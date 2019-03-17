Ахметов: «Готов к пыткам Дзюбы в сборной России»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий по поводу прибытия в расположение сборной России. Сегодня команда начинает подготовку к матчам с Бельгией и Казахстаном, которые состоятся в рамках отбора к Евро-2020.

Что касается здоровья, ничего не беспокоит. Всё хорошо, работаю в полном режиме. Эмоции после вызова в сборную России испытал самые положительные, очень рад. Буду оправдывать оказанное доверие и доказывать, что достоин быть здесь на каждой тренировке.

Вдвойне приятно было приезжать в сборную после победы. Это придаёт дополнительной уверенности и новый импульс. Готов ли к пыткам со стороны Дзюбы? Думаю, да.