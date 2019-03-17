ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Я полностью поддерживаю Погребняка, у нас не страна папуасов»

вчера, 14:11

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал тот факт, что нападающий клуба Павел Погребняк может быть дисквалифицирован из-за его интервью о темнокожих футболистах в сборной России.

Я поддерживаю Погребняка, абсолютно с ним согласен. У нас всё-таки не страна папуасов, а великая держава, в спортивном смысле в том числе. Нам надо выращивать своих, взять иностранцев очень легко, но непонятно, за что тогда болеть?

Люди оторваны сейчас от футбола, но наш болельщик привык болеть за своих. Мне неинтересно смотреть на Гильерме, хотя я его и уважаю, но за своего я буду переживать, пусть стоит Селихов или Лунёв. Вместо Ари пусть играет Чалов. Почему? Есть одна причина — настрой игроков и игра за родину. Иностранец полностью отдаваться игре за нашу сборную не будет никогда, ему всё пофигу. У них в голове главное — заработать бабки. Они поэтому в холодную Россию и приехали. За свои сборные играть они не будут, а тут — пожалуйста. Это дикость, но у нас такая страна, такие нравы и чиновники. Для меня это неприемлемо.

Дисквалифицировать Погребняка? Он просто высказал своё мнение! Ещё пускай мне рот закроют, раз я говорю своё мнение! Это ерунда и чушь собачья, ещё раз хочу сказать, что двумя руками поддерживаю Погребняка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская не видит «Локомотив» в первой тройке
Вчера, 23:40 Комментарии10
Мостовой: «Лишний раз убеждаюсь, что ситуация в таблице обостряется»
Вчера, 23:26 Комментарии14
Ригони: «Приезжали в Москву за победой»
Вчера, 22:57 Комментарии10
Быстров: «Ожидал, что „Зенит“ и „Спартак“ сыграют вничью»
Вчера, 22:26 Комментарии14
Кононов: «После того, как забили, перестали прессинговать, пропустили гол»
Вчера, 21:32 Комментарии38
Ракицкий: «Это мое первое дерби - мне понравилось»
Вчера, 21:28 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nautilus163
nautilus163
   571 / 1120
вчера в 22:29
Исходя из словесного поноса Рейнгольда, он действительно считает, что его фамилия более русская чем Ари? Ну насмешил!!!
nautilus163
nautilus163 ответил Meruzhan Hakobyan
   571 / 1120
вчера в 22:17
Ну ребята,и Павел и Рейнгольд правы. Я говорил,что Кокорин и Мамаев игроки мирового класса, они в СИЗО,а Ари в сборной Росии! Тысячу раз они правы!!!!!!
Ари кому-нибудь стулом по башке даст и тоже в сизо сядет! Как связано одно с другим? Хорошо играешь, милости просим в сборную, нарушаешь закон- плиз, в сизо! Всё справедливо!
RIR68
RIR68
   291 / 1120
вчера в 18:45
у нас страна Рейнгольдов?
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
вчера в 17:58
Ну ребята,и Павел и Рейнгольд правы. Я говорил,что Кокорин и Мамаев игроки мирового класса, они в СИЗО,а Ари в сборной Росии! Тысячу раз они правы!!!!!!
BagioR
BagioR
   269 / 1120
вчера в 17:49
Папуас
Balbes77773
Balbes77773 ответил За адекватность
вчера в 17:44
"У нас всё-таки не страна папуасов, а великая держава" Ну объективности ради папуасы живут в стране Папуа Новая Гвинея, ради интереса глянул, минимальная зарплата там 173.26 USD/месяц, у нас 172,42 USD/месяц "Ещё пускай мне рот закроют, раз я говорю своё мнение!" Да каждый имеет право на свое мнение, только зачем при этом кого-то унижать? Например папуасов. ИМХО.
Где Вы брали данные?По вики-520$
tolctoy
tolctoy ответил dzvinka
   481 / 1120
вчера в 17:29
ну не знаю, в этот раз был в Кельне, Дюссельдорфе и окрестностьях, пользовался как общественным транспортом так и рентой авто, жил в предместье Кельна, да.. по бедных кварталах меня не носило, метро не пользовался, но в "средней прослойке" никакого беспорядка нигде не видел. Да, мигрантов много, но самые злые/недовольные лица из них - у русских как раз.
Так я писал не про бедные кварталы,а про центр Мюнхена.В районе центрального вокзала.И чем тебя не устраивают русские?Ты часом не русофоб?
mikysss
mikysss
   248 / 1120
вчера в 17:08
Рейнгольду пора катетер и ухажерку толстую некрасивую чтоб памперсы меняла, гребню пора бутсы в монголию навострить и то если там его возьмут
NGY
NGY ответил Ангел неБесГрешен
   76 / 1120
вчера в 17:06
Не путай клубы и сборную. Сборная РОССИИ подразумевает, что в ней играют россияне. Но никак не негритята, не попавшие в свою сборную и захотевшие попылить за Россию...
Речь шла о болениии. Какая разница за клуб ты болеешь или за сборную.
Если завтра темнокожий игрок Цска поможет ей выиграть ЛЧ, думаешь болельщики будут думать черный он или белый.
И это вам, жителям блокадного ленинграда говорить о расе, стыдно должно быть.

