Ахметов: «Готов к пыткам Дзюбы в сборной России»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий по поводу прибытия в расположение сборной России. Сегодня команда начинает подготовку к матчам с Бельгией и Казахстаном, которые состоятся в рамках отбора к Евро-2020.
Что касается здоровья, ничего не беспокоит. Всё хорошо, работаю в полном режиме. Эмоции после вызова в сборную России испытал самые положительные, очень рад. Буду оправдывать оказанное доверие и доказывать, что достоин быть здесь на каждой тренировке.
Вдвойне приятно было приезжать в сборную после победы. Это придаёт дополнительной уверенности и новый импульс. Готов ли к пыткам со стороны Дзюбы? Думаю, да.
Всем известно,что Дзюба главный шут и балагур сборной,оттого и такие высказывания...
Всем известно,что Дзюба главный шут и балагур сборной,оттого и такие высказывания...
. Речь идёт о тренировосном процессе, в котором участвуют все 27 человек. Кстати не факт, что и Дзюба будет в основе. Там и посильнее есть
. Речь идёт о тренировосном процессе, в котором участвуют все 27 человек. Кстати не факт, что и Дзюба будет в основе. Там и посильнее есть