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Черников: «Мы расстроены, но не сдаёмся»

вчера, 20:30

Полузащитник сборной России (до 19 лет) Александр Черников поделился впечатлениями после первого матча элитного раунда чемпионата Европы 2019 года со сверстниками из Азербайджана (0:0).

Хочу сказать большое спасибо болельщикам, очень приятно играть при такой поддержке. Что касается игры, мы, конечно, расстроены, но мы не сдаёмся. Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

Считаю, что весь матч мы доминировали и контролировали мяч. Наша сегодняшняя проблема — реализация моментов. Все игры этого раунда особенные. Очень приятно, что такой турнир проводится в нашем городе.

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Чемпионата Европы-2019 U-19  Россия: мнение  Россия (до 19)  Черников Александр
Источник: Championat.comРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   508 / 1081
сегодня в 02:08
Пустые слова.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   347 / 1081
вчера в 22:27
Денег нет, но вы держитесь. Что тут скажешь?
beefs
beefs
   284 / 1081
вчера в 22:15
Молодёжь тоже достойно проигрывает...
Comench
Comench
   107 / 1081
вчера в 21:29
Ну и смена растет.
Т34
Т34
   64 / 1081
вчера в 20:54
За то, что вы доминировали и контролировали мяч очки не дают. В общем жидко обделались.
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