Тот же Лав, всегда будет родным для фанатов Цска, и для др.адекватных фанатов остальных клубов и думаю ни один из них ни скажет, что он цветом кожи отличается от Васи Березуцкого.
Bjuik
Bjuik ответил mortid
   50 / 1120
вчера в 17:04
Интересно, в какой ты стране живёшь и есть ли она у тебя вообще?
Он, наверняка, живет в богатейшей усраине.
mortid
mortid ответил Abudabi
   464 / 1120
вчера в 16:36
Ахахахахаха какая великая держава? Вы нищая страна вас сравнивают уже с Нигерией . У вас живутнормально только алигархи. Стыдно за таких людей. Вы уже свой хоккей норм играть не можете кому не лень вас обыгрывают . Какой нахер футбол. Нацики гребаные
Интересно, в какой ты стране живёшь и есть ли она у тебя вообще?
Abudabi
Abudabi
   301 / 1120
вчера в 16:24
Ахахахахаха какая великая держава? Вы нищая страна вас сравнивают уже с Нигерией . У вас живутнормально только алигархи. Стыдно за таких людей. Вы уже свой хоккей норм играть не можете кому не лень вас обыгрывают . Какой нахер футбол. Нацики гребаные
Alladins
Alladins
   101 / 1120
вчера в 16:20
Рейнгольд опять жжёт.
Багров-брат
Багров-брат ответил nautilus163
   133 / 1120
вчера в 16:19
А что его модеры не банят. Меня вон прошлый раз за безобидный пост против Анжи забанили, смех просто! А здесь такое....... и ничего! ))))) Видимо есть п-сы свои и есть чужие, которые по-барабану!
На деде здесь накипь развивают. Он, как идеевдохновитель желтых новостей...)))
Морозовский
Морозовский
   6 / 1120
вчера в 16:18
Дед Рейнгольд прав! Если бы в его речь вставить с десяток матерных слов, было бы вааащщщще класссс!
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:16
Старый маразматик бы это Пеле сказал. Хотя, где Пеле, а где Валериан...)))
Вы бы лучше почаще деду наливали, чтобы больше ярких снов видел со спартаковскими картинками...)))
Юрниекс
Юрниекс
   189 / 1120
вчера в 16:06
А теперь.старый, давай про Пи щевик поговорим. Про "дух" спартаковский...Ну и что, есть он у свинячих зулусов? Разве что когда они гороха наждутся....тогда дух из них прет..
Fleischjager
Fleischjager
   254 / 1120
вчера в 15:50
ну дед и зажег а тарасовка это что? филиал лимпопо в России или дип консульство
dzvinka
dzvinka ответил tolctoy
   176 / 1120
вчера в 15:38
Да ты съездий в Мюнхен и всё увидишь.И грязь,и обосанные подземные переходы,куда немцы уже перестали спускаться.
ну не знаю, в этот раз был в Кельне, Дюссельдорфе и окрестностьях, пользовался как общественным транспортом так и рентой авто, жил в предместье Кельна, да.. по бедных кварталах меня не носило, метро не пользовался, но в "средней прослойке" никакого беспорядка нигде не видел. Да, мигрантов много, но самые злые/недовольные лица из них - у русских как раз.
морозз
морозз
   306 / 1120
вчера в 15:38
Папуасы это конечно страшно, но более страшно это парни Гондурасы ...вот где большие проблемы, а бомж с Гондураса это пипец нашему футболу!
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
вчера в 15:34
Согласен с дедом.
Слайш
Слайш
   452 / 1120
вчера в 15:32
рэнгольду пора рот заткнуть на всегда... некрасиво афроамериканцев называть папуасами.. попутал дед.. кто он такой чтобы говорить такое
Т34
Т34 ответил cska plus
   72 / 1120
вчера в 15:26
Специально для рейнгольда: а что делать с папуасами тарасовки которых ты сегодня будешь молиться?
А что делать с папуасами, которые бегают за коней? А их ровно столько, сколько и у Спартака. Или ваши папуасы особенные? Кони папуасами не считаются?
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1120
вчера в 15:26
31 июл. 2015 г. - соглашение о сотрудничестве с немецким DFB. Немецкий футбольный союз будет оказывать помощь юным российским игрокам в воспитании и совершенствовании.
26 мар. 2016 г. - За сборную России впервые сыграл натурализованный футболист.

Российский Футбольный Союз.
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 15:26
Раз сборная играет для народа, надо учитывать его мнение.
За адекватность
За адекватность
   43 / 1120
вчера в 15:24
"У нас всё-таки не страна папуасов, а великая держава" Ну объективности ради папуасы живут в стране Папуа Новая Гвинея, ради интереса глянул, минимальная зарплата там 173.26 USD/месяц, у нас 172,42 USD/месяц "Ещё пускай мне рот закроют, раз я говорю своё мнение!" Да каждый имеет право на свое мнение, только зачем при этом кого-то унижать? Например папуасов. ИМХО.
nautilus163
nautilus163 ответил ДАША Д
   571 / 1120
вчера в 15:23
Рейнгольда тоже дисквалифицируют.
А что его модеры не банят. Меня вон прошлый раз за безобидный пост против Анжи забанили, смех просто! А здесь такое....... и ничего! ))))) Видимо есть п-сы свои и есть чужие, которые по-барабану!
Kuprin
Kuprin ответил oncha
   255 / 1120
вчера в 15:19
Все пошло от спартака, приютившего первого зулуса, у них по полю десять папуасов и один их банщик глушаков бегают.
а что пупсики-папуасы тоже звучит
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   768 / 1120
вчера в 15:15
Да...Это страна плохих дорог и ......
По мне Вагнер Лав белее, более деревяных Павлюченко и Погребняка.
bamana
bamana
   678 / 1120
вчера в 15:12
.. дедушка,а что ты против папуасов имеешь?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100