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Павлюченко поддержал Погребняка в высказываниях о темнокожих игроках

вчера, 15:00

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал слова нападающего «Урала» Павла Погребняка относительно иностранцев в национальной команде.

То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты. Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому, за что давать дисквалификацию, сложно понять. Полный бред, я Погребняка полностью поддерживаю, и я сам много раз говорил об этом.

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leopit
leopit ответил mikysss
   131 / 1120
вчера в 19:54
Ну ты то эксперт
Да ,я такой,даже ты заметил!
RIR68
RIR68
   291 / 1120
вчера в 18:48
два дерева. научитесь с начала правильно выражать свои мысли.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ALBA BARCELONA 21
   29 / 1120
вчера в 17:48
Негр это в переводе черный,это раз.Зависит от намерений,поэтому любой следователь прочитает мой пост и не найдет преступления,но негр не сказали эти два П но намерения у них оскорблять и как раз эти два П подпадают под эту статью.
Насколько помню, niger - это как раз оскорбительное обращение
к темнокожим, сами себя они предпочитают называть black .
mikysss
mikysss ответил leopit
   248 / 1120
вчера в 17:04
Это явно спартачи воду мутят....
Ну ты то эксперт
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 17:03
обмен мнениями не может быть запрещён
sir_Alex
sir_Alex
   63 / 1120
вчера в 16:46
Паву приснились, видимо, эти игроки)))
95-shishani-95
95-shishani-95
   233 / 1120
вчера в 16:36
Во многих сборных играют чужие! Это норм в футболе!!!
А в России не дают шанс талантливым ребятам, если у них нет много денег или связей!!!
Вот поэтому и отстой такой!!!
grazie100
grazie100 ответил Багров-брат
   219 / 1120
вчера в 16:28
Пока лимиты никого не увидете. У нас есть свои Аршавины и Стрельцовы , но им надо за главную команду давать играть , а не за молодёжку до конца карьеры.Смотрите Брат-2 В Африке живут негры . Мы знаем это со школьной скамьи. Это оскорбление в Америке и Англии, где были они рабами, а в России они таковыми не были.
leopit
leopit
   131 / 1120
вчера в 16:27
Это явно спартачи воду мутят....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Vik_ont25
   196 / 1120
вчера в 16:25
Уважаемый, Вы негра назвали негром! Вы, батенька, расист!! Статья 58 ФИФа.
Негр это в переводе черный,это раз.Зависит от намерений,поэтому любой следователь прочитает мой пост и не найдет преступления,но негр не сказали эти два П но намерения у них оскорблять и как раз эти два П подпадают под эту статью.
Robbaggio
Robbaggio ответил Vik_ont25
   785 / 1120
вчера в 16:25
Мы же в России живем, и у нас негр не оскорбление
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил ALBA BARCELONA 21
   619 / 1120
вчера в 16:17
Уважаемый, Вы негра назвали негром! Вы, батенька, расист!! Статья 58 ФИФа.
grazie100
grazie100 ответил swed
   219 / 1120
вчера в 16:15
Зачем изображать из себя умных . В сборной Бразилии не играют российские игроки , даже если они очень талантливые. мы видели как бразильцев унижали немцы в играх на ЧМ в Бразилии. Когда мы научимся уважать своё и презирать тех кому не нравится Россия, которые ограбив страну уезжают с.и в Лондоны и тд.Надо этим умникамзаткнуться и не писать свои вы..ры.Почему мы должны любить этих чернокожих ребят, которые потом уезжают заработав миллионы, которые они бы никогда не получили столько в Европе и затем они же пишут о нас и России всякую лабуду за хорошие деньги в CNN и т.п. ?Прав Погребняк тысячу раз прав.
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:13
"...у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной..."
Рома, у кого это, у вас? Где скрываете вы это "МНОГО"?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   196 / 1120
вчера в 16:10
В сборной Франции большинство негры и они радуют французов и французы очень довольны своми чернокожими гражданами.
Эти два бревна-их фамилии начинается не зря на букву П..,это слово на П им к лицу.
Было бы отлично,чтобы все зарубежные футболисты отказались бы ехать в Россию играть за рос команды.
Чем лучше эти два П.. Мбаппе,Погбы,Неймара,Альвеса и многих других?Эти П не стоят их ногтя.
Чего они добились,ничего,отстой,дно.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   65 / 1120
вчера в 16:02
Хоть Павлюченко и изгажен спартаком, но мыслит верно.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1120
вчера в 16:00
Так устроена современная 62ократия...хотя в оголтелом партиотизме тоже нет ничего хорошего...
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил bamana
   619 / 1120
вчера в 15:58
Постараюсь обрисовать ситуацию кратко. У тебя есть дом, семья. В твоём доме, в твоей семье приняты какие-то правила поведения. Приехали гости. Им не нравится ваш уклад жизни. Они начинают устраивать свои порядки. Ты возмущен? Ты расист, нацист ну или антисемит.
Морозовский
Морозовский
   6 / 1120
вчера в 15:56
Паша и Рома правильно мыслят!
swed
swed ответил NAZAR 007
вчера в 15:49
Паша никого не оскорблял, а лишь высказал свое мнение . Причем, что касается сборной. ну не хочет он, чтобы темнокожие играли за сборную страны, при чем дисквалификация ? Это РФС должно быть стыдно, что такой лайтовый лимит сделали, и на фоне этого совсем потеряли молодежку заменяя их массой легов, это клубное, клуб есть клуб, а вот найти 11 человек в 140 млн. стране всяко можно , и стыдно, если вызываем на подмогу натурализованных, а всему виной лайтовый лимит, идущий от РФС .
в цивилизованных странах, на поздних стадиях эволюции, которые пока не достигли России, эти фразы считаются явным неуважением и проявлением расизма по отношению к людям с другим цветом кожи. Что тут не ясного ?
Касаемо лимита и его абсурдности - согласен.
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 15:28
Никчемные деревянные хрющи поддерживают друг друга.
ermak6848
ermak6848
   215 / 1120
вчера в 15:25
в России любят СМИ " высосать " из пальца проблему ....
bamana
bamana
   678 / 1120
вчера в 15:21
если кто не в курсе-статья 58 дисциплинарного кодекса ФИФА-"расизм"
1-й парень
1-й парень
   74 / 1120
вчера в 15:12
В стране беспредела свободы слова быть не может.
КЭТиК
КЭТиК
   165 / 1120
вчера в 15:09
Вот когда РФС возглавит негр или китаец до кого-то может что-то дойдёт.
Mangur
Mangur
   424 / 1120
вчера в 15:08
Два бревна а ту да же.Ари играет лучше чем вы оба вместе.
NAZAR 007
NAZAR 007
   29 / 1120
вчера в 15:06
Паша никого не оскорблял, а лишь высказал свое мнение . Причем, что касается сборной.
ну не хочет он, чтобы темнокожие играли за сборную страны, при чем дисквалификация ?
Это РФС должно быть стыдно, что такой лайтовый лимит сделали, и на фоне этого
совсем потеряли молодежку заменяя их массой легов, это клубное, клуб есть клуб,
а вот найти 11 человек в 140 млн. стране всяко можно , и стыдно, если вызываем
на подмогу натурализованных, а всему виной лайтовый лимит, идущий от РФС .
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 15:02
У нас много адекватных патриотов.
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