и топит против команды, которая дала ему дорогу в футбол. Как то неестественно это. Лучше бы уж молчал
    Наш бывший, который лысый, у вас на тренерской скамейке сидит. Какой единственный случай? Можно и дальше продолжить по списку...
    kotmyshka
    kotmyshka
       240 / 1120
    вчера в 11:13
    есть проблемки...
    Caniggia
    Caniggia
       36 / 1120
    вчера в 10:59
    Панов неадекват. Сам из Питера, а болеет за Спартак! Как такое может быть, болеть против своих? Как ему ещё в Питере хребет не сломали?
    Т34
    Т34 ответил Ваня лучший
       72 / 1120
    вчера в 10:53
    Наверно это единственный случай когда человек, игравший за один клуб переметнулся в стан соперника и топит против команды, которая дала ему дорогу в футбол. Как то неестественно это. Лучше бы уж молчал
    Погребняк, два сезона в молодежке и три в основе Спартака, не безызвестный всем Дзюба, разве они не переметнулись в стан соперника и не топят против клуба, который им дал дорогу в футбол? Так что это не единственный случай в футболе, как ты утверждаешь. А если копнуть глубже,то можно найти и другие примеры.
    Nikola45
    Nikola45 ответил пeрдун из Тарасовки
       9 / 1120
    вчера в 10:49
    Панов мой товарищ, мы все такие спартачи. Гыгы.
    Все один к одному ))
    Nikola45
    Nikola45
       9 / 1120
    вчера в 10:48
    Вылез из щели таракан! Он как был Тарасенком так в таросятник и побежал! Никогда не уважал его и подобных людей!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1120
    вчера в 10:44
    Объясните хряку Панову, что юбилей Симоняна давно прошел.
    ABir
    ABir
       441 / 1120
    вчера в 10:38
    Ясень пень - сегодня надо валить Зенит!
    пeрдун из Тарасовки
    пeрдун из Тарасовки
       143 / 1120
    вчера в 10:37
    Панов мой товарищ, мы все такие спартачи. Гыгы.
    grazie100
    grazie100
       219 / 1120
    вчера в 10:37
    Бывший нападающий Зенита, теперь болеющий за Спартак.Это такая же исренность и честность в том как бывший солдат воевавший всю свою жизнь в одной армии, а теперь, когда стало выгодно, он признаётся в своей любви к армии врагов!
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков ответил Leningrad 84
       65 / 1120
    вчера в 10:35
    Главная "проблемка" красно-белых - вот в таких "болельщиках"... Удачи Зениту!
    Свои не работают, вечно конфликтуют, предателей наняли и кареру.
    Aivust
    Aivust
       695 / 1120
    вчера в 10:34
    Зениту победы!!!
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       122 / 1120
    вчера в 10:33
    Главная "проблемка" красно-белых - вот в таких "болельщиках"...
    Удачи Зениту!
    grisser
    grisser
       58 / 1120
    вчера в 10:33
    Зениту победы!
    Сов Армия
    Сов Армия
       420 / 1120
    вчера в 10:30
    Что при Карерре, что при Кононове Парфёнов выбивает спартак из кубка, и в чем разница?
    VV V
    VV V
       260 / 1120
    вчера в 10:30
    Вот до чего доводит алкоголь в неконтролируемых количествах.....скоро за инопланетян болеть будет....
    Denkuz
    Denkuz
       116 / 1120
    вчера в 10:27
    Иуда.
    SHMEL
    SHMEL
       124 / 1120
    вчера в 10:21
    По барабану кто выиграет,в любом случае потеря очков между ними двумя неизбежна.
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