ГлавнаяНовости

Созин: «„Зенит“ нацелен на Лигу чемпионов»

вчера, 14:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

К описанию этого матча нельзя применить эпитет «золотой» или «битва за шесть очков», потому что сегодняшняя встреча для клубов важнее, нежели распределение мест в турнирной таблице. 

«Зенит» всеми действиями, решениями и высказываниями главных лиц даёт понять, что приоритетом является путевка в Лигу чемпионов – с первого или второго места чемпионата России. Лига Европы отныне не мотивирует ни клуб, ни футболистов, ни тренеров. Именно поэтому была ротация на матчи Лиги Европы, где на поле в составе «Зенита» выходили всего четверо россиян. Кое-как избавившись от этой «нагрузки», питерцы теперь сосредоточатся на стратегически важной цели – чемпионате России. Поэтому сегодняшний матч для них имеет значительно большую ценность, нежели три очка. 

Что касается «Спартака», то для решения турнирных задач впереди остается немало матчей, но эта встреча стоит особняком. Причина в том, что при Олеге Кононове команда еще не играла важных матчей с принципиальными соперниками. Это первое испытание для нового спартаковского наставника. После назначения он провел значительные изменения в составе, полноценные сборы и начал прививать команде свое видение игры, но серьезному тестированию все эти нововведения пока не подвергались. Если «Спартак» проиграет дома «Зениту», это может навести на мысль, что выбранный вектор развития нуждается в корректировке. 

Одним словом, для «Спартака» и «Зенита» сегодняшний поединок – это способ доказать, что стратегический курс выбран правильно и всё идёт по плану. Неудача что для одних, что для других будет означать необходимость критически оценить всё, что было сделано до этого.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смородская не видит «Локомотив» в первой тройке
Вчера, 23:40 Комментарии10
Мостовой: «Лишний раз убеждаюсь, что ситуация в таблице обостряется»
Вчера, 23:26 Комментарии14
Ригони: «Приезжали в Москву за победой»
Вчера, 22:57 Комментарии10
Быстров: «Ожидал, что „Зенит“ и „Спартак“ сыграют вничью»
Вчера, 22:26 Комментарии14
Кононов: «После того, как забили, перестали прессинговать, пропустили гол»
Вчера, 21:32 Комментарии38
Ракицкий: «Это мое первое дерби - мне понравилось»
Вчера, 21:28 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Moskwich
Moskwich
   859 / 1120
вчера в 18:04
Зенит играл в Лиге Европы. Спартак не прошел. Выводы делайте сами.
time out
time out ответил Т34
   92 / 1120
вчера в 17:32
Самый короткий анекдот: "Зенит в Лиге Чемпионов".
Есть анекдот еще короче: " Зенит - чемпиён!"
Т34
Т34
   72 / 1120
вчера в 17:29
Самый короткий анекдот: "Зенит в Лиге Чемпионов".
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 16:57
придётся Миллеру купить игрушечную лигу чемпионов...наиграются тогда !
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил FILL3286
   758 / 1120
вчера в 16:51
В ЛЕ ОТВИЛЬЯРЕАЛЕННЫЕ ЛАЗУРНЫЕ ПОЗОРЯТСЯ КАКАЯ ИМ ЛЧ? Конюшня всегда там последняя,а про бакланов молчу,ихний уровень бней,вардар,дандолк,ларисса,гент,хапоэль,
...А ЕЩЁ РАНЬШЕ БЫЛ - ФИНСКИЙ куусюси...
...богатая еврофутбольная история у запитерских....ОХ - богатая....
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
   807 / 1120
вчера в 16:09
С такой игрой зениту-Семака и в ЛЕ делать нечего-днище.....
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 15:39
    Трубадур
    Трубадур
       465 / 1120
    вчера в 15:28
    Как такого профана выбрали в комитет по этике?
    Gloomy59
    Gloomy59
       908 / 1120
    вчера в 15:21
    Давно не читал х............ю подобную этому!
    Alladins
    Alladins ответил grazie100
       101 / 1120
    вчера в 15:19
    Уровень Спартака очень известен , а в Англии в ЛЧ он самый рекордный в мире. Годитесь, вы в Книге Гиннесса ребята!!! Ragnar Ladbrok
    Уровень спартака во второй сотне рейтинга УЕФА, где около Муры и Шерифа.
    grazie100
    grazie100
       219 / 1120
    вчера в 15:18
    Уровень Спартака очень известен , а в Англии в ЛЧ он самый рекордный в мире. Годитесь, вы в Книге Гиннесса ребята!!! Ragnar Ladbrok
    AfrikSimon
    AfrikSimon
       96 / 1120
    вчера в 15:16
    Свиньи сколько бы не нацеливались, их ПАОК не пустит.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       53 / 1120
    вчера в 15:15
      FILL3286
      FILL3286
         69 / 1120
      вчера в 15:05
      В ЛЕ ОТВИЛЬЯРЕАЛЕННЫЕ ЛАЗУРНЫЕ ПОЗОРЯТСЯ КАКАЯ ИМ ЛЧ?
      Конюшня всегда там последняя,а про бакланов молчу,ихний уровень бней,вардар,дандолк,ларисса,гент,хапоэль,
      Bjuik
      Bjuik
         50 / 1120
      вчера в 15:01
      К нас только спартак нацелен на Муру.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100