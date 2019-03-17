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Ахметов: «Готов к пыткам Дзюбы в сборной России»

вчера, 13:33

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий по поводу прибытия в расположение сборной России. Сегодня команда начинает подготовку к матчам с Бельгией и Казахстаном, которые состоятся в рамках отбора к Евро-2020.

Что касается здоровья, ничего не беспокоит. Всё хорошо, работаю в полном режиме. Эмоции после вызова в сборную России испытал самые положительные, очень рад. Буду оправдывать оказанное доверие и доказывать, что достоин быть здесь на каждой тренировке. 

Вдвойне приятно было приезжать в сборную после победы. Это придаёт дополнительной уверенности и новый импульс. Готов ли к пыткам со стороны Дзюбы? Думаю, да.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:23
Ильзату удачи, а Артёму начать забивать! Всем сборникам здоровья и побед!...)))
Sergey Z
Sergey Z
   347 / 1120
вчера в 16:21
Удачи Ильзату в сборной!
oncha
oncha
   282 / 1120
вчера в 16:07
Дерево об дерево потрется, может быть разгорятся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 1120
вчера в 14:48
Сегодня узнаем кто кого в сборной пытать будет?!?
SHMEL
SHMEL ответил mensk
   124 / 1120
вчера в 14:31
Ты, юноша, сначала закрепись в составе сборной...а потом будешь ерничать.
А в чем выражено его ерничество?Видно нужно перечитать текст.
Всем известно,что Дзюба главный шут и балагур сборной,оттого и такие высказывания...
tolctoy
tolctoy
   481 / 1120
вчера в 14:17
О как.Оказывается деревяху вызывают в сборную что бы он пытал меринов.Обалдеть.
ДСА
ДСА
   238 / 1120
вчера в 14:10
Дзюбу самого пытать надо.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mensk
   30 / 1120
вчера в 13:53
Если ты плохо понимаешь текст, поясню
. Речь идёт о тренировосном процессе, в котором участвуют все 27 человек. Кстати не факт, что и Дзюба будет в основе. Там и посильнее есть
Брулин
Брулин
   66 / 1120
вчера в 13:52
Артемка в последнее время зашутился, играть со всем бросил
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   54 / 1120
вчера в 13:50
Молодец Ильзат, в ЦСКА привили чувство юмора. Удачи в сборной!!!
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 13:48
Удачи сборной!
Аксинья
Аксинья
   45 / 1120
вчера в 13:48
А я думал для чего усатый Дзюбу в сборную вызвал...
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 13:43
А кто такой Ильзат? Чем прославился?
mensk
mensk
   898 / 1120
вчера в 13:42
Ты, юноша, сначала закрепись в составе сборной...а потом будешь ерничать.
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