Павлюченко поддержал Погребняка в высказываниях о темнокожих игроках

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал слова нападающего «Урала» Павла Погребняка относительно иностранцев в национальной команде.

То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому, за что давать дисквалификацию, сложно понять. Полный бред, я Погребняка полностью поддерживаю, и я сам много раз говорил об этом.