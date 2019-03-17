Рейнгольд: «Фаворитом в сегодняшнем матче будет „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ , в котором «красно-белые» сыграют с «Зенитом».

Фаворитом в сегодняшнем матче будет «Спартак», но только из-за домашнего поля, болельщики их погонят вперёд. В остальном игра будет до гола — тяжело забить будет обеим командам.

«Спартак» и «Зенит» сейчас не в порядке и по игровым, и по физическим качествам. Они играют неровно, «Зенит» вообще провалил Лигу Европы. Если проиграют «Спартаку», для них это будет караул, соперники подберутся очень близко.

Думаю, выиграет тот, кто покажет характер, мастерство и класс надо отложить в сторону. В этом «дерби» на первый план выходит характер, нужна сумасшедшая самоотдача и желание выиграть. У кого этого будет больше, тот и победит.