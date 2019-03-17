Павлюченко поддержал Погребняка в высказываниях о темнокожих игроках

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал слова нападающего «Урала» Павла Погребняка относительно иностранцев в национальной команде.
То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому, за что давать дисквалификацию, сложно понять. Полный бред, я Погребняка полностью поддерживаю, и я сам много раз говорил об этом.
к темнокожим, сами себя они предпочитают называть black .
к темнокожим, сами себя они предпочитают называть black .
А в России не дают шанс талантливым ребятам, если у них нет много денег или связей!!!
Вот поэтому и отстой такой!!!
А в России не дают шанс талантливым ребятам, если у них нет много денег или связей!!!
Вот поэтому и отстой такой!!!
Рома, у кого это, у вас? Где скрываете вы это "МНОГО"?
Рома, у кого это, у вас? Где скрываете вы это "МНОГО"?
Эти два бревна-их фамилии начинается не зря на букву П..,это слово на П им к лицу.
Было бы отлично,чтобы все зарубежные футболисты отказались бы ехать в Россию играть за рос команды.
Чем лучше эти два П.. Мбаппе,Погбы,Неймара,Альвеса и многих других?Эти П не стоят их ногтя.
Чего они добились,ничего,отстой,дно.
Эти два бревна-их фамилии начинается не зря на букву П..,это слово на П им к лицу.
Было бы отлично,чтобы все зарубежные футболисты отказались бы ехать в Россию играть за рос команды.
Чем лучше эти два П.. Мбаппе,Погбы,Неймара,Альвеса и многих других?Эти П не стоят их ногтя.
Чего они добились,ничего,отстой,дно.
Касаемо лимита и его абсурдности - согласен.
Касаемо лимита и его абсурдности - согласен.
ну не хочет он, чтобы темнокожие играли за сборную страны, при чем дисквалификация ?
Это РФС должно быть стыдно, что такой лайтовый лимит сделали, и на фоне этого
совсем потеряли молодежку заменяя их массой легов, это клубное, клуб есть клуб,
а вот найти 11 человек в 140 млн. стране всяко можно , и стыдно, если вызываем
на подмогу натурализованных, а всему виной лайтовый лимит, идущий от РФС .
ну не хочет он, чтобы темнокожие играли за сборную страны, при чем дисквалификация ?
Это РФС должно быть стыдно, что такой лайтовый лимит сделали, и на фоне этого
совсем потеряли молодежку заменяя их массой легов, это клубное, клуб есть клуб,
а вот найти 11 человек в 140 млн. стране всяко можно , и стыдно, если вызываем
на подмогу натурализованных, а всему виной лайтовый лимит, идущий от РФС .