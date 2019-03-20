Дзюба: «Что касается моей статистики, она больше вас напрягает»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал свою безголевую серию.

К новой роли постепенно привыкаю и думаю, что скоро с ней справлюсь. Что касается моей статистики, она больше вас напрягает. Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем. Если команда набирает очки, значит мы всё делаем правильно.