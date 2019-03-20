Дзюба: «Что касается моей статистики, она больше вас напрягает»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал свою безголевую серию.
К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всё делаем правильно.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Евро-2020 против команды Бельгии.
Лол
Лол
на наших глазах рождается новый подвид нападающего бар...тьфу, таранного типа - гуманный к людям вратарского цеха
на наших глазах рождается новый подвид нападающего бар...тьфу, таранного типа - гуманный к людям вратарского цеха
Дзюба - прав....)))
Дзюба - прав....)))