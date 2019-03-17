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Рейнгольд: «Фаворитом в сегодняшнем матче будет „Спартак“»

вчера, 13:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Зенитом».

Фаворитом в сегодняшнем матче будет «Спартак», но только из-за домашнего поля, болельщики их погонят вперёд. В остальном игра будет до гола — тяжело забить будет обеим командам.

«Спартак» и «Зенит» сейчас не в порядке и по игровым, и по физическим качествам. Они играют неровно, «Зенит» вообще провалил Лигу Европы. Если проиграют «Спартаку», для них это будет караул, соперники подберутся очень близко.

Думаю, выиграет тот, кто покажет характер, мастерство и класс надо отложить в сторону. В этом «дерби» на первый план выходит характер, нужна сумасшедшая самоотдача и желание выиграть. У кого этого будет больше, тот и победит.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   74 / 1120
вчера в 17:16
Хотя Рейнгольду всегда тоже стыдно за спартак.
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:26
"...мастерство и класс надо отложить в сторону..."
Вот у деда в бытность ни того, ни другого не было, и ничего, - стал ветераном Спартака...)))
Fleischjager
Fleischjager
   254 / 1120
вчера в 16:00
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
       768 / 1120
    вчера в 15:41
    А что Спартак Нальчик сегодня играет???
    1 команда
    1 команда ответил FROLL 001
       115 / 1120
    вчера в 15:14
    Пусть старик верит, а будет как всегда ему стыдно за свиней. Гыгыгы
    При любом исходе он будет оплеванным.
    FROLL 001
    FROLL 001
       88 / 1120
    вчера в 14:35
    Пусть старик верит, а будет как всегда ему стыдно за свиней. Гыгыгы
    hardpony
    hardpony
       230 / 1120
    вчера в 14:26
    давай мясо дави бомжей. и на поле и за полем. хотя мы же знаем,что фантики зенитовские в москву ехать обкакиваются гыгы
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       244 / 1120
    вчера в 14:11
    Не каркай ,дед ! Любят же у нас ........!
    grazie100
    grazie100
       219 / 1120
    вчера в 13:53
    Рейнгольду желаем спокойно пережить победу Зенита!
    grazie100
    grazie100
       219 / 1120
    вчера в 13:51
    Желаем хорошей игры игрокам Зенита и Удачи !!!!
    Aчиститель
    Aчиститель
       89 / 1120
    вчера в 13:49
    Болельщики спартака сегодня просто передерутся между собой,им будет не до свиней своих.
    grazie100
    grazie100
       219 / 1120
    вчера в 13:44
    Если будут судить как 2006 году Петтай , то шансы у Спартака могут быть
    papic337
    papic337 ответил Геннадьич
       144 / 1120
    вчера в 13:37
    Без Зе,Фернандо ,Гулиева? Какой там фаворит матча!?Кому там забивать то,Глушенкову,что ли ???
    Мельгарехо, Ханни и Джикия.
    papic337
    papic337
       144 / 1120
    вчера в 13:35
    И у Зенита и у Спартака есть проблемы. Чьи проблемы проблемней покажет игра. Счёт может быть любым от 0-0 до 5-0. Причём в пользу как той так и другой команды. Удачи Спартаку! Только вперёд! Только победа!
    wingback
    wingback
       330 / 1120
    вчера в 13:34
    Понятно, опять пятёрка спартаку...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       41 / 1120
    вчера в 13:23
    Ребят, во сколько сегодня начнётся традиционный для спартака шарфопад?
    Каталонский_ногамяч
    Каталонский_ногамяч
       1041 / 1120
    вчера в 13:19
    Великий Спартак всегда опускал бомжей, когда надо. Будет зрелищный матч...
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       174 / 1120
    вчера в 13:19
    Обычно все его предсказания сбываются с точностью до наоборот
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 1120
    вчера в 13:18
    Неадекватных коней уже бомбит))...к адекватным болельщикам ЦСКА это не относится, ведь они болеют за свой клуб и по логике турнира желают потерю очков зениту...в крайнем случае за ничью...
    andre_can
    andre_can
       1103 / 1120
    вчера в 13:17
      Evilhuman
      Evilhuman
         17 / 1120
      вчера в 13:17
      послушаем как дед покрывает давно забытыми словами хряков после матча
      Геннадьич
      Геннадьич
         935 / 1120
      вчера в 13:17
      Без Зе,Фернандо ,Гулиева? Какой там фаворит матча!?Кому там забивать то,Глушенкову,что ли ???
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         3 / 1120
      вчера в 13:13
      Надо чтобы пищевик влетел, чтобы потом почитать бомбеж деда после матча :)
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