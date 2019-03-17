Глава комитета РФС: «Слова Погребняка недопустимы»

Глава комитета РФС Семен Андреев назвал недопустимыми слова нападающего «Урала» Павла Погребняка по поводу темнокожих футболистов.
Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать.
Мое отношение? Я еще не прочитал его слова, только вернулся из командировки. В принципе это совершенно недопустимое обращение. Почему темнокожий не может играть за национальную команду России? Он является гражданином страны и имеет такие же права, как любой гражданин РФ, в том числе играть за сборную страны.
"Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать..."
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А без обращения не будут рассматривать?
"Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать..."
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А без обращения не будут рассматривать?
,которому также близки гейропейские ценности и служебное положение обязывает дудеть в черный и длинный саксофон)
,которому также близки гейропейские ценности и служебное положение обязывает дудеть в черный и длинный саксофон)