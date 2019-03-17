Глава комитета РФС: «Слова Погребняка недопустимы»

Глава комитета РФС Семен Андреев назвал недопустимыми слова нападающего «Урала» Павла Погребняка по поводу темнокожих футболистов.

Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС , то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать.