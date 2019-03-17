Созин: «„Зенит“ нацелен на Лигу чемпионов»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

К описанию этого матча нельзя применить эпитет «золотой» или «битва за шесть очков», потому что сегодняшняя встреча для клубов важнее, нежели распределение мест в турнирной таблице.



«Зенит» всеми действиями, решениями и высказываниями главных лиц даёт понять, что приоритетом является путевка в Лигу чемпионов – с первого или второго места чемпионата России. Лига Европы отныне не мотивирует ни клуб, ни футболистов, ни тренеров. Именно поэтому была ротация на матчи Лиги Европы, где на поле в составе «Зенита» выходили всего четверо россиян. Кое-как избавившись от этой «нагрузки», питерцы теперь сосредоточатся на стратегически важной цели – чемпионате России. Поэтому сегодняшний матч для них имеет значительно большую ценность, нежели три очка.



Что касается «Спартака», то для решения турнирных задач впереди остается немало матчей, но эта встреча стоит особняком. Причина в том, что при Олеге Кононове команда еще не играла важных матчей с принципиальными соперниками. Это первое испытание для нового спартаковского наставника. После назначения он провел значительные изменения в составе, полноценные сборы и начал прививать команде свое видение игры, но серьезному тестированию все эти нововведения пока не подвергались. Если «Спартак» проиграет дома «Зениту», это может навести на мысль, что выбранный вектор развития нуждается в корректировке.



Одним словом, для «Спартака» и «Зенита» сегодняшний поединок – это способ доказать, что стратегический курс выбран правильно и всё идёт по плану. Неудача что для одних, что для других будет означать необходимость критически оценить всё, что было сделано до этого.