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Дзюба: «Что касается моей статистики, она больше вас напрягает»

вчера, 16:26
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал свою безголевую серию.

К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всё делаем правильно.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Евро-2020 против команды Бельгии.

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Все комментарии
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   815 / 1081
вчера в 21:40
Ты просто длинный шест,г...о мешать.Как такой никчемный нападающий может играть в сборной России?Это просто абсурдная ситуация,и предстоящие игры ещё раз убедительно подтвердят мои слова.Удачи вам дзюбель...
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 20:42
Дзюба: "Это ваши проблемы!" БАКЛАН - ОДНИМ СЛОВОМ
milan-f
milan-f
   322 / 1081
вчера в 20:01

Лол
112910415
112910415
   69 / 1081
вчера в 19:43
не мешайте парню
на наших глазах рождается новый подвид нападающего бар...тьфу, таранного типа - гуманный к людям вратарского цеха
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   192 / 1081
вчера в 19:30
Тебе тоже не мешало бы в неё , статистику-то заглянуть ! Рано ещё мемуары писать !
Gunslinger
Gunslinger ответил Риелтор с берегов Невы
   290 / 1081
вчера в 17:46
Дзюба полезен и нужен команде на сегодня. Забивать приятно, но понимать что ты нужен, тоже приятно. Думаю дзюба психологически в хорошей форме. Чего не скажешь о журналистах. Всё время провоцировать, пытаться вытащить грязное бельё, через десяток лет такой работы, неизбежна деформация сознания, некоторые алкоголем чистят сознание, приближая другую болезнь. Но в большинстве спокойно становятся подонками.
Аминь! :)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   499 / 1081
вчера в 17:34
Дзюба полезен и нужен команде на сегодня. Забивать приятно, но понимать что ты нужен, тоже приятно. Думаю дзюба психологически в хорошей форме. Чего не скажешь о журналистах. Всё время провоцировать, пытаться вытащить грязное бельё, через десяток лет такой работы, неизбежна деформация сознания, некоторые алкоголем чистят сознание, приближая другую болезнь. Но в большинстве спокойно становятся подонками.
ДСА
ДСА
   188 / 1081
вчера в 17:26
Это логика вратаря.
Doktor S
Doktor S
   266 / 1081
вчера в 17:06
Она напрягает больше всего пупсиков, их воспитанник, они всех отслеживают.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   169 / 1081
вчера в 17:03
Лукавит Дзюба. Понятно, что это его беспокоит. Оно и должно беспокоить
Чист
Чист
   498 / 1081
вчера в 16:48
Ну ясно дело тебя что будет напрегать ты же на окладе сидишь и больше языком в последнее время работаешь чем с мячом - лучше бы уж помочал болтун -нету больше Халлков дуплетом от тебя забивать -
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 1081
вчера в 16:47
Прочитал 2 коммента....
Дзюба - прав....)))
Бамбихрюк
Бамбихрюк
вчера в 16:38
Пытается создать хайп, а по факту всем пофигу на него и его статистику.
FILL3286
FILL3286
   121 / 1081
вчера в 16:37
БРЕВНО ЛАЗУРНОЕ!
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