ГлавнаяНовости

Глава комитета РФС: «Слова Погребняка недопустимы»

вчера, 13:39

Глава комитета РФС Семен Андреев назвал недопустимыми слова нападающего «Урала» Павла Погребняка по поводу темнокожих футболистов.

 Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать.

Мое отношение? Я еще не прочитал его слова, только вернулся из командировки. В принципе это совершенно недопустимое обращение. Почему темнокожий не может играть за национальную команду России? Он является гражданином страны и имеет такие же права, как любой гражданин РФ, в том числе играть за сборную страны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская не видит «Локомотив» в первой тройке
Вчера, 23:40 Комментарии10
Мостовой: «Лишний раз убеждаюсь, что ситуация в таблице обостряется»
Вчера, 23:26 Комментарии14
Ригони: «Приезжали в Москву за победой»
Вчера, 22:57 Комментарии10
Быстров: «Ожидал, что „Зенит“ и „Спартак“ сыграют вничью»
Вчера, 22:26 Комментарии14
Кононов: «После того, как забили, перестали прессинговать, пропустили гол»
Вчера, 21:32 Комментарии38
Ракицкий: «Это мое первое дерби - мне понравилось»
Вчера, 21:28 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Пулково-2
Пулково-2 ответил Багров-брат
   191 / 1120
вчера в 17:19
Так и у комитета РФС свобода слова и действий. Вот возьмут и СВОБОДНО дисквалифицируют...))) Свобода она такая...)))
По просьбе свиней запросто.
Багров-брат
Багров-брат ответил Не верю 90-м
   133 / 1120
вчера в 16:21
Отстаньте от Погребняка, у нас свобода слова, лучше займитесь футболом.
Так и у комитета РФС свобода слова и действий. Вот возьмут и СВОБОДНО дисквалифицируют...))) Свобода она такая...)))
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   119 / 1120
вчера в 15:10
Отстаньте от Погребняка, у нас свобода слова, лучше займитесь футболом.
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 14:47
Еще не прочитал, но уже возмущен.
311
311
   51 / 1120
вчера в 14:21
Нельзя терпеть нетерпимость, вручить паспорт рандомному негру с улицы и поставить его на пост главы комитета РФС на радость толерастам!)
Василий 50
Василий 50
   289 / 1120
вчера в 14:18
Глава комитета РФС:
"Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать..."
_____________________________________________________________________\
А без обращения не будут рассматривать?
autochthon
autochthon
   1011 / 1120
вчера в 14:08
Руки прочь от Пашки. Правильно все сказал!!! А эти зуки из РФС только нагнетают...
Comench
Comench
   336 / 1120
вчера в 13:46
В РФС насадили наймитов?
волгoдoн
волгoдoн
   235 / 1120
вчера в 13:44
в двух словах толерантный семен
,которому также близки гейропейские ценности и служебное положение обязывает дудеть в черный и длинный саксофон)
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   65 / 1120
вчера в 13:41
Семэна в отставку!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100