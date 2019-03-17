Рейнгольд: «Я полностью поддерживаю Погребняка, у нас не страна папуасов»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что нападающий клуба Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его интервью о темнокожих футболистах в сборной России.
Я поддерживаю Погребняка, абсолютно с ним согласен. У нас всё-таки не страна папуасов, а великая держава, в спортивном смысле в том числе. Нам надо выращивать своих, взять иностранцев очень легко, но непонятно, за что тогда болеть?
Люди оторваны сейчас от футбола, но наш болельщик привык болеть за своих. Мне неинтересно смотреть на Гильерме, хотя я его и уважаю, но за своего я буду переживать, пусть стоит Селихов или Лунёв. Вместо Ари пусть играет Чалов. Почему? Есть одна причина — настрой игроков и игра за родину. Иностранец полностью отдаваться игре за нашу сборную не будет никогда, ему всё пофигу. У них в голове главное — заработать бабки. Они поэтому в холодную Россию и приехали. За свои сборные играть они не будут, а тут — пожалуйста. Это дикость, но у нас такая страна, такие нравы и чиновники. Для меня это неприемлемо.
Дисквалифицировать Погребняка? Он просто высказал своё мнение! Ещё пускай мне рот закроют, раз я говорю своё мнение! Это ерунда и чушь собачья, ещё раз хочу сказать, что двумя руками поддерживаю Погребняка.
Если завтра темнокожий игрок Цска поможет ей выиграть ЛЧ, думаешь болельщики будут думать черный он или белый.
И это вам, жителям блокадного ленинграда говорить о расе, стыдно должно быть.
Тот же Лав, всегда будет родным для фанатов Цска, и для др.адекватных фанатов остальных клубов и думаю ни один из них ни скажет, что он цветом кожи отличается от Васи Березуцкого.
Если завтра темнокожий игрок Цска поможет ей выиграть ЛЧ, думаешь болельщики будут думать черный он или белый.
И это вам, жителям блокадного ленинграда говорить о расе, стыдно должно быть.
Тот же Лав, всегда будет родным для фанатов Цска, и для др.адекватных фанатов остальных клубов и думаю ни один из них ни скажет, что он цветом кожи отличается от Васи Березуцкого.
Вы бы лучше почаще деду наливали, чтобы больше ярких снов видел со спартаковскими картинками...)))
Вы бы лучше почаще деду наливали, чтобы больше ярких снов видел со спартаковскими картинками...)))
26 мар. 2016 г. - За сборную России впервые сыграл натурализованный футболист.
Российский Футбольный Союз.
26 мар. 2016 г. - За сборную России впервые сыграл натурализованный футболист.
Российский Футбольный Союз.
По мне Вагнер Лав белее, более деревяных Павлюченко и Погребняка.
По мне Вагнер Лав белее, более деревяных Павлюченко и Погребняка.