Черников: «Мы расстроены, но не сдаёмся»

Полузащитник сборной России (до 19 лет) Александр Черников поделился впечатлениями после первого матча элитного раунда чемпионата Европы 2019 года со сверстниками из Азербайджана (0:0).

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, очень приятно играть при такой поддержке. Что касается игры, мы, конечно, расстроены, но мы не сдаёмся. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

Считаю, что весь матч мы доминировали и контролировали мяч. Наша сегодняшняя проблема — реализация моментов. Все игры этого раунда особенные. Очень приятно, что такой турнир проводится в нашем городе.